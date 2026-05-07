La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en EEUU vuelve a subir esta semana

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos volvió a subir esta semana, lo que refleja la volatilidad persistente del mercado de bonos, mientras el alza de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán intensifica las preocupaciones por la inflación.

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió a 6,37% desde 6,3% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Aun así, está por debajo de hace un año, cuando la tasa promedió 6,76%.

Este es el segundo aumento semanal consecutivo, lo que devuelve la tasa promedio al nivel en el que estaba hace cuatro semanas.

Las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, también aumentaron esta semana a 5,72% desde 5,64%. Hace un año, estaba en 5,89%, indicó Freddie Mac.

El costo de los créditos hipotecarios están influenciados por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

La tasa promedio de un préstamo hipotecario a 30 años refleja la trayectoria de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,37% el jueves al mediodía, comparado con 3,97% a finales de febrero, antes de que estallara la guerra con Irán.

Cuando suben las tasas hipotecarias, también se elevan los costos para quienes buscan comprar una vivienda, lo que limita lo que pueden llegar a adquirir.

Apenas a finales de febrero, las hipotecas a 30 años llegaron a poco menos de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha caído por debajo de ese umbral.

Aunque la tasa promedio se ha mantenido por debajo de donde estaba hace un año, la volatilidad de las tasas y otras repercusiones económicas del conflicto en Oriente Medio han contribuido a un inicio deslucido de la temporada de compra de viviendas en la primavera, tradicionalmente el periodo más activo del año para el mercado inmobiliario.

La venta de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos bajó frente a hace un año en los primeros tres meses del año, lo que prolonga la desaceleración inmobiliaria a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

“La expectativa de tasas por debajo de 6% esta primavera ha desaparecido, y es probable que compradores y vendedores enfrenten tasas en el rango de 6% medio hasta el verano”, explicó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS.

Es probable que quienes buscan vivienda y no se dejan disuadir por la volatilidad de las tasas hipotecarias se beneficien de tendencias favorables para los compradores en muchos mercados.

El mes pasado, el número de viviendas en venta aumentó 4,6% frente a hace un año, ya que las propiedades tardaron más en venderse, según Realtor.com.

Muchos vendedores están respondiendo al mercado más débil bajando su precio de venta. Los precios de lista cayeron en abril frente a hace un año por sexto mes consecutivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.