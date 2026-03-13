Bajan mercados asiáticos y el petróleo ronda los $100 por guerra con Irán

Las acciones asiáticas mayormente bajaron el viernes, siguiendo la tendencia de Wall Street, mientras los precios del petróleo se mantenían cerca de los 100 dólares por barril en medio de la ansiedad por la guerra con Irán y su impacto en los suministros de crudo y gas.

El índice Nikkei 225 de Tokio retrocedió 1,1% hasta 53.867,74. Las acciones vinculadas a la tecnología registraron algunas de las mayores caídas, con SoftBank Group bajando 4,5%.

El Kospi de Corea del Sur cayó 1,3% hasta 5.511,83.

El Hang Seng de Hong Kong perdió 0,1% hasta 25.680,65, mientras el índice compuesto de Shanghái avanzó 0,1% hasta 4.131,44.

El S&P/ASX 200 de Australia subió 0,1% hasta 8.639,60, mientras el Taiex de Taiwán cotizaba 0,7% a la baja.

Los futuros de Estados Unidos ganaron 0,4%.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables. El crudo Brent, referencia internacional, subió 0,6% hasta 97,22 dólares por barril. Superó los 100 dólares el jueves, días después de dispararse a cerca de 120 dólares a inicios de esta semana. El crudo de referencia de Estados Unidos bajó 0,2% hasta 95,22 dólares por barril.

El jueves, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en sus primeras declaraciones públicas, prometió que Irán seguirá combatiendo y continuará usando el Estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial para el transporte de petróleo y gas que ha quedado prácticamente cerrada, con importantes interrupciones del tráfico marítimo— como palanca contra Estados Unidos e Israel.

Aproximadamente el 20% del petróleo mundial fluye por el estrecho, y los ataques a barcos ya han incrementado la preocupación “por la magnitud de la interrupción del suministro y los persistentes cuellos de botella en el transporte marítimo”, escribieron analistas de Mizuho Bank.

Las declaraciones del nuevo líder de Irán se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que la guerra estaba “muy completa”, lo que ha avivado la inquietud sobre cuánto tiempo más podrán durar las tensiones.

Los precios del petróleo han sido volátiles desde que comenzó la guerra y el crudo Brent se disparó esta semana a cerca de 120 dólares, su nivel más alto desde 2022. Aunque la Agencia Internacional de Energía anunció el miércoles que sus miembros pondrían a disposición 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, una cifra récord, algunos economistas creen que eso hará poco para tranquilizar a los mercados.

Es probable que la inflación mundial empeore a medida que suban los precios del petróleo, y el aumento de los costos del combustible ya está empezando a perjudicar a los consumidores en todo el mundo. El encarecimiento de la energía también podría, por ejemplo, elevar los costos de desarrollo y producción de la IA y de los chips, según algunos analistas.

Wall Street registró pérdidas el jueves tras oscilaciones volátiles este mes. El jueves, el S&P 500 cayó 1,5% hasta 6.672,62, el promedio industrial Dow Jones bajó 1,6% hasta 46.677,85 y el compuesto Nasdaq retrocedió 1,8% hasta 22.311,98.

Las acciones de algunas empresas muy dependientes de los costos del combustible registraron descensos mayores. La operadora de cruceros Carnival cayó 7,9% y United Airlines se hundió 4,6%.

En otras operaciones a primera hora del viernes, el dólar estadounidense subió a 159,35 yenes japoneses desde 159,34 yenes. El euro se mantuvo casi sin cambios en 1,1511 dólares.

El corresponsal Stan Choe contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.