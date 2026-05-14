Alusiones de Trump a un 51º estado son recibidas casi con silencio absoluto en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado dos veces esta semana interés en convertir a Venezuela en el 51º estado de su país. La más reciente fue en una publicación en Truth Social el martes, con un mapa en el que el país sudamericano aparecía cubierto por la bandera estadounidense.

Declaraciones previas que ponían en duda la soberanía de Venezuela durante los últimos 25 años han sido recibidas con burlas inmediatas por parte de altos funcionarios del gobierno, incluida la presidencia. El partido gobernante llegó a organizar manifestaciones en la capital, Caracas, tan recientemente como el 3 de enero, horas después de que el entonces presidente, Nicolás Maduro, fuera capturado por Estados Unidos, en las que se escucharon cánticos de “Gringo, váyase a casa”. Esta vez, el ejecutivo ha guardado mayoritariamente silencio, salvo por una breve declaración a reporteros de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el lunes.

El enfoque demuestra el equilibrio que Rodríguez debe mantener entre la política externa e interna tras el ataque militar del Pentágono en Caracas en enero. Desde entonces, el gobierno de Trump ha implementado un plan por fases para tratar de revertir la situación del país, devastado por la crisis, y ha obligado al movimiento político de Rodríguez, el chavismo, a abandonar el sentimiento antiestadounidense que durante mucho tiempo acompañó su doctrina.

“Esta es probablemente la manifestación más pública y contundente del enfoque transaccional y de supervivencia del gobierno por encima de todo lo demás en este momento, por encima incluso de ese tipo de principio básico del chavismo”, afirmó Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres. “Es mejor que se muerdan la lengua, que no ofendan a Estados Unidos ahora mismo. ¿Por qué reaccionar de forma exagerada a una afirmación ridícula de Donald Trump?”.

Rodríguez dijo a reporteros el lunes que el país no tenía planes para convertirse en el 51º estado de Estados Unidos, pero sus comentarios fueron mucho más comedidos que discursos presidenciales anteriores que ridiculizaban este tipo de declaraciones de Washington. Sus palabras llegaron después de que Trump dijera que estaba “considerando seriamente” la medida. El mandatario republicano ha hecho comentarios similares sobre Canadá.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia", afirmó Rodríguez, agregando que Venezuela “no (es) una colonia, sino un país libre”.

El gobierno de Trump sorprendió a los venezolanos al optar por trabajar con Rodríguez, en lugar de con la oposición política del país, tras la salida de Maduro. Desde entonces, Rodríguez ha encabezado la cooperación con el plan por fases de la Casa Blanca, presentando a su nación rica en petróleo ante inversionistas internacionales y abriendo su sector energético al capital privado y al arbitraje internacional. Además, ha reemplazado a altos funcionarios, incluido el fiel ministro de Defensa y el fiscal general de Maduro.

Trump ha elogiado su labor, y su gobierno ha levantado las sanciones económicas contra Rodríguez y ha aliviado las sanciones al país, aunque algunas siguen vigentes. Washington la reconoce ahora como la “única” jefa de Estado de Venezuela.

Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como el líder legítimo del país en 2019, un año después de que proclamara su reelección en unas elecciones consideradas por muchos como un fraude, ya que se impidió la participación de partidos y candidatos de la oposición.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico tras su captura el 3 de enero. Ambos se han declarado inocentes y permanecen retenidos en un centro de detención de Brooklyn.

En Caracas, algunos residentes consideraban el miércoles que la respuesta del gobierno equivalía a someterse a Trump, pero también reconocieron que Rodríguez no está en posición de desatar la propaganda antiestadounidense característica del chavismo.

“Sabe que actualmente es sensato no ir al enfrentamiento directo pues sabe que las va a tener de perder sí o sí", apuntó el universitario el estudiante universitario Adonai Osoria. “Ahora, ¿que hay algunos que no estén de acuerdo, que no les guste? Bueno, sí, claro. Pero yo considero que la reacción que ha tenido ahorita es una reacción común, entendible”.

Los simpatizantes del gobierno mostraron por última vez su actitud incendiaria contra Estados Unidos en los días posteriores a la captura de Maduro, cuando quemaron banderas de estadounidenses y portaron carteles que decían “Gringo, váyase a casa".

Entre los partidarios más acérrimos del gobierno en todo el país están los grupos armados conocidos como colectivos. Su participación en las manifestaciones a favor del partido gobernante es habitual. El líder local Jorge Navas calificó los comentarios de Trump como “actos irresponsables de provocación” y elogió a Rodríguez por su respuesta diplomática.

“Nos estamos doblando, estratégicamente, pero no nos vamos a quebrar”, dijo Navas acerca del enfoque que ha adoptado el chavismo ante la presión estadounidense. “Seguimos resistiendo, o sea, de manera realista” dada la situación económica del país.

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Garcia Cano informó desde Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.