Exclusiva: AP se une a patrulla naval de la UE que combate la piratería en el golfo de Adén

En las aguas azuladas del golfo de Adén, un buque portacontenedores avanzaba rumbo al estrecho de Bab el-Mandeb, un concurrido cuello de botella cada vez más amenazado por los conflictos y los piratas. Cerca de allí, en una fragata, fuerzas especiales españolas alistaban sus armas.

—¡Fuego!— ordenó el suboficial mientras cuatro soldados de élite, con gafas de sol, el rostro cubierto y chalecos antibalas, se turnaban para vaciar cargadores de pistolas y ametralladoras contra blancos que mostraban órganos humanos vulnerables.

Era sólo un ejercicio, pero la amenaza de la piratería es real. La fragata encabeza la operación de seguridad marítima de la Unión Europea en el golfo de Adén y la cuenca somalí. Estos operadores afinaban sus habilidades de combate por si reciben la orden de tomar embarcaciones capturadas por piratas.

La piratería va en aumento entre el mar Rojo y el oeste del océano Índico, a medida que las guerras en Yemen, el Cuerno de África e Irán desestabilizan a las sociedades que rodean rutas marítimas cruciales para la economía mundial. Mandos navales describen un vínculo indirecto entre los combates y la piratería.

“La inestabilidad genera inestabilidad. La inestabilidad genera actividades ilegales. Las actividades ilegales hacen que los clanes salgan al mar”, declaró a The Associated Press el vicealmirante Ignacio Villanueva, comandante de la Operación Atalanta de la UE.

Atalanta, una fuerza naval antipiratería de múltiples capas creada por primera vez en 2008, patrulla el oeste del océano Índico y el golfo de Adén, en el extremo sur de la península arábiga. A unos 80 kilómetros (50 millas) al norte se encuentra Bab el-Mandeb, una arteria clave de la economía mundial por la que, en tiempos de paz, circula alrededor del 12% del comercio global —incluida una cuarta parte de todo el tráfico de contenedores— entre Asia y Europa.

Con menos de 30 kilómetros de ancho, Bab el-Mandeb ha sido escenario de intensos combates entre fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Con el tránsito por el estrecho de Ormuz gravemente interrumpido, Bab el-Mandeb ha servido como ruta alternativa para las exportaciones de petróleo del golfo Pérsico, lo que ha dado a esta vía marítima una importancia adicional.

Una fragata española patrulla en busca de piratas

La AP obtuvo un acceso poco habitual a la fragata española que lidera la misión Atalanta de la UE en la región.

Más de 200 tripulantes, hombres y mujeres, están desplegados en el ESPS Santa María, un buque de guerra de 40 años y 4.000 toneladas, erizado de ametralladoras pesadas alimentadas por cinta, artillería, torpedos y misiles. Un helicóptero y un dron despegan con regularidad desde la cubierta de vuelo de popa para realizar vigilancia aérea y ahuyentar a posibles piratas.

Los ataques contra buques de carga frente a la costa oriental de África amenazan el propio modo de vida en Occidente, afirmó el capitán de fragata Fernando María Zumalacárregui Alario, comandante del Santa Maria.

“Si está en peligro, si está amenazado, no vas a tener lo que necesitas. Los precios van a subir y nuestra vida va a ser mucho peor”, explicó a la AP desde el puente de mando.

Desde que los hutíes atacaron por primera vez la navegación en Bab el-Mandeb en noviembre de 2023 por la guerra de Israel en Gaza, se han registrado 79 ataques piratas en la región, con aproximadamente 30 después del estallido de la guerra de Irán en febrero, indicó el comodoro portugués José Rodrigues Pedra, comandante en el mar de la misión Atalanta.

“No estoy diciendo que haya un vínculo directo con esta crisis, pero lo que sí puedo decir es que una crisis crea otra crisis”, expresó el comodoro desde su camarote en el Santa María.

Desde una base militar francesa en tierra, en Yibuti, la misión Atalanta también opera un avión de vigilancia que realiza patrullas aéreas con radar, un sofisticado sistema de cámaras integrado y fotógrafos navales con teleobjetivos.

La información recopilada se comparte con despliegues militares asociados de otros países europeos, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India y potencias regionales.

Atalanta es una de las dos fuerzas navales de la UE en la región. La otra, la Operación Aspides, se centra en el mar Rojo y cuenta con más buques.

Los piratas están aprovechando la agitación en la región

Tras años de descenso de los ataques, la piratería somalí vuelve a aumentar, impulsada por el malestar económico, la desnutrición generalizada, el estancamiento político y los conflictos civiles, según analistas. Alrededor del 30% de la población enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, señaló la ONU en febrero, en medio de profundos recortes a la ayuda internacional.

Piratas asentados en la región semiautónoma somalí de Puntlandia han capturado buques de combustible, y un barco turco que transportaba armas para el gobierno somalí fue apresado. Frente a la costa de Yemen, los piratas han asaltado embarcaciones para luego llevarlas hacia Somalia, una nueva táctica que aprovecha el caos en el sur de la península arábiga.

La AP ha seguido este resurgimiento de la piratería, que ha incluido secuestros de seis embarcaciones comerciales entre abril y agosto de este año.

Cinco fueron liberadas posteriormente, pero el MT Asana, un petrolero con bandera de Tanzania capturado en julio, seguía bajo control pirata en aguas territoriales somalíes, según la actualización del 16 de octubre de la Operación Atalanta. La Organización Marítima Internacional (OMI) informó a comienzos de ese mes que 22 marinos permanecían cautivos a bordo.

Incluso cuando se recuperan los buques, los rehenes corren peligro. Cinco tripulantes murieron durante la operación de septiembre para recuperar el petrolero Honour 25, que llevaba retenido desde abril. La OMI indicó que 44 marinos fueron liberados de esa embarcación y de otros dos petroleros, el Eureka y el Sibu 1, también conocido como Seamull.

Muchos de los ataques han tenido como objetivo barcos pesqueros, que pueden utilizarse como bases flotantes para incursiones contra buques más grandes. Fuerzas indias liberaron un pesquero iraní a inicios de noviembre tras una operación que duró más de 48 horas, informó el Ministerio indio de Defensa.

La piratería en la región se disparó por primera vez hace 15 años, cuando atacantes somalíes tomaban rehenes y exigían millones en rescates. Los esfuerzos antipiratería funcionaron en gran medida hasta 2023, pero “las condiciones siempre han estado ahí para que la piratería resurja”, dijo Jakob Larsen, jefe de seguridad y protección de la gran asociación de armadores BIMCO.

Un factor podría ser el precio del combustible, que se ha disparado debido a la guerra de Irán, lo que obliga a la gente a buscar nuevas formas de ganarse la vida. “La piratería es una de esas maneras”, sostuvo Larsen.

A medida que Irán y sus aliados hutíes ejercen control sobre el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, la piratería ofrece beneficios para ambos, afirmó Christopher Hockey, investigador del Royal United Services Institute.

“A los hutíes les conviene, a los iraníes les conviene que haya más interrupciones del tráfico marítimo mediante la piratería”, señaló Hockey. Advirtió que las rutas marítimas regionales pronto podrían dividirse entre buques de carga con guardias costosos y aquellos sin ellos, que corren el riesgo de ser capturados en el mar.

“Ningún buque ha sido secuestrado jamás con un equipo de seguridad armado a bordo”, afirmó Hockey. “Los buques que están ahorrando dinero —o haciendo algo turbio— son los que van a seguir siendo objetivo”.

Hockey y otros analistas que hablaron con la AP dicen que la misión de la UE ayuda a frustrar la piratería, pero su éxito es difícil de medir: los comandantes aseguran que los posibles piratas suelen retirarse en cuanto ven un dron, un avión, un helicóptero o un buque.

Las navieras ya están desviando embarcaciones, reforzando la seguridad y operando con costos más altos, como los seguros, dijo Mahmoud Shehrah, exdiplomático yemení e investigador asociado del centro de estudios Chatham House. Al margen de la piratería, añadió, los hutíes han “ampliado significativamente su influencia logística en todo el Cuerno de África”.

Los hutíes han contactado con algunas empresas para ofrecer servicios de protección, dijo Mohammed al-Basha, fundador de la firma de asesoría de riesgos Basha Report.

“Es como si dijeran: ‘De acuerdo, el canal de Suez gana 6.000 millones al año y, ya sabes, nosotros tenemos un canal natural, de Alá, el estrecho. Es Bab el-Mandeb. Entonces, ¿cómo ganamos dinero con eso?’”.

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El periodista de The Associated Press Omar Farouk, en Mogadiscio, Somalia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.