La esperanza de reabrir el estrecho de Ormuz impulsa los mercados asiáticos

Los precios de las acciones se dispararon el jueves en los mercados de Asia, y el índice Nikkei 225 de Tokio avanzaba un 6%, hasta un máximo intradía récord, mientras los inversionistas esperaban ver si Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo que permita a los buques petroleros volver a distribuir crudo desde el golfo Pérsico.

Los futuros de Estados Unidos subían ligeramente.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón ganaba más de 3.500 puntos y se ubicaba en 63.086,00, luego de que los mercados de Tokio reabrieron tras los feriados de la “Semana Dorada”.

El Nikkei ha ganado casi un 20% en los últimos tres meses y más de un 70% en el último año, impulsado por fuertes compras de acciones tecnológicas que se han beneficiado del auge de la inteligencia artificial.

El fabricante de equipos para chips de computadora Tokyo Electron ganó un 8,8% y el fabricante de equipos de prueba para semiconductores Advantest Corp. sumó un 8%. Shin-Etsu Chemican ganó un 9,7%.

En otros mercados de Asia, el Hang Seng de Hong Kong ganaba un 1,5% y se ubicaba en 26.589,46 .

El S&P/ASX 200 de Australia subía un 0,8% para situarse en 8.862,40 puntos.

En Corea del Sur, el Kospi revirtió las pérdidas iniciales y ganaba un 1,1%, hasta 7.465,01. El índice de referencia se disparó casi un 7% un día antes para superar los 7.000 por primera vez.

El Taiex de Taiwán se disparó un 1,9 %, impulsado por una ganancia del 3,1% del gran fabricante de chips de computadora TSMC.

Los mercados repuntaron en todo el mundo el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el estrecho de Ormuz podría quedar “ABIERTO PARA TODOS ” si Irán acepta un supuesto acuerdo del que no dio detalles.

Los precios del petróleo cayeron casi un 8% y el S&P 500 subió un 1,5% para su mejor día en casi un mes, estableciendo un nuevo récord. El promedio industrial Dow Jones se disparó un 1,2%, y el compuesto Nasdaq subió un 2%.

Sin embargo, el optimismo se vio moderado por las tensiones continuas. El ejército de Estados Unidos disparó contra un petrolero iraní el miércoles mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Teherán para que alcance un acuerdo para poner fin a la guerra. El ejército dijo en una publicación en redes sociales que un avión de combate inutilizó el timón del petrolero en el golfo de Omán cuando la embarcación intentaba violar un bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

En las primeras operaciones del jueves en Asia, el crudo Brent subió 64 centavos hasta 101,91 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia de Estados Unidos ganó 58 centavos y se vendía en 95,66 dólares por barril.

Los precios del petróleo se hundieron el miércoles, y los mercados bursátiles repuntaron en todo el mundo ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán estén cerca de un acuerdo para permitir que los barcos entreguen crudo a través del estrecho de Ormuz.

El precio de un barril de crudo Brent, el estándar internacional, cayó 7,8% hasta 101,27 dólares, desde más de 115 dólares a principios de esta semana.

El cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra ha causado grandes problemas a la economía global porque el conflicto ha impedido que los buques petroleros salgan del golfo Pérsico. Una reapertura podría permitir que el petróleo vuelva a fluir libremente y aliviar la presión sobre la inflación que está elevando los precios de todo tipo de productos en todo el mundo.

El precio del crudo Brent cayó por debajo de 97 dólares por barril, pero luego superó los 100 dólares después de que Trump amenazó con comenzar a bombardear “a un nivel y una intensidad mucho más altos” si Irán no acepta el acuerdo.

Las acciones estadounidenses se mantuvieron resilientes pese a la guerra gracias en parte a fuertes reportes de ganancias de grandes empresas estadounidenses para el inicio de 2026.

El fabricante de chips AMD ayudó a liderar el mercado el miércoles con un salto del 18,6% después de sumarse a la lista de empresas de renombre que superaron las expectativas tanto de ganancias como de ingresos.

Super Micro Computer se disparó un 24,5% después de igualmente presentar ganancias más fuertes de lo que esperaban los analistas. Nvidia, la empresa de chips que se convirtió en el símbolo del auge de la IA, subió un 5,7% y fue la fuerza individual más fuerte que impulsó al S&P 500 debido a su enorme tamaño.

CVS Health subió un 7,6% después de presentar mejores resultados para el primer trimestre de lo que esperaban los analistas y elevar sus pronósticos financieros para todo el año. The Walt Disney Co. ganó un 7,5% después de decir que su película “Zootopia 2” ayudó a atraer a la gente a su negocio de streaming, parques y cruceros.

Fuera de los informes de ganancias, las empresas con grandes facturas de combustible subieron ante la esperanza de que los precios del petróleo sigan bajando. Eso incluyó ganancias de 6,8% para United Airlines, 6,8% para Carnival y 8,8% para Royal Caribbean.

En otras operaciones temprano el jueves, el dólar estadounidense cayó a 156,39 yenes japoneses desde 156,40 yenes. El euro subió a 1,1752 dólares desde 1,1747.

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Los periodistas de negocios de AP Stan Choe y Matt Ott contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.