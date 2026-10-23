Citi recibe visto bueno de China para crear firma de valores

Citi informó que ha recibido el viernes la aprobación de los reguladores chinos para establecer una compañía de valores de propiedad total en la segunda economía más grande del mundo, apenas unas semanas después de que el líder chino Xi Jinping se reuniera con el presidente Donald Trump en Washington para mantener estables los vínculos entre Estados Unidos y China.

La aprobación, que también fue anunciada el mismo día por la Comisión Reguladora de Valores de China, se produjo tras una autorización reciente de Beijing para que el gigante estadounidense de pagos Visa se prepare para establecer un negocio de compensación de tarjetas bancarias en China.

Estas medidas de Beijing para abrir su mercado financiero a empresas de Estados Unidos se han dado cuando ambos líderes planean reunirse dos veces más este año, con el fin de sostener los lazos golpeados por una guerra arancelaria y comercial.

En un comunicado, Citi señala que la licencia de valores en el mercado local le permitirá —a través de la nueva entidad— ofrecer servicios de corretaje de acciones, suscripción de valores, investigación de valores y negociación por cuenta propia a clientes nacionales y extranjeros.

Citi afirma que cuenta con “una base considerable de clientes corporativos e institucionales que busca acceder a los mercados de capitales chinos”.

Wenjie Zhang, responsable de Citi en el país y jefe de banca para China, calificó la compañía de valores como “una parte importante de la estrategia de Citi en China”.

Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, formó parte de la delegación empresarial de Estados Unidos que acompañó a Trump en su viaje a Beijing en mayo. También fue invitada a la cena de Estado que Trump ofreció a Xi en la Casa Blanca el mes pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.