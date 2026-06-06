Suenan sirenas antiaéreas en Baréin cuando misiles y drones iraníes se dirigen a vecinos del Golfo

Irán disparó misiles balísticos y drones hacia territorio bareiní y hacia Kuwait, informó el sábado el gobierno de Baréin.

El Ministerio de Relaciones Exteriores bareiní indicó que fueron interceptados e instó a Irán a cesar de inmediato los ataques contra sus vecinos del Golfo.

El comunicado se difundió horas después que el ejército de Estados Unidos informara que derribó misiles balísticos y drones iraníes lanzados el viernes hacia el estrecho de Ormuz y aliados árabes del Golfo, al tiempo que, en respuesta, atacó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la República Islámica, un intercambio de fuego que tensó aún más un frágil alto el fuego con Teherán.

El intercambio de ataques se produce cuando el gobierno de Trump incrementa la presión sobre Irán para que alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos señaló en redes sociales el viernes por la noche que Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin; las fuerzas estadounidenses interceptaron seis de los misiles y un séptimo no logró alcanzar su objetivo. El ejército añadió que no había reportes de daños a personal de Estados Unidos.

Los misiles balísticos fueron disparados luego que Estados Unidos, más temprano ese día, derribara cuatro drones iraníes que habían sido lanzados hacia el estrecho de Ormuz.

“El ataque con drones representó una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales.

El ejército de Kuwait indicó que sus fuerzas estaban interceptando misiles y drones que atacaban el país, y Baréin activó las sirenas de ataque aéreo y pidió a la población trasladarse al lugar seguro más cercano y seguir las instrucciones oficiales.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en la pequeña nación insular del Golfo de Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército de Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control asfixiante de Teherán sobre el corredor crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía y ha planteado problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó los sitios de radar, incluida una isla en el estrecho, “para defenderse de nuevos ataques”.

Trump promete un rápido fin al conflicto entre EEUU e Irán

Fue el episodio más reciente de ataques de ida y vuelta que han puesto a prueba el endeble alto el fuego en la guerra y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para extender esa tregua. A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, mataron a una persona, hirieron a decenas y cerraron brevemente el aeródromo.

Pese a que los ataques avivaron nuevas preocupaciones de que el alto el fuego pudiera colapsar, Trump dijo a los periodistas el viernes que “la situación con Irán parece ir bastante bien”.

“Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una forma u otra, ya sea con un papel o por la vía muy dura”, declaró Trump en un encuentro con agricultores en Wisconsin. “La vía muy dura quizá sea la más fácil, pero vamos a salir, y los precios de sus fertilizantes van a bajar muchísimo, igual que hace cuatro meses”.

Cada vez parece más que Trump está acorralado en un conflicto que se ha asentado en un compás de espera. Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron hace una semana un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero Trump ha pedido cambios no especificados y las autoridades iraníes no han mostrado señales públicas de dar el visto bueno al acuerdo.

Al ser consultado el viernes sobre por qué estaba tardando tanto, Trump dijo al programa “Meet the Press” de la cadena NBC que era porque “es algo muy difícil para ellos”.

“Hay cosas que nunca pensaron que estarían haciendo y que van a tener que hacer. No tienen opción, y lleva un poco de tiempo”, sostuvo en la entrevista.

Trump señaló que los iraníes aún conservan entre el 21% y el 22% de sus misiles.

Continúan los ataques israelíes en Líbano

Su gobierno también ha promocionado el más reciente alto el fuego acordado esta semana por el gobierno libanés e Israel tras conversaciones mediadas por Estados Unidos en Washington. Sin embargo, el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, ha rechazado el acuerdo y nuevos ataques lo han puesto en mayor riesgo.

El ejército israelí atacó el viernes múltiples zonas del sur del Líbano y emitió advertencias de evacuación para nueve aldeas, incluida una que ha dado refugio a miles de personas desplazadas por los combates. Los ataques mataron a nueve personas en seis lugares del sur del Líbano, informó la agencia estatal de noticias.

El ejército israelí indicó que dos soldados resultaron heridos, uno de gravedad, en un enfrentamiento el viernes con milicianos en el sur del Líbano.

Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado amplias franjas del sur, también amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, porque Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.

Además de la interceptación de drones en el estrecho de Ormuz, el ejército de Estados Unidos informó más temprano el viernes que sus fuerzas abordaron en el océano Índico un petrolero sancionado vinculado a Irán, cuando Estados Unidos busca impedir que Irán obtenga ganancias de su petróleo y otros bienes.

Estados Unidos también apuntó al sector energético de Irán con nuevas sanciones contra un grupo de personas, empresas y petroleros.

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Price reportó desde Bridgewater, Nueva Jersey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.