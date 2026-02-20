Trump advierte que sopesa ataques limitados; diplomático iraní dice que un acuerdo es inminente

El presidente Donald Trump advirtió el viernes sobre la posibilidad de ordenar ataques limitados contra Irán, incluso mientras el principal diplomático de la nación islámica asegura que su país espera tener lista una propuesta de acuerdo en los próximos días, luego de una serie conversaciones en materia nuclear con Estados Unidos.

En respuesta a la pregunta de un reportero sobre si Estados Unidos podría emprender acción militar limitada mientras ambos países negocian, Trump respondió: “Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”. Horas después dijo a los periodistas que "más vale que (Irán) negocie un acuerdo justo”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló previamente en una entrevista televisiva que su país tenía planeado finalizar un borrador de acuerdo en “los próximos dos o tres días” para enviarlo a Washington.

“No creo que tome mucho tiempo. Tal vez en cuestión de una semana, más o menos, podamos iniciar negociaciones reales y serias sobre el texto y llegar a una conclusión”, declaró Araghchi al programa “Morning Joe” de MSNOW.

Las tensiones entre los dos viejos adversarios se han intensificado a medida que Washington presiona para obtener concesiones de Irán, acumulando su mayor presencia militar en Oriente Medio en varias décadas, al tiempo que más buques de guerra y aeronaves van en camino. Ambos países han dado señales de que están preparados para una guerra en caso de que las las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán no arrojen resultados.

“Estamos preparados para la diplomacia y estamos preparados para una negociación tanto como estamos preparados para la guerra”, puntualizó Araghchi el viernes.

Ali Vaez, experto en Irán para el International Crisis Group, dijo que la República Islámica “trataría cualquier acción cinética como una amenaza existencial”.

Vaez señaló que no cree que el gobierno de Irán esté fanfarroneando cuando dice que tomaría represalias, mientras que probablemente consideran que pueden mantenerse en el poder a pesar de cualquier ataque aéreo de Estados Unidos.

Trump dijo el miércoles que 10 o 15 días son “tiempo suficiente” para que Irán alcance un acuerdo luego de que rondas recientes de negociaciones indirectas --incluida una esta semana en Ginebra-- no arrojaron gran avance visible. Pero las conversaciones han estado estancadas desde hace años luego de que Trump tomó la decisión en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear que firmó Irán en 2015 con las potencias mundiales. Desde entonces, Irán se ha negado a discutir las demandas más amplias de Washington e Israel para que reduzca su programa de misiles y rompa vínculos con grupos armados.

Araghchi también señaló el viernes que sus homólogos estadounidenses no han pedido que deje de enriquecer uranio como parte de la más reciente ronda de conversaciones, en contradicción con las declaraciones públicas de funcionarios de Estados Unidos.

“De lo que estamos hablando ahora mismo es de cómo asegurarnos de que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y permanezca pacífico para siempre”, explicó.

Agregó que Irán implementará algunas medidas de fomento de la confianza a cambio de un alivio de sanciones económicas.

En respuesta a la afirmación de Araghchi, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump ha sido claro en que Irán no puede tener armas nucleares ni la capacidad para construirlas, y que no puede enriquecer uranio. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Teherán ha insistido desde hace tiempo en que cualquier negociación debe centrarse únicamente en su programa nuclear y que no ha estado enriqueciendo uranio desde que Estados Unidos e Israel atacaron las instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. Trump dijo en ese momento que su ofensiva había “aniquilado” las instalaciones nucleares de Irán, aunque se desconoce la magnitud de los daños, ya que Teherán ha impedido el acceso a inspectores internacionales.

Irán también ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Estados Unidos y otros países sospechan que está orientado al eventual desarrollo de armamento.

Los comentarios de Trump han enfrentado objeciones de algunos legisladores, quienes afirman que el presidente debería obtener la aprobación del Congreso antes de cualquier ataque.

El senador demócrata Tim Kaine dijo el viernes que ha presentado una resolución sobre poderes de guerra que exigiría una aprobación del Congreso. Si bien la iniciativa no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley —en parte porque requeriría de la firma del propio Trump—, recientemente ha surgido cierto consenso bipartidista entre senadores que forzaron votaciones sobre medidas anteriores relacionadas con acciones militares en Venezuela.

Ninguna de esas resoluciones fue aprobada, pero sí lograron reflejar la preocupación de los legisladores en torno a algunas de las agresivas maniobras en política exterior de Trump.

“Si algunos de mis colegas están a favor de la guerra, entonces deberían tener las agallas para votar por la guerra y de rendir cuentas a sus electores, en lugar de esconderse debajo de sus escritorios”, señaló Kaine en un comunicado. ___

