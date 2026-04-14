La guerra con Irán ha frenado el impulso económico mundial, dice el FMI

La guerra con Irán ha frenado el impulso económico mundial este año, lo que probablemente inhiba el crecimiento en comparación con 2025, advirtió el martes el Fondo Monetario Internacional.

El FMI rebajó su pronóstico de crecimiento mundial a 3,1% en 2026, frente al 3,3% que había previsto en enero. El crecimiento esperado marcaría una desaceleración respecto de una expansión de 3,4% en 2025.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán —y el cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, además de ataques de represalia contra refinerías de petróleo y otra infraestructura energética en países vecinos— han impulsado los precios del petróleo y el gas en todo el mundo.

Como resultado, el FMI elevó su expectativa de inflación mundial este año a 4,4%, frente a 4,1% en 2025 y frente al 3,8% que había pronosticado en enero.

Hasta la guerra, la economía mundial había mostrado una resiliencia sorprendente frente a las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump, que levantaron un muro de impuestos a las importaciones alrededor de Estados Unidos, la mayor economía del mundo que antes estaba abierta a las importaciones. El daño fue menor de lo temido en parte porque los aranceles de Trump terminaron siendo más bajos que lo que había anunciado originalmente.

Un auge tecnológico, marcado por una inversión masiva en centros de datos e inteligencia artificial, y el aumento de la productividad también se combinaron para fortalecer la economía mundial.

“La guerra en Oriente Medio ha detenido este impulso”, escribió el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en el preámbulo del blog con la más reciente edición del informe Perspectivas de la Economía Mundial.

El pronóstico del FMI supone que el conflicto en el Golfo Pérsico será de corta duración y que los precios de la energía subirán “un moderado 19%” este año. Las cosas podrían ser mucho peores. En un “escenario severo”, en el que los shocks energéticos se extienden al próximo año y los bancos centrales se ven obligados a subir las tasas de interés para combatir la inflación, el crecimiento mundial podría caer a 2% en 2026 y 2027. “A pesar de las noticias recientes de un alto al fuego temporal, parte del daño ya está hecho y los riesgos a la baja siguen siendo elevados”, escribió Gourinchas.

El fondo rebajó ligeramente su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos este año a 2,3%. Los 21 países europeos que usan el euro, duramente golpeados por el fuerte aumento de los precios del gas natural, crecerán en conjunto 1,1% este año, frente a 1,4% en 2025, según el FMI.

Los más afectados probablemente serán los países más pobres y muy endeudados que importan energía y no pueden protegerse con un aumento del gasto público o alivios fiscales. El FMI redujo con fuerza las perspectivas para África subsahariana, por ejemplo, a 4,3% este año desde el 4,6% que esperaba en enero.

Un ganador que está emergiendo del conflicto es Rusia, un exportador de energía que podría beneficiarse de los precios más altos. El FMI mejoró su pronóstico para la economía rusa, duramente golpeada por las sanciones tras la invasión de Ucrania en 2022, a un todavía modesto 1,1%.

Mientras tanto, el gobernador del Banco Nacional de Ucrania ha intentado mantener la invasión rusa en el centro de las conversaciones. Pero en una entrevista con reporteros el lunes, Andriy Pyshnyy señaló cómo los precios más altos del petróleo debido a la guerra con Irán están perjudicando a su país.

Indicó que la inflación anual en marzo alcanzó 7,9% en Ucrania, muy por encima del pronóstico de 7%, en gran parte por el aumento de los costos del combustible. Calculó que los precios del combustible podrían elevar la inflación anual entre 1,5 puntos porcentuales y 2,8 puntos porcentuales.

Señaló que también podría haber mayores costos de fertilizantes y de producción en una economía que busca precios estables como parte de la guerra en curso con Rusia, que ataca a Ucrania por aire en promedio cada 3 a 4 minutos.

“Estamos tratando de caminar sobre el filo de la navaja”, expresó sobre una misión complicada por factores externos.

El FMI es una organización de préstamos integrada por 191 países que trabaja para promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera, y para reducir la pobreza mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.