Autoridades realizan búsquedas en zonas afectadas por tornados en Illinois e Indiana

Las autoridades y los residentes de zonas devastadas por tornados realizaban búsquedas y evaluaban los daños el viernes después de que una serie de intensas tormentas atravesara velozmente varias comunidades al sur de Chicago, dejando a varios cientos de miles de clientes sin electricidad en Illinois e Indiana y alterando los viajes aéreos en la región.

Hasta el momento, no se han reportado muertes ni lesiones que pusieran en peligro la vida a causa de las tormentas del jueves, aunque varias personas recibieron atención por heridas leves, informaron las autoridades.

Las autoridades de Merrillville, Indiana, a unos 53 kilómetros (33 millas) al sureste de Chicago, reportaron daños generalizados. Varias viviendas y otros edificios quedaron destrozados, árboles y líneas eléctricas caídos bloquearon calles y el viento arrancó parte del techo de una escuela secundaria.

Varias agencias de la región ayudaron a los equipos locales de primera respuesta a realizar búsquedas y a evaluar las zonas dañadas, indicaron autoridades municipales en redes sociales. Las cuadrillas trabajaron hasta entrada la noche para despejar las vías.

Marsha Smith estaba en su edificio de apartamentos en Merrillville cuando el tornado golpeó el complejo, arrancando los techos de tres edificios, derribando árboles y rompiendo parabrisas de autos antes de que la intensa lluvia causara más daños. Ella y algunos vecinos se refugiaron bajo una escalera interior, tomados de la mano y rezando.

“Cuanto más fuerte se ponía el tornado, más fuerte empecé a rezar”, relató Smith, de 54 años e instructora de RCP. “Dije: ‘Oh Dios, ya está aquí’. Dije: ‘Señor Jesús, haz que pase, que pase, que pase por encima’. Dije: ‘Dios, danos la fuerza para salir adelante’. Y simplemente empezó a destrozarlo todo”.

Smith relató que se produjo una tensa calma justo antes de que el tornado impactara. Luego sonó como un tren de carga estrellándose contra su edificio, afirmó. Agradeció a Dios que nadie resultara herido. La mañana del viernes, recorrió su vecindario y lo describió como una catástrofe.

Al menos otros dos tornados azotaron comunidades en Streator, Illinois, y Hebron, Indiana, y sus alrededores, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Fotos y videos publicados en redes sociales mostraron daños similares a los de Merrillville. El servicio meteorológico indicó que inspeccionará los daños durante los próximos días para determinar cuántos tornados tocaron tierra en la región.

En Streator, una ciudad manufacturera y agrícola a unos 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de Chicago, los equipos de emergencia también inspeccionaban los daños. Se instaló un centro de reunificación para residentes desplazados en el ayuntamiento, y la Cruz Roja abrió un refugio.

La alcaldesa de Streator, Tara Bedei, señaló que no se reportaron muertes. “Estamos increíblemente agradecidos por la seguridad de nuestros residentes y la rápida acción del personal de emergencia”, dijo en un comunicado. Las autoridades informaron que cuatro personas fueron atendidas en un hospital por lesiones leves.

Los equipos de primera respuesta también trabajaron durante la noche en Hebron, un pequeño pueblo a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Chicago, indicaron las autoridades en una publicación de Facebook.

Jennifer Hall estaba en su garaje en Elkhart, Indiana, cuando el viento y la lluvia se intensificaron la noche del jueves. De repente, escuchó un fuerte estruendo y descubrió que una rama de árbol había atravesado el techo de la casa que alquila. Usó cubetas para recoger el agua de lluvia que entraba por el agujero.

“Estoy nerviosa porque ha sido una cosa tras otra”, señaló. añadiendo que acababa de someterse a una cirugía y que su esposo está fuera de la ciudad.

El viernes había más de 200.000 cortes de electricidad en Illinois y más de 120.000 en Indiana, según poweroutage.us.

El jueves, las tormentas retrasaron o detuvieron vuelos en aeropuertos de algunas ciudades, entre ellas, Chicago, Filadelfia y Nueva York. Varias partes del noreste y del Atlántico medio también enfrentaron el intenso calor y la humedad. Decenas de vuelos fueron cancelados o retrasados el viernes en los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway de Chicago, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Los tornados se produjeron después de que fuertes tormentas barrieran el miércoles la región centro-norte de Estados Unidos, causando cortes de electricidad, dañando edificios y cancelando vuelos.

En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años murió el miércoles en un campamento de personas sin hogar en un parque después de ser golpeado por un árbol que “se partió y cayó durante las fuertes tormentas”, informó la policía en un comunicado. No se reportaron otras muertes o lesiones por esas tormentas.

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Los periodistas de The Associated Press Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, y Gene Johnson en Seattle contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.