Starbucks en Surcorea ordena capacitación obligatoria tras controversia de mercadeo

La operación de Starbucks en Corea del Sur informó que cerrará temprano todas sus tiendas en todo el país el 22 de junio para una capacitación obligatoria sobre historia y sensibilidad social, mientras lidia con la reacción adversa tras una campaña de marketing que fue percibida ampliamente como una burla a las víctimas de la brutal represión militar contra manifestantes prodemocracia en 1980.

Shinsegae Group, que posee una participación del 67,5% en Starbucks Korea, indicó que ejecutivos y empleados asistirán a una capacitación dirigida por profesores de historia y sociología el miércoles. Todas las tiendas Starbucks del país cerrarán a las 3 de la tarde el próximo lunes para que los empleados puedan ver una grabación de la sesión, señaló Shinsegae en un comunicado.

La cadena provocó indignación cuando intentó promocionar una serie de vasos térmicos de acero inoxidable a los que llamó “SS Tank”, al declarar el 18 de mayo como el “Día del Tanque”. La fecha marca el aniversario del levantamiento prodemocracia de 1980 en la ciudad sureña de Gwangju. Fue reprimido violentamente por el gobierno militar de Seúl de entonces, que desplegó tropas, tanques y helicópteros, dejando cientos de muertos o heridos.

La campaña avivó aún más la indignación al usar el eslogan “¡Dale un golpe seco sobre la mesa!”, que muchos interpretaron como una referencia a una tristemente célebre declaración policial de 1987 que intentó encubrir la muerte por tortura del activista estudiantil Park Jong-chol. Las autoridades habían afirmado falsamente que Park murió después de que los investigadores “golpearan el escritorio con un golpe seco”.

Shinsegae canceló la promoción en cuestión de horas y despidió al director ejecutivo de Starbucks Korea. Más tarde, el presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin, ofreció una disculpa transmitida a nivel nacional, mientras la policía abría una investigación tras denuncias de familiares de las víctimas de la represión de Gwangju. Chung recibirá una capacitación por separado con los directores ejecutivos de las filiales de Shinsegae el 24 de junio.

Shinsegae afirmó que la decisión de cerrar temprano por primera vez todas las tiendas Starbucks desde el lanzamiento de la cadena en Corea del Sur en 1999 y exigir capacitación en toda la empresa demuestra “cuán seriamente considera la controversia y su determinación de evitar que se repita”.

La represión en Gwangju ocurrió meses después de que el general Chun Doo-hwan tomara el poder en un golpe de Estado a finales de 1979. Registros gubernamentales muestran que unas 200 personas murieron en Gwangju, pero activistas sostienen que la cifra real de fallecidos fue mucho mayor. El gobierno de Chun también encarceló a decenas de miles, al afirmar que estaba erradicando males sociales.

La indignación pública por la dictadura de Chun derivó en protestas masivas en todo el país en 1987, lo que lo obligó a aceptar una reforma constitucional que introdujo elecciones presidenciales directas, considerada ampliamente como el inicio de la transición de Corea del Sur hacia la democracia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.