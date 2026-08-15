Panorama económico: inflación en EEUU se enfría en julio, al igual que el gasto de los consumidores

La economía, la inflación y la forma en que esas fuerzas podrían afectar la vida de los estadounidenses estuvieron en primer plano durante la última semana. Las visitas al supermercado y a la gasolinera son más dolorosas que el año pasado, y el aumento de los costos influye en las decisiones de los hogares y de las empresas.

Este es un panorama de datos económicos y las noticias destacadas que ocurrieron durante la última semana y lo que podrían significan para usted.

La inflación se moderó el mes pasado, pero los costos siguen altos

La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado y una medida de las presiones subyacentes sobre los precios también se moderó, lo que sugiere que el aumento en los precios del petróleo y la gasolina por la guerra con Irán tiene un impacto limitado en los costos de la economía en general.

Los precios al consumidor subieron 3,4% en julio con respecto al año anterior, ligeramente por debajo del 3,5% de junio, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. Pero la inflación sigue siendo más alta que en febrero, antes de que comenzara la guerra con Irán, cuando era de 2,4%. En términos mensuales, los precios aumentaron apenas 0,1% de junio a julio.

El informe del miércoles se publica mientras en la Reserva Federal existen profundas divisiones sobre si el organismo debe subir su tasa de interés clave para combatir la inflación. La Fed mantuvo su tasa sin cambios, en torno a 3,6%, en una reunión efectuada a fines del mes pasado. Pero la votación fue 9-3, con tres disidentes a favor de un aumento de tasas.

Importante caída del gasto minorista toma a todos por sorpresa

Los estadounidenses recortaron inesperadamente su gasto en julio, a medida que se desvanecía el impulso de los reembolsos de impuestos del gobierno.

Las ventas minoristas bajaron 0,6% el mes pasado, la mayor caída desde mayo de 2025, tras un aumento revisado de 0,2% en junio, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes.

Se produjo un aumento notable del gasto en abril y mayo, cuando los estadounidenses aprovecharon sus reembolsos de impuestos. Ese efecto pudo haberse desvanecido el mes pasado.

Excluyendo las ventas en gasolineras y concesionarios de autos, las ventas minoristas en julio cayeron 0,2%. Los precios de la gasolina repuntaron en las últimas semanas, en lo que parece ser un estancamiento en el estrecho de Ormuz.

Las ventas de viviendas existentes caen en julio

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos volvieron a desacelerarse en julio, ya que los precios récord y las tasas hipotecarias más altas en un año resultan ser un obstáculo insalvable para muchos compradores potenciales.

Las ventas de viviendas existentes bajaron 1,7% el mes pasado, de junio a julio, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,06 millones de unidades, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esa cifra está ligeramente por encima del ritmo de 4,05 millones que esperaban los economistas, según FactSet, y representa un aumento de 0,7% en comparación con el año pasado.

Los precios de las viviendas siguieron subiendo y alcanzaron niveles sin precedentes para el mes de julio, indicó la asociación. El precio medio de venta en Estados Unidos aumentó 2% respecto de hace un año, alcanzando 434.100 dólares.

La inflación de precios mayoristas se desacelera

La inflación mayorista bajó el mes pasado, cuando los precios de la gasolina revirtieron parte del salto provocado por la guerra con Irán y otros costos también se moderaron, una señal de que la inflación al consumidor podría ir disminuyendo en los próximos meses.

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió 4,7% en julio respecto de hace un año, por debajo del aumento mucho mayor de 5,5% en junio. En términos mensuales, los precios mayoristas no variaron de junio a julio, después de haber bajado 0,1% el mes anterior.

Las cifras siguen al informe de inflación de precios al consumidor del gobierno, publicado el miércoles, que también mostró un modesto enfriamiento el mes pasado. Aun así, los precios al consumidor han aumentado más rápido que los salarios durante los últimos cuatro meses, lo que subraya las dificultades de muchos estadounidenses para costear necesidades como el alquiler y los servicios públicos. Si los precios siguen superando a los salarios, muchos consumidores podrían verse obligados a reducir su gasto en los próximos meses.

Las solicitudes de ayuda por desempleo aumentan, pero se mantienen en un nivel saludable

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, pero los despidos se mantienen en niveles históricamente saludables.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que 209.000 personas presentaron solicitudes de ayuda por desempleo la semana pasada, frente a las 200.000 (cifra revisada) de la semana anterior y por encima de las 205.000 que esperaban los pronosticadores. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad semanal, se mantuvo sin cambios en 199.000.

El número total de personas que cobraban beneficios por desempleo en la semana que terminó el 1 de agosto bajó en 22.000, hasta alcanzar 1,78 millones.

Las solicitudes de ayuda por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y se han mantenido en un rango históricamente bajo de alrededor de 200.000 a 230.000 por semana durante el último año, lo que sugiere que los estadounidenses que tienen empleo gozan de una seguridad laboral inusual. La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, de 4,1%, ya que la economía ha demostrado resiliencia pese a un brusco aumento en los precios de la energía causado por la guerra con Irán.

Las tasas hipotecarias bajan levemente, pero siguen por encima de las del año pasado

La tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos bajó ligeramente el jueves por primera vez en seis semanas, lo que ofrece un atisbo de alivio para los compradores potenciales de vivienda, aunque los costos de endeudamiento siguen siendo más altos que hace un año.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años cayó a 6,67%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac, por debajo del 6,69% reportado la semana pasada. Aun así, en comparación, la tasa promedio era de 6,58% en esta misma época de 2025.

El aumento en las tasas hipotecarias puede añadir cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que limita el poder de adquisición de los compradores de vivienda. Y eso puede llevar a quienes buscan casa a postergar la compra, como se vio mientras las tasas subían en semanas anteriores. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos volvieron a desacelerarse en julio.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años —que a menudo buscan los prestatarios que quieren refinanciar un préstamo hipotecario— también bajaron ligeramente esta semana. Esa tasa promedió 5,96%, frente al 6,01% de la semana pasada. Pero sigue siendo más alta que hace un año, cuando Freddie Mac indicó que las hipotecas a tasa fija a 15 años promediaban 5,71%.

Wall Street se mantiene cerca de su récord

Las acciones en Estados Unidos cotizaron cerca de máximos históricos pese a los débiles datos económicos sobre cuánto gastan los compradores en los comercios minoristas. Un retroceso del gasto podría impedir que la Reserva Federal suba las tasas de interés, algo que a Wall Street le encanta, pero conlleva el riesgo de un crecimiento lento y una inflación persistente.

El S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, tras su máximo histórico establecido el día anterior. El promedio industrial Dow Jones y el compuesto Nasdaq estuvieron ligeramente a la baja.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvieron mixtos en el mercado de bonos después de que un informe mostrara que los compradores gastaron menos en los minoristas de Estados Unidos el mes pasado que el mes anterior. Eso sorprendió a los economistas, que pronosticaban otro mes de crecimiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.