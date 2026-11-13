La inflación mayorista en EEUU se redujo el mes pasado, pero sigue obstinadamente alta

La inflación mayorista se moderó ligeramente el mes pasado, pero sigue siendo alta, una evidencia de los precios persistentemente altos que amargaron la percepción de los estadounidenses sobre la economía e impulsaron grandes avances para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo, que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió un 0,3% de septiembre a octubre, por debajo del salto del 1,4% del mes anterior. Sin embargo, en comparación con un año antes, aumentó un 6,5%, frente al 6,3% de septiembre, en el mayor incremento desde noviembre de 2022, informó el gobierno el viernes. Hace un año, la inflación mayorista era de apenas 3,1%.

El informe del viernes sugiere que los precios siguen aumentando a un ritmo muy por encima del objetivo anual del 2% de la Reserva Federal. El gobierno informó el martes que el índice de precios al consumidor más conocido se aceleró en octubre, impulsado por el aumento de costos en una amplia gama de bienes y servicios. En respuesta, muchos funcionarios de la Fed indicaron que casi con certeza necesitarán elevar aún más su tasa clave de corto plazo, quizá más de una vez, para combatir las presiones inflacionarias en la economía.

Cuando la Fed eleva su tasa, también suben otros costos de endeudamiento de más largo plazo para cosas como hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes también aumentaron un 0,3% de septiembre a octubre, por debajo del 0,7% de un mes antes. En términos anuales, subieron un 5%, lo mismo que en septiembre.

La inflación mayorista se enfrió en gran medida porque los precios generales de la energía se estabilizaron. Aun así, hubo señales de que los altos precios de la gasolina se están extendiendo a otros sectores. Y la expansión de centros de datos de inteligencia artificial también está elevando una serie de costos.

“Los costos de los alimentos y el transporte subieron con fuerza a medida que los altos precios del combustible se trasladan a otras partes de la economía”, escribió en una nota Ben Ayers, economista sénior de Nationwide. “Esto genera una mayor presión al alza para la inflación de los alimentos y de los bienes en general en el futuro, aun cuando los precios del petróleo se han enfriado en las últimas semanas”.

El índice de precios al productor ofrece una señal de hacia dónde podría dirigirse la inflación para los consumidores.

Los precios mayoristas del diésel cayeron un 7,9% solo de septiembre a octubre. Aun así, el impacto del aumento en el precio del diésel desde el inicio de la guerra de Irán quedó claro en el informe: los precios del transporte de carga por camión se dispararon un 3,9% el mes pasado, mientras que los precios de los alimentos subieron un 1,3%. Los alimentos, como la mayoría de los bienes, se transportan principalmente en camión.

El precio de los componentes electrónicos se disparó un 4,2% y los precios de los productos químicos industriales aumentaron un 3,1% solo el mes pasado, una señal de la demanda impulsada por la expansión de la IA.

Los economistas siguen de cerca el índice de precios al productor porque una parte de esos datos también se incorpora a otro indicador de precios, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), que observan de cerca quienes combaten la inflación en la Fed. El banco central busca llevar la inflación, medida por el índice PCE, al 2%.

La publicación del viernes del informe de inflación mayorista sugiere que los precios subyacentes, según el indicador de inflación preferido por la Fed, subirán alrededor de un 0,3% de septiembre a octubre cuando se informe más adelante este mes, según economistas de Morgan Stanley. En términos anuales, estiman que la inflación subyacente probablemente aumentará a 3,2% con respecto al 3,1%.

Una aceleración de la inflación subyacente, medida por el PCE, intensificaría las preocupaciones en la Fed de que se necesitan más aumentos de las tasas de interés para combatir el alza de los precios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.