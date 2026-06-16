Los precios altos de gasolina, alimentos y vuelos durarán más que la guerra con Irán, según expertos

Un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán hace razonable preguntarse cuándo bajarán los precios de la gasolina, los comestibles, los pasajes de avión y otros artículos que se encarecieron durante el conflicto.

No muy rápido, advierten los expertos.

Incluso después de que el petróleo vuelva a fluir desde Oriente Medio, podría pasar un tiempo antes de que los consumidores noten una diferencia en las gasolineras locales, los supermercados y otros lugares donde compran, según economistas y analistas del sector.

Los combates en torno al estrecho de Ormuz interrumpieron no sólo el suministro de crudo y combustibles refinados, sino también las cadenas de suministro de fertilizantes, alimentos e incluso calzado. Las empresas esperan que los costos más altos persistan, lo que significa que sus clientes quizá deban prepararse para ello también.

“No está claro, pese a tres meses de guerra, que se haya logrado algo que haga que el consumidor estadounidense esté mejor”, señaló Brett House, economista que enseña en Columbia Business School. “De hecho, según casi cualquier medida, no solo el consumidor estadounidense, sino el mundo, está peor como resultado de este ataque”.

Si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se mantiene, así es como los expertos creen que los efectos de la guerra se disiparán —o no— en las próximas semanas:

Un cierto alivio en el precio de la gasolina en EEUU

Tras conocerse la noticia del acuerdo provisional, los precios del petróleo cayeron el lunes a alrededor de 80 dólares por barril del crudo de referencia en Estados Unidos. Eso se compara con 67 dólares por barril antes de la guerra y con el precio de más de 120 dólares por barril alcanzado anteriormente durante el conflicto.

Las refinerías suelen pagar el crudo con un mes o más de anticipación, por lo que, incluso después de que bajen los precios del petróleo, no estarán procesando de inmediato productos más baratos.

Michael Lynch, investigador distinguido del grupo no partidista Energy Policy Research Foundation, explicó que “la tendencia de los precios de la gasolina a bajar lentamente se debe en parte a que la materia prima tarda semanas en recorrer el sistema hasta que se entrega a los consumidores”.

En lugares sin suficiente capacidad de refinación para cubrir sus necesidades, como la Costa Oeste de Estados Unidos, los precios de la gasolina tardarán más en bajar, señaló Mark Barteau, profesor de ingeniería química y química en la Universidad Texas A&M.

En algunos países de Asia y África que dependen más del petróleo de Oriente Medio, el shock de oferta provocó cierres de escuelas y oficinas gubernamentales e instrucciones de que la gente trabajara desde casa, según la Agencia Internacional de Energía.

“En resumen, volver a la ‘normalidad’ será un proceso largo que involucra a muchas partes y países”, indicó Barteau. “Lograr un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir el estrecho es sólo el comienzo”.

Los vuelos no se abaratarán de inmediato

Expertos del sector han pasado meses advirtiendo que, incluso si terminara la guerra, los viajeros no deberían esperar que las tarifas aéreas bajen de inmediato.

Las aerolíneas suelen comprar combustible por adelantado, ajustan sus horarios de manera gradual y fijan los precios de los pasajes en gran medida según la demanda, lo que significa que la caída en los precios del petróleo y del combustible de aviación puede tardar semanas o meses en incorporarse al costo de los vuelos comerciales.

“Creo que es poco probable que veamos un retroceso o una reducción en el costo de volar en algún momento de este verano”, señaló House, de Columbia.

Los recargos por combustible que añadieron algunas aerolíneas fuera de Estados Unidos son una de las primeras áreas en las que los pasajeros podrían obtener un respiro, indicó Gordon Ho, profesor en la escuela de negocios de la Universidad del Sur de California.

“Los consumidores van a decir: ‘Un momento, ¿por qué todavía me están cobrando un recargo por combustible?’”, señaló Ho.

Es probable que continúe la presión sobre los comestibles

La reapertura del estrecho difícilmente traerá un alivio instantáneo en el supermercado, de acuerdo con David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan.

El combustible representa aproximadamente entre el 15% y el 30% del costo total de los alimentos, según la Independent Grocers Alliance, una agrupación de 7.500 supermercados globales.

Pero puede tomar meses para que un shock energético como el provocado por la guerra con Irán se propague por la cadena de suministro de alimentos y eleve los precios en el supermercado. Y una vez que los precios suben, tardan mucho en volver a bajar, especialmente cuando el futuro es impredecible, explicó Ortega.

“Es probable que sigamos viendo presión inflacionaria sobre los alimentos en los próximos meses”, explicó. “Todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se desarrollará la reapertura, y tomará tiempo para que bajen los precios del combustible, el diésel y los fertilizantes minoristas”.

Rabobank, con sede en los Países Bajos, dijo que esperaba que la inflación de los precios de los alimentos relacionada con la guerra alcanzara su punto máximo en algún momento del próximo año en Europa. En Estados Unidos, se espera que los precios de los comestibles suban un 3,2% este año, en comparación con un promedio histórico de 2,6%, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los agricultores siguen limitados por la falta de fertilizantes

La reapertura del estrecho de Ormuz también sería un cambio bienvenido para los agricultores y para la producción mundial de alimentos. Aproximadamente el 30% del fertilizante del mundo pasaba por esa vía marítima antes de que comenzara la guerra. Los precios se dispararon cuando el suministro quedó prácticamente cortado, y probablemente los envíos tardarán mucho en volver a los niveles previos a la guerra.

Las consecuencias de la escasez que enfrentan ahora los agricultores podrían intensificarse más adelante, de todas formas.

Muchos agricultores en todo el mundo están en plena temporada de siembra sin el fertilizante que necesitan o pagan precios altísimos tanto por el fertilizante como por el combustible necesario para producir y transportar sus productos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas espera que esto tenga un “impacto devastador” en los rendimientos de los cultivos —y, en consecuencia, en los precios de los alimentos y la disponibilidad de alimentos— durante los próximos meses.

Los minoristas no anticipan un alivio de costos

Los minoristas en Estados Unidos que venden zapatos se sintieron alentados al ver la caída de los precios de la gasolina, con la esperanza de que eso signifique que los estadounidenses tengan más dinero para gastar en las compras de regreso a la escuela, dijo Andy Polk, vicepresidente sénior del grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America.

Sin embargo, las empresas de calzado prevén que sus propios costos se mantendrán más altos en el futuro previsible, indicó Polk. Los miembros del grupo mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, pero sus próximos pedidos podrían incluir proveedores que cobren más por los materiales, explicó.

La mayor parte del calzado que se vende en Estados Unidos es importado, y Polk dijo que espera que los costos de envío se mantengan más altos durante el resto de 2026 y 2027.

Los aranceles de Estados Unidos impuestos el año pasado han dificultado que los vendedores de zapatos absorban los mayores costos o los trasladen a los clientes, señaló. En mayo, los precios del calzado fueron un 5,2% más altos que en el mismo mes del año anterior, según cifras del gobierno.

Los costos del sector naviero apuntan a una recuperación lenta

Judah Levine, jefe de investigación de la plataforma de reservas de carga Freightos, dijo que el cierre del estrecho de Ormuz ha afectado a alrededor del 2% al 3% del volumen total de buques portacontenedores que se usan para el transporte marítimo global, pero los precios más altos del petróleo y la disrupción han impactado al sector naviero de manera más amplia.

Josh Steinitz, director de estrategia de la plataforma de logística empresarial ShipStation Global, dijo que los consumidores podrían notar costos de envío más altos y más artículos agotados en línea hasta finales de año.

“Creo que los recargos por combustible, que luego se trasladan a los costos de envío y después se pasan a los consumidores, seguirán con nosotros durante bastante tiempo por parte de muchos de los principales transportistas”, expresó Steinitz expresó.

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Los periodistas de The Associated Press Cathy Bussewitz, Anne D’Innocenzio y Wyatte Grantham-Philips en Nueva York, Dee-Ann Durbin en Detroit y Rio Yamat en Las Vegas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.