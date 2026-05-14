Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos mientras inversionistas analizan la cumbre Trump-Xi

Las bolsas asiáticas mostraron un desempeño mixto el jueves después de que Wall Street batiera nuevos récords, mientras los inversionistas seguían de cerca las conclusiones de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Beijing.

Trump se reunió con Xi en el Gran Salón del Pueblo y hablaron sobre las relaciones entre las dos naciones y sobre Taiwán, pero los analistas no esperaban avances importantes.

Los futuros de Estados Unidos subieron ligeramente.

El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó 0,3% hasta los 63.448,87 puntos, después de alcanzar brevemente otro récord en la cotización del día al superar los 63.700, apoyado en parte por sólidos resultados corporativos. El Kospi de Corea del Sur subió 0,5% hasta las 7.884,71 unidades impulsado por acciones vinculadas a la tecnología.

El Hang Seng de Hong Kong ganó 0,7% hasta los 26.584,88, mientras que el índice compuesto de Shanghái perdió 0,9% hasta 4.204,41.

En Australia, el S&P/ASX 200 se dejó menos de un 0,1% hasta 8.627,80 puntos.

El Taiex de Taiwán subió 0,6% y el Sensex de India avanzó 0,5%.

Los precios del petróleo se negociaban al alza, sin un final claro para la guerra con Irán tras más de dos meses. Algunos esperaban que la reunión entre Trump y Xi pudiera arrojar resultados, después de que funcionarios estadounidenses señalaran que Beijing podría aprovechar sus estrechos vínculos económicos con Teherán para presionar a la República Islámica para reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, referencia internacional, subió 0,4% a 106,04 dólares por barril. Antes del inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, su precio rondaba los 70 dólares por barril. Esto ocurre además después de que la Agencia Internacional de la Energía dijo el miércoles que las pérdidas de suministro por el bloqueo del estrecho están “agotando las reservas mundiales de petróleo a un ritmo récord”.

El crudo de referencia de Estados Unidos también subió un 0,4% hasta 101,43 dólares por barril.

Los inversionistas también están atentos a novedades sobre las importaciones de China de los avanzados chips H200 de Nvidia, después de confirmarse que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, formaba parte de la comitiva que acompaña a Trump en su viaje a China, junto con otros altos ejecutivos como Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple.

Las acciones tecnológicas encabezaron las ganancias de Wall Street el miércoles. El S&P 500 de referencia subió 0,6% hasta 7.444,25 y alcanzó otro máximo histórico. El promedio industrial Dow Jones bajó ligeramente 0,1% hasta los 49.693,20 puntos, mientras que el compuesto Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, avanzó 1,2% hasta 26.402,34 y marcó su propio récord.

En otras operaciones, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajó ligeramente a 4,46% desde el 4,47%, aunque se mantiene significativamente por encima de alrededor del 3,97% de antes de que comenzara la guerra con Irán.

Un informe del miércoles mostró que los precios mayoristas en Estados Unidos se dispararon en abril, impulsados por los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente medio. Además, el Senado estadounidense también confirmó a Kevin Warsh, nominado por Trump, para dirigir la Reserva Federal. Sustituye a Jerome Powell, a quien Trump había criticado repetidamente por no recortar las tasas con mayor rapidez o de forma más pronunciada.

El dólar estadounidense bajó a 157,85 yenes japoneses desde los 157,86 anteriores. El euro se cotizaba a 1,1715 dólares, frente a los 1,1711 previos.

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El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.