Israel impone cierres en una ciudad de Cisjordania tras ataques y más noticias de Oriente Medio

Israel impuso el sábado un bloqueo generalizado y desplazó a residentes en la ciudad cisjordana de Hebrón tras los ataques perpetrados por hombres armados palestinos que, según las autoridades israelíes, mataron a dos de sus soldados.

Además, un ataque aéreo mató a cuatro personas en Yemen, y un alto comandante militar de Irán afirmó que el país no permitirá que buques de guerra de Estados Unidos entren en el golfo Pérsico. Las declaraciones coinciden con un incremento de los ataques en el estrecho de Ormuz a medida que crecen las tensiones por la preocupación de un regreso a una guerra total.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Israel impone cierres en todo Hebrón

Israel impuso cierres generalizados y desplazó a residentes en toda la ciudad de Hebrón el sábado tras los ataques de hombres armados palestinos en la víspera que, de acuerdo con las autoridades israelíes, se cobraron la vida de dos de sus soldados.

Los taxis se amontonaban detrás de las barreras controladas por el ejército israelí a las afueras de Hebrón, esperando a los palestinos obligados a cruzar a pie. Ninguna de las entradas y salidas de la ciudad podían transitarse en coche, según Basma Radio, un canal colaborativo de Telegram que los palestinos usan para monitorear los puestos de control y los cierres de carreteras.

La agencia de noticias palestina WAFA reportó el sábado que las tropas israelíes obligaron a decenas de residentes a evacuar sus hogares en algunos barrios de la ciudad y cerraron todas las entradas y las carreteras que conducen a la ciudad.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre las evacuaciones del sábado. El viernes indicó que, en respuesta a la muerte de dos soldados y las lesiones sufridas por otros, sus fuerzas habían comenzado a “realizar registros precisos, selectivos y exhaustivos” en la zona de Hebrón desde la que habían operado los dos agresores.

Este tipo de bloqueos se han vuelto cada vez más habituales en Cisjordania, especialmente en torno a Hebrón. Estas medidas limitan la capacidad de los palestinos para ir al trabajo, asistir a la escuela y moverse entre aldeas.

Reem Al Jiyawi esperaba detrás de una puerta cerrada la mañana del sábado, intentando llevar a su hija de 11 años a una cita médica relacionada con el cáncer en un hospital de Dura. Al no poder conducir directamente desde su aldea al oeste de Hebrón, la niña fue dejada en el acceso para que pudiera cruzar a pie y tomar un taxi compartido al otro lado.

Suben a ocho los muertos en ataque a iglesia en Jordania

Una octava persona falleció después de que hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania, informó el ministro de Salud el sábado.

En una entrevista con la televisora Al-Mamlaka TV, Ibrahim Badour señaló que una de las personas gravemente heridas murió, lo que elevaba la cifra de víctimar mortales a ocho. Más de dos docenas de personas seguían recibiendo tratamiento en hospitales, y una de ellas estaba en estado crítico, agregó.

Sus declaraciones se producen un día después de que pistoleros abrieran fuego en una iglesia ortodoxa griega en Karak, al sur de la capital del país, Amán.

Imágenes difundidas por la televisión estatal jordana mostraron a dos hombres armados que parecen portar pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Luego se acerca un tercero, que parece llevar un fusil semiautomático, abre fuego y los tres corren hacia la iglesia.

Un video grabado por testigos muestra vidrios rotos y charcos de sangre en el suelo del templo. Karak cuenta con una minoría cristiana.

En 2016, hombres armados emboscaron a la policía en una serie de ataques en Karak —incluyendo en un castillo de la época de los cruzados popular entre los turistas— y mataron a 10 personas, entre ellas siete agentes, e hiriendo a decenas. Las fuerzas de seguridad jordanas abatieron a esos agresores tras un prolongado enfrentamiento.

Ataque aéreo mata a cuatro en Yemen

Un ataque aéreo en Yemen mató a cuatro miembros de la misma familia, incluidas mujeres y niños, indicaron las autoridades sanitarias hutíes el sábado.

El ataque, ocurrido a última hora de la noche del viernes, alcanzó una casa en la localidad de Hiba, cerca de la ciudad de Taiz, un foco de violencia en la reactivada guerra civil del país.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, indicó en un comunicado que el ataque también causó cinco heridos, algunos de ellos de gravedad. Otro ataque separado a primera hora del sábado alcanzó un refugio para migrantes africanos en la ciudad norteña de Saada e hirió a siete, agregó.

Al-Asbahi responsabilizó a Arabia Saudí de ambos ataques, que se produjeron en medio de una importante escalada de los combates entre el reino y los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán.

Arabia Saudí no respondió a una solicitud de comentarios.

La coalición liderada por Riad para combatir a los hutíes afirmó que interceptó y destruyó un misil balístico disparado por el grupo a primera hora del sábado hacia Riad. También dijo que destruyó un dron sobre la región oriental del país.

Irán no permitirá que buques de guerra de EEUU entren a golfo Pérsico

Un alto comandante militar iraní afirmó el sábado que la República Islámica no permitirá que buques de guerra de Estados Unidos entren al golfo Pérsico, según la agencia estatal IRNA.

El general Ali Abdollahi, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas y comandante del mando militar conjunto, sostuvo que las fuerzas navales de Estados Unidos ya no pueden acercarse a las aguas alrededor del golfo Pérsico ni a las aguas territoriales de Irán.

También advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sus fuerzas nunca regresarían a esa vía marítima y criticó las afirmaciones del líder republicano de que los ataques del Pentágono habían destruido instalaciones nucleares iraníes.

Abdollahi advirtió que Irán seguiría enfrentándose a Estados Unidos e Israel, y afirmó que una confrontación prolongada los debilitaría aún más.

Las declaraciones se producen en pleno repunte de los ataques en el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la preocupación por la vuelta a una guerra total. A principios de semana, siete petroleros se incendiaron o resultaron dañados tras ser alcanzados por Irán o al chocar con minas navales.

Ataques israelíes causan un muerto en Gaza

Ataques israelíes mataron al menos a una persona en Ciudad de Gaza el sábado e hirieron a varias más, de acuerdo con responsables del hospital Shifa.

El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios sobre el incidente. Los ataques se produjeron luego de que los bombardeos de la víspera se cobraron la vida de tres personas en el sur de Gaza y en Ciudad de Gaza.

Más de 1.500 palestinos han sido asesinados en Gaza por el ejército desde que en octubre de 2025 comenzó el alto el fuego entre Israel y Hamás, según el Ministerio de Salud del territorio.

El departamento mantiene registros detallados y es considerado, por lo general, fiable por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que las mujeres y los niños representan prácticamente la mitad de los fallecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.