Sube inflación en EEUU más rápido de lo esperado en diciembre pasado

Un indicador clave de la inflación se aceleró en diciembre al ritmo más rápido en casi un año, lo que muestra que los precios aún están subiendo con mayor rapidez de lo que preferiría la mayoría de los estadounidenses —y más rápido que el objetivo anual del 2% de la Reserva Federal.

Los precios aumentaron 0,4% en diciembre respecto del mes anterior, frente al 0,2% de noviembre, informó el Departamento de Comercio el viernes en un reporte que se retrasó por el cierre del gobierno de seis semanas del otoño pasado. El aumento mensual fue el más alto desde febrero pasado. En comparación con hace un año, la inflación subió 2,9% en diciembre, frente al 2,8% de noviembre. Ese es el mayor incremento interanual desde marzo de 2024.

Los precios subyacentes —que excluyen las volátiles categorías de alimentos y energía— también subieron 0,4% en diciembre respecto del mes anterior, frente al 0,2% de noviembre. Ese también es el nivel más alto desde febrero pasado. Los precios subyacentes se dispararon 3% en diciembre frente a hace un año, más rápido que el alza de 2,8% de noviembre.

Las cifras muestran que la inflación sigue elevada, aunque ha bajado desde un pico de casi 7% en 2022. Con muchos precios aún subiendo más rápido de lo que lo hacían antes de la pandemia de COVID-19, el informe apunta a una razón clave por la que muchos estadounidenses siguen descontentos con la economía, incluso cuando el desempleo se mantiene bajo y el crecimiento es sólido.

El informe abarca lo que se conoce como el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), que la Reserva Federal prefiere al más conocido índice de precios al consumidor. El gobierno señaló la semana pasada que el índice de precios al consumidor se moderó de manera notable en enero.

Pero la razón por la que el índice PCE está registrando un nivel más alto que el índice de precios al consumidor es que le da mucho menos peso a algunas áreas donde el incremento de los precios se ha enfriado con fuerza, como los alquileres de apartamentos y los precios de los automóviles.

El informe del viernes también mostró que los consumidores mantuvieron el gasto a un ritmo sólido en diciembre, cuando el gasto aumentó 0,4% respecto del mes anterior, lo mismo que en noviembre.

En diciembre, los precios subieron para los muebles, la ropa y los comestibles. Los precios de la gasolina bajaron, pero el costo de la electricidad subió y los costos del gas natural se dispararon 3,7% tan solo en diciembre respecto del mes anterior.

La comisión de la Reserva Federal encargada de fijar las tasas de interés se reunió a finales de enero y acordó mantener sin cambios su tasa de corto plazo en alrededor de 3,6%, pese a las reiteradas exigencias del presidente Donald Trump de reducirla.

Según las actas de la reunión publicadas el miércoles, la mayoría de los funcionarios quiere ver que la inflación caiga más cerca del objetivo de la Reserva Federal antes de respaldar nuevos recortes de tasas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.