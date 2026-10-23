Trump exime algunas importaciones canadienses de aranceles del 50% para ayudar a candidata en Maine

Con el propósito de ayudar a la senadora republicana Susan Collins en una dura contienda por la reelección en Maine, el presidente estadounidense Donald Trump eximirá algunas importaciones de los aranceles del 50% que impuso a mediados de año contra productos canadienses por valor de 20.000 millones de dólares. Los cambios entrarán en vigor el 30 de octubre.

La Casa Blanca indicó que el presidente buscaba compensar “la carga para el comercio de Estados Unidos, al tiempo que se sirve mejor al interés público”.

Collins, enfrascada en una contienda muy reñida con el aspirante demócrata Troy Jackson, difundió un comunicado en el que señaló que habló con el principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, “sobre el costo que los aranceles están teniendo para las familias, las empresas, los agricultores y los productores de Maine”.

“Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de empaque y otros productos de Canadá que o bien no están disponibles a través de proveedores estadounidenses o no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo", manifestó Collins. "He pedido alivio arancelario para estos productos importantes y he subrayado las cargas que los costos adicionales imponen a las empresas y las familias de Maine. Seguiré trabajando directamente con funcionarios de la administración para buscar alivio adicional de los aranceles y fomentar un acuerdo comercial más amplio con Canadá, nuestro vecino, aliado y mayor socio comercial”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.