Ataques aéreos israelíes matan a 9, incluidos oficiales del Ejército libanés, tras tregua

Ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano mataron a nueve personas el sábado, entre ellas tres miembros del ejército libanés, informaron el propio ejército libanés y medios estatales, días después de que ambas partes alcanzaran un nuevo acuerdo de alto el fuego.

El ejército indicó que un ataque aéreo contra un vehículo en una carretera que conecta la ciudad de Nabatiyeh con la localidad de Marjayoun mató a un general de brigada, un capitán y otro soldado, sin divulgar de inmediato sus nombres. Otro ataque aéreo contra la aldea sureña de Saksakiyah mató a seis personas e hirió a cuatro, reportó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado.

“El continuo, deliberado y repetido ataque israelí contra Líbano, su pueblo y su ejército sólo fortalece nuestra determinación, fe y resolución”, señaló el ejército en su comunicado.

Agregó que los ataques de Israel buscan frustrar todos los esfuerzos “para alcanzar una solución que restablezca la estabilidad, establezca un alto el fuego integral y conduzca a la retirada israelí de los territorios libaneses ocupados”.

El ejército israelí confirmó que atacó un vehículo e indicó que el incidente está siendo revisado. El comunicado añadió que el vehículo “se desplazaba de manera sospechosa” hacia soldados israelíes cerca de la aldea de Kfar Tibnit, luego que el ejército recibiera “indicios concretos” de que Hezbollah dirigirá fuego contra soldados israelíes desde la misma zona.

El ejército afirmó que opera contra el grupo político-paramilitar Hezbollah y no contra el ejército libanés.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, calificó el ataque como “una flagrante violación de la soberanía libanesa y del derecho internacional”. Manifestó que ocurrió en el contexto de “una escalada continua que amenaza la estabilidad y la seguridad en el sur de Líbano, pese a los esfuerzos que Líbano realiza en las negociaciones en Washington para poner fin a los continuos ataques israelíes sin disuasión”.

El más reciente alto el fuego anunciado en Washington surgió a través de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el gobierno de Líbano, que acusa a Hezbollah de arrastrar al país a la guerra y había hecho esfuerzos para desarmarlo antes de las últimas hostilidades. El grupo político-paramilitar ha rechazado la tregua.

Aoun y el primer ministro de Líbano criticaron a Irán el viernes por oponerse al más reciente acuerdo de alto el fuego entre el gobierno libanés e Israel, al afirmar que su país no debería ser utilizado por Teherán como una “moneda de cambio” en sus conversaciones con Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, respondió en una publicación en X el sábado al decir que, tras los comentarios de Aoun, “uno pensaría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte de Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y está bombardeando su país a diario”.

“Si Líbano hubiera sido una moneda de cambio para Irán, ya tendríamos un acuerdo desde hace mucho. Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente”, dijo Araghchi en referencia a Israel.

La guerra comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después que Israel y Estados Unidos iniciaran sus ataques contra Irán. Desde entonces, Israel ha lanzado una invasión terrestre de Líbano y ha llevado a cabo ataques de gran alcance que han desplazado a más de 1 millón de personas.

Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte de Líbano, avanzando más hacia el sur del país que en cualquier momento desde el fin de la ocupación israelí de 1982-2000. Más de 3.500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la guerra. Los combates han matado al menos a 29 soldados israelíes y a tres civiles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.