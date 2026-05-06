¿Por qué la gasolina en EEUU cuesta 52% más que antes de la guerra con Irán?

El precio del litro de gasolina regular en Estados Unidos subió más de 8 centavos (31 centavos por galón) en la última hasta alcanzar un promedio de 1,20 dólares por litro (4,54 dólares por galón) el miércoles, es decir un 52% más en comparación con el costo previo al inicio de la guerra contra Irán, de acuerdo con los datos de AAA.

La principal razón del aumento de precios es que la guerra ha dejado varados a los buques petroleros cerca del estrecho de Ormuz, una vía fluvial por la que normalmente transita una quinta parte del crudo comercializado a nivel mundial. El precio del petróleo --el principal ingrediente de la gasolina-- aumentó durante la mayor parte de los últimos dos meses debido a que Irán prácticamente ha cerrado el estrecho a la navegación.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos bajaron a diario durante casi dos semanas a mediados de abril, en medio de señales de que el conflicto podría estar llegando a su fin.

“Después del anuncio del alto el fuego inicial, hubo cierto optimismo de que esto realmente podría ser el comienzo del fin del conflicto", declaró Rob Smith, director de venta minorista de combustibles en S&P Global Energy. "Y entonces los precios del crudo bajaron en consecuencia, los precios al contado de la gasolina siguieron, y así sucesivamente... y los minoristas también bajaron los precios”.

Pero los precios de la gasolina comenzaron a aumentar de nuevo a medida que se deterioraban las hostilidades en torno al estrecho, lo que llevó a Teherán a mantener sus restricciones sobre los suministros de crudo.

“Hay un déficit fundamental que existirá a nivel global, o un problema fundamental para satisfacer esa demanda, que hará subir el precio", añadió Smith. "No importa lo que diga un gobierno o lo que cualquier persona piense del mercado: hay una verdadera presión al alza que se ejerce sobre los precios cada día que el estrecho de Ormuz permanece restringido. Y sigue estando severamente restringido”.

Quién fija los precios de la gasolina

Los dueños de las gasolineras fijan los precios en el surtidor, pero muchos factores influyen en lo que deciden cobrar.

El principal componente del costo de la gasolina es el precio de un barril de petróleo. En Estados Unidos, los precios del petróleo representaron alrededor del 51% del precio de un galón de gasolina en 2025, según la Administración de Información Energética.

Eso significa que cuando los precios del crudo aumentan, también sube el costo de la gasolina. Menos crudo en el mercado implica precios más altos para el petróleo y la gasolina.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán durante la guerra desató la mayor interrupción en el suministro en la historia de los mercados petroleros, según la Agencia Internacional de la Energía (EIA), lo que disparó los precios del crudo hasta los 112 dólares por barril a principios de abril.

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares por barril el miércoles, después de que Estados Unidos e Irán parecían acercarse a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra. Eso también podría hacer contribuir a un descenso en los precios de la gasolina, siempre que la tendencia continúe.

Bob Kleinberg, investigador adjunto en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, comparó el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos con el precio de un barril de WTI, el crudo de referencia de Estados Unidos, durante las últimas semanas, y señaló que, en términos generales, sus fluctuaciones de precio coinciden.

“No hay mucho misterio aquí", destacó. "No es exactamente proporcional, pero la forma de las curvas sigue el mismo patrón, y realmente con muy poco retraso”.

Los impuestos federales y estatales aportaron alrededor del 17% del precio, los costos y ganancias de refinación el 14% y la distribución y el mercadeo aportaron el 17%, indicó la EIA. En algunos estados, como California, impuestos y costos de refinación más altos llevan al precio de la gasolina muy por encima del promedio nacional.

Las causas

Un hecho que podría haber cambiado la trayectoria de los precios de la gasolina fue el bloqueo estadounidense que Estados Unidos implementó en abril a los puertos iraníes para evitar que Teherán pudiera exportar petróleo.

“Irán había estado moviendo una cantidad inusualmente alta de petróleo hacia los mercados globales, así que eso ayudaba a moderar los precios", indicó Jim Krane, investigador en energía del Baker Institute de la Universidad Rice. "El gobierno de (el presidente Donald) Trump decide que va a castigar a Irán e intentar poner más presión sobre Irán mediante un bloqueo a sus exportaciones, así que desde luego que esto presiona a Irán, pero también pone presión sobre los precios del petróleo a nivel global y los obliga a subir. Probablemente ese fue un factor importante”.

Lo que las refinerías y los comerciantes están dispuestos a pagar por el petróleo oscila de forma abrupta después de que se dan a conocer las noticias sobre ataques a barcos en el golfo Pérsico o sobre el estancamiento de las conversaciones diplomáticas. “El mercado petrolero es sumamente sensible a lo que sale de la Casa Blanca”, añadió Kleinberg.

Al inicio de la guerra con Irán, a principios de marzo, el precio de la gasolina subió 12 centavos por litro (48 centavos por galón) en una semana. El mayor salto semanal fue en marzo de 2022, cuando el precio aumentó 15,8 centavos por litro (60 centavos por galón) en una semana, después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, indicó AAA.

Sin solución rápida

Nadie puede predecir hasta dónde llegarán los precios de la gasolina. Un galón de gasolina regular en Estados Unidos cuesta ahora más que a principios de mayo de 2022, y en aquel entonces el precio siguió subiendo todo el mes, señaló AAA.

Cuanto más tiempo se vea obstaculizado el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, más altos serán los precios y más tardará en volver todo a la normalidad, afirmó Smith.

“Incluso si hubiera una resolución real y duradera al conflicto, ambas partes acuerdan comportarse y de verdad se comprometen a mantener Ormuz abierto, aun así tomará meses volver a lo que era antes de la guerra, o incluso más", explicó Smith. "Dentro de la industria seguirá existiendo una prima de riesgo asociada a esa región. No es que alguna vez haya sido un viaje perfectamente seguro, pero los últimos meses han demostrado que será difícil convencer a los transportistas y a las compañías de seguros de que el nivel de riesgo será similar al que era en febrero. Pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda convencerse de eso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.