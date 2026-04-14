El papa sigue en Argelia los pasos de su inspiración espiritual

El papa León XIV siguió el martes los pasos de su padre espiritual San Agustín, al realizar una peregrinación a las ruinas arqueológicas de Argelia donde el titán del cristianismo del siglo V vivió, murió y escribió algunas de las obras más importantes del pensamiento occidental.

La visita del pontífice a Annaba, la Hipona actual, fue un regreso espiritual para el papa estadounidense en su segundo día completo en Argelia. Llegó el lunes en la primera visita papal de la historia, con el telón de fondo de sus llamados a la paz que han desatado una disputa con el presidente estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán. Es la primera parada de la gira africana de León por cuatro países.

El papa llegó a las ruinas en medio de una tormenta y bajo estrictas medidas de seguridad, con francotiradores ubicados alrededor del sitio y policías apostados cada pocos metros a lo largo de las carreteras que conducen hasta allí.

León rezó bajo una carpa con vista a las ruinas de la antigua ciudad romana, incluido su teatro, mercado y la basílica donde Agustín predicaba, así como el baptisterio contiguo. Como señal de paz, plantó un olivo y observó cómo se liberaban palomas blancas.

Acompañado por el actual superior de su orden religiosa agustiniana, el reverendo Joseph Farrell, León caminó luego durante unos minutos entre las ruinas embarradas, deteniéndose para escuchar a un coro argelino.

León se proclamó “hijo de san Agustín” la noche de su elección y ha citado a ese santo profusamente en su primer año, dejando claro que ese es su inspiración. Para este viaje, León se está centrando en Agustín como corazón de reconciliación, mientras busca impulsar un mensaje de paz y de convivencia cristiano-musulmana.

“El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, la injusticia y las mentiras”, manifestó más tarde León ante una pequeña reunión de monjas y personas mayores en Annaba.

La visita también llama la atención sobre los orígenes norafricanos de Agustín, quien pasó solo cinco años en Italia pero a menudo es visto desde una óptica eurocéntrica como uno de los más grandes pensadores occidentales del cristianismo por sus escritos sobre la verdad, el mal, la creación y la gracia.

La orden religiosa agustiniana de León fue fundada en Italia en el siglo XIII, inspirada por el santo.

Una vida en el norte de África, con la mirada puesta en Roma

San Agustín nació en 354 de madre bereber y padre romano en Tagaste, hoy la ciudad argelina de Souk Ahras, cerca de la frontera con Túnez. En ese momento, esa franja del norte de África formaba parte del Imperio Romano, incluida Cartago, en la actual Túnez, donde Agustín se educó y enseñó retórica.

Dejó el norte de África rumbo a Roma en 383 y luego a Milán, donde se convirtió al cristianismo. Regresó a su tierra natal poco después, fundó un monasterio en Hipona donde desarrolló la regla de su orden que se utiliza hoy, con énfasis en la vida comunitaria. Se convirtió en obispo y en Hipona escribió algunas de las obras más importantes del canon occidental, incluidas “Confesiones” y “La ciudad de Dios”.

Un nuevo libro, “Augustine the African”, de Catherine Conybeare, especialista en Agustín en el Bryn Mawr College de Pensilvania, explora a Agustín desde su propia perspectiva: como norafricano, mirando a Roma como el centro de su universo, pero sintiéndose inseguro allí por su latín con acento púnico.

“Uno de los pensadores más importantes de la tradición intelectual occidental en realidad vino de África, pasó casi toda su vida en África”, declaró Conybeare a The Associated Press. “¿Cómo cambia eso las cosas?”

“Por supuesto, como sus sucesores —las personas que continuaron su legado— estaban en Europa, ellos pudieron contar la historia”, explicó. Y Europa se quedó con su cuerpo: después de que Agustín murió en Hipona en 430, su cuerpo fue llevado finalmente a Pavía, Italia, aunque un antebrazo permanece en la basílica dedicada a él en Annaba.

Al dar la bienvenida a León, el presidente Abdelmadjid Tebboune expresó el “inmenso orgullo” que los argelinos sienten por san Agustín. Lo calificó como “un hijo querido de esta tierra, que al haber sido su primera cuna, se convirtió orgullosamente en su primer lugar de descanso”.

Una visita personal para León

El pontífice dejó claro, camino a Argelia y en sus declaraciones a las autoridades argelinas, cuán profundamente personal e importante es esta visita para él, por su conexión espiritual con san Agustín. Ya había estado allí en dos ocasiones, cuando era superior de la orden agustiniana.

“Este viaje, que es muy especial por varias razones, iba a ser el primero de mi pontificado”, dijo León a los periodistas en el avión papal. “Ya desde mayo pasado, había dicho que en mi primer viaje me gustaría visitar África. Varias personas sugirieron de inmediato Argelia por San Agustín”.

Al final, se interpusieron otros viajes, pero mantuvo el compromiso.

El santo, afirmó, representa “un puente muy importante en el diálogo interreligioso” que el mundo podría aprovechar hoy.

“Debemos buscar siempre puentes para construir la paz y la reconciliación”, sostuvo. “Este viaje, entonces, realmente representa una valiosa oportunidad para continuar con la misma voz, con el mismo mensaje, que deseamos transmitir: promover la paz, la reconciliación, el respeto y la consideración hacia todos los pueblos”.

También el martes, León visitaba a una pequeña comunidad de agustinos en Annaba. Terminaba el día celebrando misa en la Basílica de San Agustín, el templo del siglo XIX que domina las ruinas de Hipona y que contiene la reliquia del santo. Miles de peregrinos visitan la basílica cada año, incluidos musulmanes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.