Exportaciones de China crecieron sólo un 2,5% en marzo entre la incertidumbre por la guerra en Irán

Las exportaciones de China crecieron un 2,5% en marzo respecto al año anterior, una desaceleración significativa frente a los dos meses anteriores, a medida que aumentaba la incertidumbre derivada de la guerra con Irán y su impacto en los precios de la energía y la demanda mundial.

Los datos de exportaciones de marzo, publicados por la agencia de aduanas de China el martes, no alcanzaron las estimaciones de los analistas y quedaron muy por debajo del crecimiento de las exportaciones del 21,8% registrado en enero y febrero.

Las importaciones del mes pasado se dispararon un 27,8%, por encima del aumento interanual del 19,8% de los dos primeros meses de este año.

Las exportaciones vinculadas a la tecnología —incluido un salto en los envíos de semiconductores desde China impulsado por el auge mundial de la inteligencia artificial— han apuntalado sus sólidas exportaciones a comienzos de 2026, pero economistas señalan que los efectos de la prolongada guerra en Irán podrían afectar la demanda global total de exportaciones chinas este año.

“Las exportaciones de China se han desacelerado a medida que la guerra en Irán empieza a afectar la demanda mundial y las cadenas de suministro”, indicó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

Pese al importante repunte del crecimiento de las exportaciones de China en enero y febrero, es probable que la demanda se debilite debido al shock energético de la guerra, escribieron en una nota de investigación reciente economistas de Bank of America encabezados por Helen Qiao. Los riesgos “surgirán de una desaceleración global persistente de la demanda total si el conflicto se prolonga más de lo que se espera actualmente”, añadieron.

Los aranceles más altos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las exportaciones chinas y las tensiones entre Washington y Beijing también han estado presionando los envíos de China a Estados Unidos en los últimos meses, mientras China ha incrementado sus exportaciones a otras regiones, como Europa, el Sudeste Asiático y América Latina.

Los analistas también siguen de cerca la visita prevista de Trump a Beijing en mayo para reunirse con el líder chino Xi Jinping, tras un retraso debido a la guerra en Irán.

Los dirigentes chinos han fijado para 2026 una meta anual de crecimiento económico de entre el 4,5% y el 5%, la más baja desde 1991. China cumplió su objetivo de crecimiento económico de “alrededor del 5%” para 2025 gracias a unas exportaciones fuertes —con un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares—, y los analistas señalan que las exportaciones probablemente seguirán siendo un motor clave para sostener la expansión económica este año, mientras una prolongada caída del sector inmobiliario en China ha lastrado la demanda interna y las inversiones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.