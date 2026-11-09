¿Qué es ‘Shorinji racing’? Japón toma medidas enérgicas contra tendencia viral de acoso a la policía

Una extraña tendencia en las redes sociales ha provocado que menores de edad de todo Japón se presenten en las comisarías de policía gritando “¡Shorinji!” y huyendo, a veces dejando tras de sí ventanas rotas, petardos y llamadas de emergencia falsas.

Lo que podría parecer una broma de patio de colegio se ha extendido por todo el país a través de TikTok y YouTube, con la participación cada vez mayor de niños pequeños y la policía luchando por contener el comportamiento imitador.

Esta tendencia, conocida como “Shorinji racing” o “police tag”, consiste en grabar actos de provocación contra agentes de policía y compartir las imágenes en línea. Los participantes se acercan a las casetas de policía de los vecindarios, conocidas como koban, gritan “¡Shorinji ja!” (¡Es Shorinji!) y luego huyen rápidamente.

Otros marcan el número de emergencia policial japonés, 110, desde teléfonos públicos, gritan la frase y cuelgan; mientras que algunos han llegado incluso a entrar en cabinas policiales sin personal, patear las puertas de cristal, lanzar petardos dentro y rociar jugo por las instalaciones, según el periódico The Japan Times.

La magnitud del problema se ha hecho especialmente evidente en Osaka y la vecina Hyogo, donde decenas de niños han sido detenidos o puestos a disposición de las autoridades. La policía de Osaka registró alrededor de 250 incidentes en septiembre y octubre, en los que intervinieron 43 menores de entre siete y 16 años.

open image in gallery Una extraña moda en las redes sociales ha hecho que niños de todo Japón se presenten en comisarías, griten “¡Shorinji!” y salgan corriendo, dejando a veces a su paso ventanas rotas, petardos y falsas llamadas de emergencia ( AFP/Getty )

Según informó el canal Kansai Television, la cifra ascendió a alrededor de 50 este mes, y entre los detenidos se encuentra un alumno de primaria de siete años.

En Hyogo, alrededor de 25 niños, desde alumnos de primaria hasta adolescentes, fueron detenidos o recibieron orientación policial entre finales de septiembre y el 20 de octubre. El mes pasado, la policía registró más de 40 llamadas por molestias al número 110 y siete incidentes relacionados con comportamientos disruptivos dentro de las comisarías.

La policía de la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, registró 157 incidentes relacionados en ocho días de septiembre, mientras que cinco adolescentes de Toyama fueron detenidos o recibieron orientación policial por realizar llamadas molestas al número 110.

La policía ha declarado que tratará este comportamiento como “actos delictivos graves” y que actuará con rigor contra los infractores, advirtiendo que no lo considerará una “mera travesura”.

Asimismo, el Departamento de Policía de Toyama advirtió que las llamadas de emergencia falsas podrían retrasar la respuesta de los agentes hacia las personas que realmente necesitan ayuda, con consecuencias potencialmente mortales.

Según el medio Asahi Broadcasting, algunos de los niños declararon a la policía de Hyogo que habían actuado “por impulso”, mientras que otros afirmaron haber copiado publicaciones de las redes sociales o haber participado porque “parecía divertido”.

El nombre “Shorinji” ha desconcertado incluso a quienes parece aludir. La palabra es la lectura japonesa del Templo Shaolin, el monasterio chino famoso por su tradición en artes marciales, y también está asociada con el Shorinji Kempo, un arte marcial japonés fundado por Doshin So en 1947.

Sin embargo, la organización detrás de Shorinji Kempo no tiene nada que ver con la broma viral y afirma desconocer por qué se ha adoptado su nombre. “No tenemos absolutamente ninguna relación con estas actividades molestas”, declaró a Shueisha Online un representante de Kongo Zen Sohonzan Shorinji en la prefectura de Kagawa.

Los orígenes de esta tendencia siguen siendo un misterio, aunque parece que los videos de estas acrobacias comenzaron a circular en las redes sociales durante el verano, lo que contribuyó a que este comportamiento se extendiera entre los adolescentes de todo Japón.

open image in gallery Archivo: algunos de los niños declararon a la policía de Hyogo que habían actuado “por impulso”, mientras que otros afirmaron haber copiado publicaciones de las redes sociales o haber participado porque “parecía divertido” ( AFP/Getty )

Se ha sugerido que la tendencia comenzó con grupos de jóvenes delincuentes que querían provocar una reacción en línea, pero ha resultado difícil determinar quién tuvo la idea y por qué eligieron la palabra “Shorinji”.

Desde entonces, el hashtag ha generado videos con cientos de miles de visualizaciones, y algunos han superado el millón. Incluso se han copiado fragmentos de noticias de televisión subidos a YouTube, y algunos niños han declarado a la policía que solo estaban imitando videos que veían en la plataforma.

“Gracias a las redes sociales, mucha más gente puede ver las imágenes, y algunos niños encuentran esa atención extremadamente gratificante”, declaró a la cadena Kansai Television Masashi Usui, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Niigata Seiryo, especializado en la psicología de la delincuencia juvenil.

“Los niños probablemente no se consideran a sí mismos como si estuvieran cometiendo un delito. Piensan que si todos los demás lo hacen, ellos también pueden. Estar a la vanguardia de algo popular puede darles una verdadera sensación de satisfacción”, dijo.

TikTok ha añadido palabras clave como “Shorinji” y “police tag” a los criterios utilizados para filtrar el contenido y ha estado reforzando su sistema de revisión.

“No se permiten comportamientos que obstaculicen el trabajo de la policía u otras autoridades, o que puedan conducir a la comisión de delitos”, declaró un portavoz de la plataforma al diario The Yomiuri Shimbun.

“Estamos trabajando para mejorar nuestro sistema de revisión con el fin de evitar que este tipo de comportamiento se fomente o se imite, y para concienciar sobre este tema”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello