EEUU lanza nuevos bombardeos contra Irán y Teherán responde contra estados árabes del golfo Pérsico

Estados Unidos hizo nuevos bombardeos sobre Irán la madrugada del jueves y Teherán respondió con ataques a Baréin, Kuwait y Qatar en un intercambio de fuego que volvió a poner en riesgo un acuerdo provisional destinado a ayudar a poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del frágil alto el fuego. Estados Unidos atacó una serie de sitios militares e instalaciones portuarias el miércoles a primera hora después de que Irán atacara varios buques mercantes frente a la costa de Omán, lo que también desató otra ronda de fuego iraní.

Pero los ataques del jueves parecieron mayores en todos los frentes y las sirenas sonaron al menos dos veces en Baréin, sede del cuartel general de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. No hubo información inmediata sobre daños en los tres países árabes del golfo. El ejército de Kuwait indicó que estaba interceptando activamente drones y misiles entrantes. La Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó ataques contra Baréin y Kuwait.

Los ataques de EEUU alcanzaron más objetivos

El Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que alcanzó unos 90 objetivos en todo Irán y difundió imágenes en blanco y negro de lo que parecían ser ataques contra una pista de aeropuerto y lanzadores de misiles.

“Las fuerzas de Estados Unidos se mantienen vigilantes, letales y preparadas para ejecutar operaciones ordenadas por el comandante en jefe”, añadió el comunicado.

Estados Unidos sostiene que los ataques buscaban “degradar aún más” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho, por el que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo antes de que la guerra comenzara con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones en varios lugares, entre ellos Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear de Irán, y las ciudades portuarias sureñas de Chabahar, Konarak, Bandar Abbas y Sirik.

En la provincia suroccidental iraní de Juzestán, al menos tres personas murieron, según reportaron medios estatales. En Iranshahr, las autoridades señalaron que un ataque había matado a un bombero en un aeropuerto. Esas muertes se sumaron a las de al menos nueve personas que fallecieron en los ataques del miércoles en Irán.

Por primera vez desde abril, también pareció que los ataques de Estados Unidos tuvieron como objetivo puentes iraníes. Medios estatales informaron de un ataque contra un puente ferroviario en la provincia nororiental iraní de Golestán, y la Guardia Revolucionaria indicó que dos puentes habían sido atacados en la ruta hacia Mashhad, donde las autoridades planean enterrar al fallecido ayatolá Ali Jamenei el jueves. Pero no estaba claro si el ataque en Golestán era el mismo al que se refirió la Guardia.

Trump advierte que “será mucho peor” si hay más ataques a mercantes

Tras abandonar una cumbre de la OTAN en Turquía, Trump publicó varios videos en su red social de lo que, según él, eran explosiones en Irán e hizo otra advertencia a la República Islámica.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a ocurrir, ¡será mucho peor!”, escribió el mandatario.

Trump había dicho antes ese mismo día que el más reciente intercambio de ataques no derivaría en una acción militar “a largo plazo”.

“Cualquier cosa que ocurra va a ocurrir muy rápido”, dijo, aunque también sugirió que el ejército de Estados Unidos podría “simplemente terminar el trabajo”.

Trump también renovó sus amenazas anteriores de atacar la infraestructura civil de Irán, incluidas plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse del centro de producción petrolera de la isla de Jarg.

Después de que tres petroleros fueran alcanzados el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, e Irán respondió atacando sitios militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

Irán ha sostenido que el acuerdo provisional de alto el fuego le otorga el derecho de gestionar el tráfico a través del estrecho. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, un negociador clave en las conversaciones que buscan un fin permanente de la guerra, se mostró desafiante en una publicación en X el jueves por la mañana: “Estados Unidos todavía no ha aprendido que intimidar y romper promesas ya no sale gratis. Lo diré claramente: si atacan, recibirán un golpe”.

Los ataques avivan temores de que la guerra pueda reanudarse

Trump alimentó las preocupaciones de que la guerra pudiera reiniciarse al decir que el acuerdo provisional para pausar los combates estaba “terminado”, aunque añadió que permitiría que las negociaciones continuaran.

Los ataques han amenazado repetidamente el inestable alto el fuego, pero los comentarios de Trump añadieron nueva incertidumbre, y los precios del petróleo se dispararon después de que hablara. Un conflicto reanudado podría envolver a la región más amplia de Oriente Medio y probablemente volvería a detener los envíos de energía a través del estrecho.

“Para mí, creo que se acabó”, dijo Trump cuando se le preguntó por el estado del alto el fuego. Añadió que representantes de Estados Unidos pueden continuar las negociaciones, pero puso en duda el resultado. “Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo”, sostuvo.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, también un negociador principal, replicó en X que las declaraciones de Trump “no son una señal de poder, sino una admisión del fracaso” de la política de Estados Unidos hacia Irán.

Trump ha hecho otras amenazas de apoderarse de la isla de Jarg, incluida una el mes pasado, cuando también cuestionó si Estados Unidos “tiene el estómago para hacerlo”. Alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo iraní pasan por la isla.

Los nuevos ataques contra barcos en el estrecho, pese a las negociaciones, podrían reflejar una división dentro del liderazgo iraní. Los sectores de línea dura buscan un control duradero sobre la vía marítima, que es un conducto de importancia global para los envíos de combustible y se ha convertido en una palanca crítica en la confrontación con Occidente. Los pragmáticos quieren un acuerdo de paz permanente para levantar las sanciones internacionales y proporcionar un alivio económico desesperadamente necesario.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar después del funeral de Jamenei, quien murió el 28 de febrero en los primeros momentos de la guerra. Se suponía que los días de actos fúnebres, que concluyen el jueves, serían un periodo de menor tensión.

Se prevé que las conversaciones se centren en los asuntos más difíciles, como la reapertura total del estrecho y la reversión del controvertido programa nuclear de Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.