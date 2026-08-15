La guerra de EEUU con Irán deja al Pacífico sin un portaaviones clave

La guerra del presidente Donald Trump contra Irán está llevando al límite a los portaaviones de Estados Unidos y deja al Pacífico occidental sin uno de los buques de guerra estadounidenses clave, mientras China muestra más señales de agresividad.

El USS George Washington abandona el Pacífico y se espera que reemplace al USS Abraham Lincoln en Oriente Medio, en medio de crecientes preocupaciones por la salud mental y problemas de abastecimiento a bordo del portaaviones, que ha estado desplegado desde hace mucho tiempo. Al Lincoln se le ha extendido su permanencia en el mar más allá de mayo, su fecha original de regreso, para apoyar las operaciones contra Irán.

La falta de un portaaviones estadounidense en el Pacífico podría ser breve si la Marina despliega otro en los próximos dos meses. Pero, según analistas, muestra cómo las operaciones de duración indefinida con Irán están agotando a algunos marineros estadounidenses, mientras el gobierno de Trump se repliega aún más de la región Asia-Pacífico y se concentra en el hemisferio occidental.

“El gobierno dice que el Pacífico es, presuntamente, lo más importante después del hemisferio occidental”, afirmó Greg Poling, director del Programa del Sudeste Asiático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. En cambio, Estados Unidos “hace exactamente lo contrario” de su objetivo expresado previamente de retirarse de Oriente Medio.

Los aliados estadounidenses en el Pacífico se sienten inquietos por la imprevisibilidad del gobierno republicano, señaló Poling, mientras Beijing “está bastante contento con la distracción de Estados Unidos, con la frustración de los aliados y socios de Estados Unidos”.

China podría aprovechar la ausencia del portaaviones estadounidense

Beijing considera la presencia militar de Estados Unidos en la región como una amenaza para el ascenso de China y un obstáculo para su ambición de apoderarse de Taiwán, la isla autogobernada que reclama como propia. Pero Estados Unidos ha sostenido que la región del Pacífico es demasiado importante en términos económicos como para perderla.

Nadie espera que China invada Taiwán porque un portaaviones estadounidense haya salido de la región. Pero la ausencia del navío le da a los chinos otra oportunidad de mostrar su fuerza, indicó Bryan Clark, ex submarinista de la Marina y analista de defensa del Hudson Institute.

“Están usando esto como parte del relato para demostrar a Filipinas, a Japón, a Indonesia y a otros que Estados Unidos ya no es el mandamás en el Pacífico occidental”, explicó Clark. “Simplemente preferirían que los países de la región decidan que China es la potencia mayor y que Estados Unidos ya no puede garantizar su seguridad”.

China realizó ejercicios navales esta semana con Indonesia y recientemente ha dado señales de agresividad hacia Japón y Filipinas, dos aliados clave de Estados Unidos que también mantienen disputas territoriales con Beijing.

China llevó a cabo maniobras militares este mes cerca del banco de Scarborough, en el mar de China Meridional. China y Filipinas reclaman ese territorio. El mes pasado, un destructor chino de misiles guiados realizó un ejercicio con fuego real frente a Okinotori, la isla más meridional de Japón.

El almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ha intentado tranquilizar a los aliados regionales sobre el compromiso de Washington. Estuvo en Manila el jueves y les dijo a sus homólogos filipinos que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos están listas para intensificar los ejercicios conjuntos para fortalecer la alianza entre los países. También se espera que viaje a Japón.

Evan Sankey, analista de políticas del Cato Institute que se centra en la política de Estados Unidos hacia China, dijo que los portaaviones brindan una garantía psicológica a los aliados de Estados Unidos. La ausencia de portaaviones en la región, añadió, “se suma a la sensación general de que Estados Unidos está distraído por los acontecimientos en Oriente Medio”.

Trump ha dependido de los portaaviones para realizar acciones militares

Trump ha dependido en gran medida de los portaaviones para respaldar operaciones militares durante su segundo mandato. Por ejemplo, el USS Gerald R. Ford regresó a casa a mediados de mayo tras un despliegue de 11 meses, el más largo desde la guerra de Vietnam, durante el cual apoyó la lucha de Estados Unidos contra Irán y la captura del entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Ford había sufrido un incendio en un área de lavandería que obligó al portaaviones a dar la vuelta y regresar al mar Mediterráneo para reparaciones, y dejó a cientos de marineros sin lugares para dormir. Por su parte, el Lincoln ha pasado un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 240 días. Legisladores demócratas han pedido investigaciones y mayor transparencia sobre las condiciones a bordo del buque.

Los buques de guerra y sus tripulaciones solo pueden soportar hasta cierto punto, dijo Robert Farley, catedrático de seguridad nacional y diplomacia en la Universidad de Kentucky y autor frecuente de textos sobre sobre portaaviones.

“La gente no descansa lo suficiente. Es psicológicamente agotador. Y el descanso y la recuperación forman parte de mantener sana a la tripulación”, afirmó Farley. “A veces se plantea como: ‘Estas personas no han tenido vacaciones’. Pero lidiamos con límites bien conocidos de la capacidad de una tripulación para operar con máxima eficiencia a lo largo del tiempo. Y eso simplemente disminuye”.

Clark, del Hudson Institute, sostuvo que la presión sobre los portaaviones del país se debe a la falta de preparación y planificación para la guerra con Irán.

“Si íbamos a movilizarnos para este tipo de conflicto, y anticipábamos que podría durar tanto, podríamos haber hecho algunos cambios en el calendario de portaaviones para asegurarnos de que hubiera más disponibles”, afirmó.

Clark señaló que la Marina tiene 11 portaaviones y por lo general despliega dos o tres a la vez. Pero pronto podría desplegar cuatro si el USS Theodore Roosevelt sale de San Diego hacia Oriente Medio, lo que permitiría que el Washington regrese al Pacífico.

Pero los enormes buques de guerra necesitarán mantenimiento, lo que probablemente causará un cuello de botella en los únicos dos astilleros del país capaces de atender portaaviones.

“Terminaremos con una deuda de mantenimiento que habrá que pagar durante los próximos años”, advirtió Clark. “Probablemente tendremos menos presencia de portaaviones de la que hemos tenido en años anteriores porque los portaaviones estarán en fila para entrar al astillero”.

Existen dudas sobre el uso de portaaviones en la guerra moderna

Michael Swaine, investigador principal del Programa de Asia Oriental del Quincy Institute, cuestiona la necesidad futura de los portaaviones a medida que la guerra cambia rápidamente.

Los portaaviones pueden ser atacados con mayor facilidad con drones y misiles, en particular por un adversario como China, afirmó, mientras que buques más pequeños y submarinos pueden ser igual de eficaces para atacar objetivos que los cazas que despegan desde un portaaviones.

Altos funcionarios de la Marina han indicado su deseo de dejar de depender tanto de los portaaviones. El almirante Daryl Caudle, jefe de operaciones navales, declaró a The Associated Press en febrero que quiere convencer a los comandantes de usar buques más pequeños y nuevos, además de otros recursos, en lugar de recurrir de manera constante a enormes portaaviones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.