El alto costo de vida y los precios de la gasolina enfrían las ventas de dulces de Halloween en EEUU

Las ventas de dulces para Halloween han comenzado lentamente este año, ya que los consumidores de Estados Unidos lidian con el alto costo de vida y con precios del chocolate que dejan boquiabierto.

Las ventas de dulces de Halloween cayeron un 6,7% en el mes que terminó el 17 de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado, según NielsenIQ, una empresa de investigación de mercados. Nielsen también señaló una disminución del 11,7% en las ventas de dulces a mediados de septiembre, lo que borró las ganancias de pretemporada de las que disfrutaron los dulces de Halloween en los dos años anteriores.

Chris Costagli, vicepresidente y experto en alimentos de NielsenIQ, afirmó que los altos precios de la gasolina han agravado las preocupaciones de los estadounidenses sobre la asequibilidad, y que eso frena la demanda de golosinas de Halloween. Hasta el viernes, el precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos era de 4,29 dólares, casi un 40% más que el año anterior.

“Creo que lo que se ve ahora es a un consumidor que gasta mucho dinero adicional en combustible y vivienda y ropa y comida”, señaló. “Algunas de las decisiones que toman sobre los dulces de Halloween no necesariamente se deben a ‘Me doy cuenta de que está más caro que el año pasado’, sino a ‘No puedo permitírmelo este año porque he pagado mucho más por tantas otras cosas. Simplemente no tengo los medios financieros para comprarlo este año’”.

Las bolsas pequeñas de dulces fueron los únicos tamaños cuyas ventas registraron un crecimiento hasta mediados de octubre, señaló Costagli. Las bolsas grandes y extragrandes tuvieron las mayores caídas.

Los precios de las golosinas en Estados Unidos han subido más rápido que la tasa de inflación durante varios años. Hasta septiembre, los precios de los dulces y los chicles habían aumentado un 44% en un periodo de cinco años, según datos del gobierno. Los precios de todos los alimentos consumidos en casa subieron un 22,5% en el mismo periodo.

Esta semana, el supermercado de descuento Aldi anunciaba un paquete surtido de 135 piezas de barras de chocolate de Mars Inc., que incluye Milky Way, Trix y Snickers, por 19,87 dólares. Es casi el mismo precio que los consumidores pagaban por un paquete surtido de 250 piezas hace cinco años.

Los precios del cacao son el principal culpable. Los precios mundiales del cacao alcanzaron un máximo histórico de 10.710 dólares por tonelada métrica en enero de 2025 debido al mal clima en África occidental —que suministra el 70% del chocolate del mundo— y a la negociación especulativa en el mercado de futuros del cacao, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Desde entonces, los precios del cacao habían bajado de manera constante y llegaron a 3.241 dólares por tonelada métrica en marzo. Pero volvieron a subir en primavera, ya que la guerra de Irán interrumpió los suministros de fertilizantes de África. También se espera que el patrón climático de El Niño perjudique la producción, pues se prevén condiciones calurosas y secas hasta febrero.

Pero Costagli indicó que, aun en los casos en que los precios son más bajos que el año pasado, la demanda de los consumidores es débil. El precio promedio de los dulces de Halloween sin chocolate, como gomitas y paletas, fue de 6,08 dólares por libra en las nueve semanas que terminaron el 17 de octubre, equivalente a alrededor de un 3% menos que el año pasado, según datos de Nielsen. Pero eso no se tradujo en un repunte de las ventas.

Sally Lyons Wyatt, vicepresidenta ejecutiva global y asesora de la industria alimentaria de la empresa de investigación de mercados Circana, explicó que una forma en que los consumidores de Estados Unidos han afrontado los precios más altos en el supermercado es haciendo viajes más pequeños y frecuentes y comprando productos justo antes de que planeen usarlos. Eso la hace preguntarse si los compradores esperan hasta que Halloween esté más cerca para comprar dulces este año.

“Las personas son muy conscientes y reflexivas sobre lo que quieren consumir, no solo para las fiestas, sino en general”, afirmó. “Creo que seguiremos viendo debilidad en general con los dulces, pero no creo que Halloween esté condenado”.

La Asociación Nacional de Confiteros, un grupo comercial que representa a fabricantes de dulces como Mars, Smarties Candy Co. y Ferrara Candy Co., dijo que sigue siendo optimista sobre las ventas de Halloween.

“Estamos entrando apenas en el periodo pico de Halloween y el entusiasmo de los consumidores sigue siendo increíblemente fuerte”, señaló el grupo el viernes en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.