Banco de Japón sube su tasa clave al máximo en 3 décadas, un 1%, para combatir la inflación

El Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia al 1% el martes, debido a desafíos derivados de un yen japonés débil y precios más altos.

El aumento del banco central en la tasa interbancaria a un día sin garantía, en un cuarto de punto porcentual desde el 0,75%, la sitúa en su nivel más alto en tres décadas.

El banco central ha intentado normalizar la política monetaria últimamente tras décadas de mantener las tasas de interés cerca de cero o por debajo de cero. Adoptó tasas ultrabajas para tratar de fomentar más endeudamiento y gasto, contrarrestar la deflación y sacar a la economía del estancamiento.

Las presiones inflacionarias por la guerra en Irán, que ha disparado los precios del petróleo en los últimos meses, han golpeado con fuerza a Japón, que importa casi todo su petróleo y gas.

Las tasas de interés bajas han añadido presión sobre el yen japonés, que últimamente ha caído a alrededor de 160 yenes por dólar estadounidense.

El banco central señaló en un comunicado que la economía se ha recuperado, pero que el alza de los precios del crudo, dada “la situación en Oriente Medio”, reducirá las ganancias corporativas y los ingresos de los hogares. Se espera que la economía continúe creciendo de manera moderada, indicó, ayudada por medidas del gobierno y la actividad del sector privado.

Pero el banco advirtió que es necesario prestar mucha atención a lo que ocurra en Oriente Medio, a los mercados de divisas y financieros, así como a “la evolución de la demanda mundial relacionada con la IA”.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien ha estado hospitalizado recientemente, no asistió a la reunión de la junta de política monetaria del martes.

El vicegobernador Shinichi Uchida, quien lo sustituyó en la conferencia de prensa, afirmó que los precios, en general, se estaban estabilizando en el objetivo de inflación del 2% del banco, pese a las incertidumbres derivadas de la guerra en Irán.

Uchida sostuvo que se comprendían los puntos de vista de Ueda y que su ausencia no perjudicó la toma de decisiones.

“Me entristece su ausencia, pero no afectó nuestra capacidad para fijar la política”, declaró a los periodistas, y añadió que no se esperaba que la hospitalización de Ueda fuera prolongada.

Indicó que, aunque las fluctuaciones cambiarias no son un foco directo del Banco de Japón, se estaba vigilando cuidadosamente la debilidad del yen. También afirmó que el banco central seguirá elevando las tasas.

Antes de la decisión del Banco de Japón, el índice de referencia Nikkei 225 de Tokio superó brevemente los 70.000 a primera hora del martes, antes de ceder parte de esas ganancias iniciales y cerrar con un alza del 0,1%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.