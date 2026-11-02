Cómo está la situación en Irán tras un fin de semana tenso

Oriente Medio se prepara para un posible regreso a una guerra total. Hay preocupación de que Estados Unidos, junto con Israel, pueda atacar Irán poco después de las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos.

Dos funcionarios iraníes dijeron que su delegación había salido de Qatar tras días de conversaciones, pero que se seguían intercambiando mensajes con Estados Unidos a través del mediador. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones.

Los esfuerzos diplomáticos buscan evitar nuevos ataques. Teherán ha ampliado sus amenazas, pero afirmó que está a la espera de la respuesta más reciente de Estados Unidos a una propuesta que abriría por completo el estrecho de Ormuz al transporte marítimo en un plazo de dos días si Washington cumple varias condiciones.

Así está la situación el lunes.

Trump tuvo una llamada “muy buena” con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el domingo por la noche que él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tuvieron una llamada “muy buena” el sábado. Señaló que hablaron sobre Irán, pero no dio detalles.

Incluso antes de que Netanyahu y su bloque de aliados perdieran su mayoría en el parlamento en las elecciones de la semana pasada, crecían los temores de que Netanyahu estuviera impulsando nuevos ataques contra Irán en un intento por mantenerse en el poder en un gobierno de emergencia durante una guerra reanudada. Desde las elecciones del martes pasado, el primer ministro sólo ha hecho comentarios públicos sobre la votación.

No hubo declaraciones de Netanyahu ni de su oficina sobre la llamada más reciente con Trump, quien ha seguido alternando entre comentarios públicos sobre buscar conversaciones con Irán y amenazas de atacarlo con dureza.

Irán escala sus amenazas mientras se mantiene en la diplomacia

La República Islámica ha intensificado sus mensajes públicos en medio de la incertidumbre, al afirmar que está lista tanto para la diplomacia como para un nuevo combate.

El nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, se reunió con los jefes militares de Irán y dijo que la respuesta a “cualquier tipo y nivel de amenaza” de Estados Unidos o Israel debe ser inmediata y sin “límites geográficos”, e instó a ampliar la lista de posibles objetivos.

Jamenei aún no se ha mostrado en público desde que los ataques iniciales de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero mataron a su padre, el anterior líder supremo.

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió en X que cualquier ataque traería “golpes devastadores al agresor usando nuevas armas”.

En una entrevista con la televisión estatal, Rezaei afirmó que “el tono ha cambiado por completo” por parte de Estados Unidos y lo calificó como una “muy buena señal”. Mencionó la carta de la semana pasada del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pero no dio detalles y dijo que no había respondido.

Rezaei también indicó que no se había tomado ninguna decisión para cambiar la doctrina nuclear de Irán, aunque señaló que algunos iraníes se habían preguntado si debería cambiarse en caso de que Irán fuera atacado de nuevo. Teherán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico.

Washington busca impedir que Irán obtenga un arma nuclear y quiere abordar el tema en cualquier nueva ronda de conversaciones. Irán quiere tratar la cuestión nuclear más adelante.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el lunes en una visita de un día al vecino Turkmenistán que el resultado final depende de las respuestas proporcionadas por Estados Unidos a las “preguntas iraníes”.

Los países de Oriente Medio quedan atrapados en medio

Se reportaron más ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz durante octubre, el mes con más agresiones registradas desde marzo, durante las primeras semanas de la guerra.

El ambiente era sombrío en el Diálogo de Manama, una cumbre anual de seguridad en Baréin organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“No queremos realmente ver otra ronda de confrontación en la región”, dijo a los asistentes Anwar Gargash, asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos.

Gargash reconoció que “las reglas de la lógica” muestran que las posturas de Estados Unidos e Irán están muy alejadas y que “si esas posiciones no se acercan, entonces tenemos que temernos lo peor”.

Las naciones del golfo Pérsico han gastado miles de millones de dólares para reforzar sus capacidades de defensa desde que comenzó la guerra. Emiratos Árabes Unidos ha enfrentado el mayor número de ataques de Irán, con más de 3.000 drones y misiles balísticos dirigidos contra aeropuertos e instalaciones militares y petroleras, según el IISS. La mayoría fueron interceptados.

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, dijo en la reunión en Baréin que “la segunda ronda (de escalada) será más peligrosa, más destructiva y no conducirá a nada”.

Mientras tanto, China enviará un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudí a principios o mediados de noviembre, dijo a los periodistas el lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning.

“La región del golfo de Oriente Medio no debería convertirse en un escenario de rivalidad entre grandes potencias y de conflicto geopolítico”, dijo el presidente chino, Xi Jinping, en su reunión con el sultán de Omán, según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores.

___

Las periodistas de The Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo y Kanis Leung en Hong Kong contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.