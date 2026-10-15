Líderes de UE rechazan propuesta presupuestaria y ponen en duda un acuerdo este año

Los líderes de la Unión Europea expresaron una fuerte oposición el jueves a una nueva propuesta para el presupuesto a largo plazo del bloque, lo que plantea serias dudas sobre si el paquete clave de gasto se acordará antes que termine el año.

“Esto es demasiado grande, demasiado caro", declaró el primer ministro sueco Ulf Kristersson a los periodistas en una cumbre de la UE centrada, en parte, en intentar acercar posiciones sobre el presupuesto a siete años —conocido como el marco financiero plurianual.

“Aumentará la contribución neta sueca (en) casi un 60%. Eso es sencillamente totalmente inaceptable”, añadió Kristersson. Suecia es uno de alrededor de 10 países contribuyentes netos que aportan más al presupuesto de la UE de lo que reciben de vuelta en asignaciones.

Es probable que el presupuesto 2028-2034 ascienda a entre el 1% y el 1,2% del ingreso nacional bruto del bloque de 27 países. El MFP se financia en su mayor parte con aportaciones de los países miembros en función del tamaño de sus economías, y los contribuyentes netos pagan casi la mitad.

Poner el dinero donde están las ambiciones de Europa

El paquete de gasto es una declaración sobre las ambiciones de la UE. Se negocia al tiempo que el bloque afronta desafíos externos, como apoyar a Ucrania en su lucha para repeler la invasión rusa y seguir siendo competitivo ante los altos precios de la energía y las tensiones comerciales con Estados Unidos y China.

Pero el canciller Friedrich Merz, de Alemania —la mayor economía de Europa y un importante contribuyente neto al presupuesto—, afirmó que “ningún Estado miembro de la UE puede permitirse pagar contribuciones a la Unión a un nivel así”.

Merz indicó que duda que los líderes puedan “llegar a una conclusión en estos días, este fin de semana”.

Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, propuso el fin de semana pasado fijar el presupuesto en 1,62 billones de euros (1,81 billones de dólares), recortando 141.000 millones de euros (158.000 millones de dólares) de una oferta inicial presentada por la Comisión Europea.

Irlanda gestiona una tarea ingrata

El plan de Irlanda ha sido ampliamente criticado por los contribuyentes netos y por otros 17 países conocidos como los “Amigos de la Cohesión”, que quieren proteger las subvenciones agrícolas y los fondos para las regiones más pobres. Esas políticas representan alrededor de dos tercios del presupuesto total.

La comisión, el poderoso brazo ejecutivo de la UE, también está descontenta.

“Los recortes propuestos corren el riesgo de dejarnos con menos capacidad para actuar juntos en un momento en que, debido a los acontecimientos a nuestro alrededor, necesitamos actuar juntos más que nunca”, advirtió el martes el comisario europeo de Presupuesto, Piotr Serafin.

“Nunca íbamos a complacer a todo el mundo con esto. Es un ejercicio de equilibrio muy difícil”, reconoció ante los periodistas el primer ministro irlandés Micheál Martin.

Los miembros de la UE tienen el tiempo encima

En última instancia, si los países no están dispuestos a aportar más dinero, entonces el gasto agrícola o el de cohesión debe reducirse, o bien habrá que rebajar las ambiciones de Europa en defensa, competitividad y otras prioridades. A menos que se pueda encontrar dinero en otra parte.

Sin embargo, el tiempo apremia y, sin una vía clara hacia un acuerdo rápido, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tomará el relevo de Irlanda para intentar encauzar un acuerdo a nivel de líderes.

“Necesitamos cumplir antes que termine este año", afirmó Costa antes de la cumbre. "Debemos alcanzar un acuerdo a tiempo para que el nuevo presupuesto esté operativo… sin interrupciones en la financiación para agricultores, trabajadores, investigadores, empresas, ciudades y regiones de toda Europa”.

Lo que complica las cosas es una serie de elecciones en Francia, Italia y Polonia en 2027, y en España en noviembre. La ultraderecha encabeza las encuestas en Francia y los resultados en Polonia y España son difíciles de predecir. Nuevos gobiernos podrían intentar deshacer el paquete de gasto.

Pase lo que pase, no cumplir el objetivo de finales de diciembre no significa que se acabe el dinero. Los países tienen un año más, pero se necesita mucho tiempo para adoptar la ley sobre los programas de gasto y aprobarlo todo para que el dinero pueda fluir en enero de 2028. Los 27 países miembros y el Parlamento Europeo deben respaldarlo.

Es probable que los líderes de la UE debatan el presupuesto cuando se reúnan a finales de noviembre y en una cumbre de fin de año a mediados de diciembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.