Primer ministro canadiense revela avances en diálogo comercial con Trump antes de elecciones en EEUU

El primer ministro canadiense Mark Carney dijo el domingo que tuvo una conversación constructiva con el presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible acuerdo comercial, e indicó que los negociadores trabajarán en las próximas semanas para alcanzar un pacto.

La charla representa un avance en una disputa comercial a pocos días de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Carney indicó que la conversación se basó en discusiones recientes sobre los lineamientos de un acuerdo que creará empleos, reducirá los costos para las familias y protegerá los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá.

“Nuestros equipos ahora trabajarán en las próximas semanas para lograr ese resultado”, escribió Carney en redes sociales.

La evaluación optimista marca un cambio respecto de agosto, cuando Canadá se retiró de las negociaciones tras rechazar exigencias de Estados Unidos que, según Carney, amenazaban la soberanía canadiense, las protecciones del idioma francés y la industria automotriz. Trump respondió con aranceles del 50% sobre aproximadamente 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, lo que provocó represalias de Canadá.

Desde entonces, las conversaciones se reanudaron, pero el avance ha sido irregular. La semana pasada, Carney señaló que las negociaciones se habían intensificado ligeramente e insistió en que cualquier avance hacia un acuerdo se debía a que Washington se estaba acercando a la postura de Canadá.

Tan recientemente como el miércoles, Carney dijo que los países aún no estaban en condiciones de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes.

Ambas partes han estado conversando sobre un posible alivio de los aranceles de Estados Unidos al acero y los automóviles canadienses, aunque no se han anunciado detalles de un posible acuerdo.

La guerra comercial de Trump con Canadá se ha convertido en un tema en las elecciones legislativas intermedias del 3 de noviembre, particularmente en Michigan y Maine, donde candidatos republicanos han enfrentado presión por los aranceles que perjudican a negocios locales. El candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, ha pedido poner fin a la guerra arancelaria.

La guerra comercial y las reiteradas amenazas de Trump de convertir a Canadá en el 51er estado de Estados Unidos han llevado a Carney a buscar nuevos mercados.

Canadá y la Unión Europea lanzaron una nueva alianza económica y de seguridad el viernes, al tiempo que Carney persigue el objetivo de duplicar las exportaciones canadienses fuera de Estados Unidos durante la próxima década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.