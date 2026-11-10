Superávit comercial de China supera $1 billón por 2do año seguido; exportaciones suben 35%

El superávit comercial de China superó 1 billón de dólares por segundo año consecutivo, según datos oficiales difundidos el martes.

Las exportaciones en octubre se dispararon 35,2% respecto a hace un año, informó la agencia de aduanas. Las exportaciones han crecido con rapidez este año, respaldadas por bienes de alta tecnología como semiconductores y automóviles. Las importaciones aumentaron 41,6% interanual.

Entre enero y octubre, China registró un superávit comercial de 1,04 billones de dólares, aunque el superávit se redujo el mes pasado a 105.300 millones de dólares comparados con 133.500 millones en septiembre, debido a un crecimiento en las importaciones.

Eso coloca a China en camino de superar el superávit comercial récord del año pasado, que fue de 1,2 billones de dólares. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.