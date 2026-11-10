Australia aprueba sitio en lecho marino en el que empresa japonesa almacenará emisiones de carbono

Australia asignó un sitio en el lecho marino de su costa norte para una empresa japonesa que planea almacenar cantidades enormes de emisiones de carbono, valiéndose de una tecnología que ha generado opiniones encontradas entre los científicos climáticos.

La aprobación de este emplazamiento para confinar hasta 443 millones de toneladas de dióxido de carbono se ha convertido en parte del debate mundial sobre la captura y el almacenamiento de carbono. Quienes la defienden dicen que el proyecto desempeñará un papel importante en la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar, tales como la siderurgia y el transporte marítimo. Por otro lado, los críticos exponen que la iniciativa dañará hábitats fundamentales y a especies en peligro de extinción, a la vez que promueve una tecnología que prolonga el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes.

La captura de carbono sigue siendo una solución climática controvertida

La captura y el almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) es un proceso en tres etapas: la captura, el transporte y el almacenamiento de CO2, un gas que contribuye al cambio climático cuando es liberado en la atmósfera.

Algunos gobiernos y gigantes de los combustibles fósiles, incluidos Exxon Mobil y Shell, promueven esta estrategia como una solución climática que permite ganar tiempo para que los países y las industrias realicen la transición hacia el uso de energías más limpias.

Si bien la Agencia Internacional de la Energía considera que la captura, utilización y almacenamiento de carbono es una herramienta para frenar el cambio climático, el escenario de cero emisiones netas de la agencia prevé que esta tecnología contribuirá en menos del 5% a la reducción de emisiones para el año 2050.

Sus detractores manifiestan que ralentizará el progreso de las iniciativas globales — que ya de por sí están por debajo de sus objetivos — para limitar las emisiones, y que permitirá que las centrales eléctricas y las instalaciones industriales continúen con su quema de combustibles fósiles, amparadas por la promesa de capturar los gases emitidos posteriormente.

Los proyectos de captura y almacenamiento de carbono avanzan: Estados Unidos tiene varias instalaciones en funcionamiento y la Unión Europea inauguró su primera planta en alta mar en septiembre.

El proyecto en Australia estaría encabezado por la empresa energética japonesa Inpex, que realiza evaluaciones de impacto ambiental y requiere obtener otras licencias gubernamentales antes de que se tome una decisión definitiva y comience la inyección de CO2.

La iniciativa comenzaría en Darwin —la ciudad capital del Territorio del Norte, situada junto al mar de Timor—, se extendería 260 kilómetros (162 millas) mar adentro e inyectaría CO2 en un acuífero salino profundo llamado West Peron.

Inpex dice que el cliente principal sería la cercana planta de gas natural licuado de Ichthys —cuya propietaria mayoritaria es la misma Inpex—, que exporta la mayor parte de su gas a Japón.

En el futuro, otras empresas podrían depositar su CO2 en este sitio, que puede almacenar de forma permanente hasta 443 millones de toneladas de CO2 a lo largo de 35 años, según Inpex.

El gobierno acoge el proyecto, mientras que grupos ecologistas lo rechazan

Madeleine King, ministra de Recursos de Australia, expuso que la designación de este lugar constituyó un paso importante y demostró el apoyo del gobierno a las tecnologías que contribuyen a reducir las emisiones.

“La captura y el almacenamiento de carbono desempeñarán un papel fundamental en la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar, lo que apoyará la transición de Australia hacia cero emisiones netas”, declaró King en un comunicado.

Ni King ni el Departamento de Industria, Ciencia y Recursos de Australia respondieron a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaban más comentarios al respecto.

Por su parte, grupos ambientalistas expresan su preocupación por el impacto que el proyecto podría tener en los ecosistemas marinos, costeros y terrestres. La zona coincide con hábitats de diversas especies amenazadas y migratorias, tales como tortugas, los dugones y diversas aves marinas.

La construcción del proyecto supondrá una grave perturbación para estos ecosistemas, enfatizó Chelsea Deng, activista de la Australian Marine Conservation Society.

“Gran parte de esto implica dragado, perforación e hincado de pilotes en el océano”, explicó. “Esto provoca la alteración de los sedimentos y contamina el agua debido a los vertidos químicos. Además, conlleva mucho ruido submarino”.

Una vez que el proyecto esté en funcionamiento, habrá más tráfico marítimo en la zona, lo que causará mayores perturbaciones, señaló. Además, las inspecciones submarinas rutinarias que la empresa realizará para detectar posibles fugas dañarán aún más el ecosistema, agregó.

“Esto resulta sumamente perjudicial, especialmente para las ballenas, pero puede afectar negativamente a cualquier organismo, incluido el plancton, que se ha demostrado que muere a una distancia de hasta 1,2 kilómetros (0,75 millas) de estos impulsos sísmicos”, explicó. “Y esta situación se prolongará durante décadas mientras el proyecto esté en marcha, ya que es necesario realizar un seguimiento continuo de las columnas de CO2 que ellos inyectan en el subsuelo”.

Inpex no respondió a un correo electrónico de la AP en el que se le solicitaban comentarios.

Japón dice que la CCS es fundamental para alcanzar sus objetivos climáticos

Japón —uno de los mayores emisores de contaminantes del mundo— tiene objetivos ambiciosos para reducir sus emisiones de carbono en un 60% para 2035 —desde sus niveles de 2013—, y en un 73% para 2040.

No obstante, industrias altamente contaminantes como la siderurgia y la producción cemento, el refinado de petróleo y el transporte marítimo son vitales para la economía japonesa. Los combustibles fósiles generan la inmensa mayoría de su energía.

Para salvar esta brecha, el gobierno sostiene que la captura y almacenamiento de carbono es indispensable.

“Permite la descarbonización en áreas donde la transición hacia alternativas distintas a los combustibles fósiles —como la electrificación o el uso de hidrógeno— resulta difícil. Por consiguiente, la CCS se ha vuelto indispensable para lograr simultáneamente un suministro energético estable, el crecimiento económico y la descarbonización”, dice un informe de 2025 del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.

El ministerio no respondió a un correo electrónico de la AP en el que se le solicitaban comentarios.

Empresas japonesas tienen otros proyectos de CCS

Frente a la costa de Chiba —donde el surf hizo su debut durante los Juegos Olímpicos de Tokio—, una gran plataforma emerge del agua. En ese lugar se llevan a cabo perforaciones exploratorias para el proyecto de captura y almacenamiento de carbono del área metropolitana de Tokio —una iniciativa conjunta entre Inpex, Nippon Steel y otras entidades—, destinada a capturar el CO2 de las plantas siderúrgicas y almacenarlo en alta mar. Otra empresa japonesa también planea transportar sus emisiones a Malasia.

Los ambientalistas advierten que el aumento de proyectos de captura y almacenamiento de carbono prolongará el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes.

“Lo consideramos una táctica de ‘greenwashing’ (la práctica de fingir un compromiso ecológico para limpiar la imagen propia) que están utilizando las empresas de combustibles fósiles para dar luz verde a la continuidad de la contaminación, en lugar de optar por la solución evidente de reducir la producción y eliminar gradualmente los combustibles fósiles”, apuntó Deng.

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