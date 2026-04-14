Trump prometió alivio fiscal, pero sondeos muestran que la mayoría en EEUU cree que paga de más

La mayoría de los estadounidenses todavía cree que sus impuestos son demasiado altos, según encuestas recientes, incluso después de que la ley tributaria del año pasado cumpliera varias de las promesas de campaña del presidente Donald Trump relacionadas con los impuestos.

De hecho, una nueva encuesta de Fox News indica que la gente está más molesta por los impuestos que el año pasado. Los resultados del sondeo, que se realizó a finales de marzo, son otra señal de que los estadounidenses están inquietos por sus finanzas personales mientras Estados Unidos experimenta un repunte de la inflación y un crecimiento económico lento.

Otras encuestas muestran que la frustración va más allá de las obligaciones tributarias personales: muchos creen que las personas ricas y las corporaciones no pagan la parte que les corresponde, mientras que a otros les preocupa el despilfarro del gobierno.

Las encuestas llegan después de que Trump y los republicanos aprobaran el año pasado un enorme proyecto de ley de recortes de impuestos y de gasto. La legislación estableció una serie de exenciones fiscales, entre ellas un aumento del crédito tributario por hijo y nuevas deducciones fiscales por propinas y horas extra. Los reembolsos de impuestos han aumentado esta temporada, y se espera que muchos hogares vean más ingresos gracias a la legislación tributaria de los republicanos, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que, en última instancia, otorgará los mayores beneficios a los estadounidenses más ricos.

Los republicanos han promocionado la ley como prueba de que están haciendo la vida más asequible para las familias trabajadoras. Pero las encuestas muestran que muchos estadounidenses quizá no estén sintiendo los beneficios, especialmente a medida que sus reembolsos de impuestos se ven absorbidos por los precios más altos.

La mayoría dice que los impuestos son demasiado altos

Alrededor de 7 de cada 10 votantes registrados dicen que los impuestos que pagan son “demasiado altos”, según la encuesta de Fox News. Eso representa un aumento frente a aproximadamente 6 de cada 10 el año pasado. El sondeo muestra una mayor preocupación entre los votantes muy progresistas y los hombres demócratas, pero también ha habido un incremento considerable entre grupos a los que los republicanos quieren atraer de cara a las elecciones de mitad de mandato, como los moderados, los votantes rurales y los votantes blancos sin título universitario.

El descontento con los impuestos ha ido en aumento en los últimos años. Una encuesta reciente de Gallup, realizada en marzo, encontró que alrededor de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que la cantidad de impuesto federal sobre la renta que tienen que pagar es “demasiado alta”, un resultado que se ha mantenido en gran medida constante en el sondeo anual desde 2023. Eso se acerca al nivel de descontento registrado en las encuestas de Gallup desde la década de 1980 hasta la de 1990, antes de los recortes de impuestos de 2001 y 2003 del presidente George W. Bush.

Ahora, alrededor de la mitad de los demócratas y cerca de 6 de cada 10 republicanos dicen que sus impuestos federales sobre la renta son demasiado altos. Los republicanos tienden a ver su factura tributaria de manera más negativa que los demócratas, pero las encuestas de Gallup muestran que esa brecha a menudo se reduce cuando un republicano es presidente.

Muchos creen que los ricos no pagan lo suficiente en impuestos

La mayoría de los estadounidenses se siente inquieta ante la idea de que algunas personas adineradas y corporaciones no pagan la parte que les corresponde de impuestos, según una encuesta del Pew Research Center realizada en enero. Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses dijeron que cada una de esas ideas les molesta “mucho”, una medida que se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años.

En contraste, solo alrededor de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos en esa encuesta dijeron que la cantidad que ellos pagan personalmente en impuestos les molesta mucho.

Aproximadamente 8 de cada 10 demócratas se sienten “muy” molestos por la sensación de que algunas corporaciones y personas ricas no están pagando la parte que les corresponde, encontró el sondeo de Pew, en comparación con alrededor de 4 de cada 10 republicanos. El gasto del gobierno es un tema más importante para los republicanos, según la encuesta de Fox News, que halló que el 75% de los votantes registrados —y una proporción similar de votantes republicanos— dicen que “casi todo” o “una gran parte” del financiamiento gubernamental es derrochador e ineficiente.

Eso apunta a un problema de percepción para muchos estadounidenses. Incluso si su propia factura tributaria es manejable, la idea de que los ricos pagan de menos —o de que el gobierno está desperdiciando su dinero— incomoda a muchos. Cerca de la mitad de los estadounidenses, el 49%, en la encuesta de Gallup dicen que el impuesto sobre la renta que pagarán este año “no es justo”, lo que coincide con el récord máximo de 2023.

Amplio descontento con la estrategia tributaria de Trump

La frustración de los estadounidenses con los impuestos venía aumentando antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, pero sigue siendo un problema para el partido del presidente, especialmente si los estadounidenses no están sintiendo el alivio que él prometió.

La encuesta de Fox News encontró que alrededor de 6 de cada 10 votantes registrados, el 64%, dicen que desaprueban la manera en que Trump está manejando los impuestos, frente al 53% de abril pasado. La desaprobación ha aumentado con mayor fuerza entre los independientes, pero también entre demócratas y republicanos.

Esto coincide con una sensación más amplia de que Trump no está haciendo lo suficiente para abordar la inflación. La mayoría de los estadounidenses dijo que Trump había empeorado el costo de vida “mucho” o “un poco” en su segundo mandato, según una encuesta de AP-NORC realizada en enero. Aproximadamente 9 de cada 10 demócratas y cerca de 6 de cada 10 independientes dijeron que Trump ha tenido un impacto negativo en el costo de vida.

Menos de la mitad de los republicanos, el 43%, dijeron que Trump había ayudado con el costo de vida, mientras que el 33% dijo que no había marcado una diferencia y solo el 23% dijo que había ayudado.

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La encuesta de Fox News se realizó entre 1.001 votantes registrados del 20 al 23 de marzo. La encuesta de Gallup se realizó entre 1.000 adultos en Estados Unidos del 2 al 18 de marzo. La encuesta del Pew Research Center se realizó entre 8.512 adultos en Estados Unidos del 20 al 26 de enero. La encuesta de AP-NORC se realizó entre 1.203 adultos en Estados Unidos del 8 al 11 de enero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.