Aumentan los temores a un dolor económico global mientras se prolonga la guerra en Irán

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han elevado los precios, han ensombrecido las perspectivas de la economía mundial, han sacudido a los mercados bursátiles globales y han obligado a los países en desarrollo a racionar el combustible y a subsidiar los costos de la energía para proteger a sus más pobres.

Los ataques y contraataques continuos contra refinerías, oleoductos, yacimientos de gas y terminales de petroleros en el golfo Pérsico amenazan con prolongar el dolor económico mundial durante meses, incluso años.

“Hace una semana o, sin duda, hace dos semanas, habría dicho: si la guerra se detenía ese día, las implicaciones a largo plazo serían bastante pequeñas”, dijo Christopher Knittel, economista de energía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Pero lo que estamos viendo es que la infraestructura está siendo destruida de verdad, lo que significa que las repercusiones de esta guerra van a durar mucho tiempo”.

Irán ha atacado la terminal de gas natural de Ras Laffan, en Qatar, que produce el 20% del gas natural licuado del mundo. QatarEnergy, una empresa estatal, informó que el ataque del 18 de marzo eliminó el 17% de la capacidad de exportación de GNL de Qatar y que las reparaciones tardarán hasta cinco años.

La guerra provocó un shock petrolero desde el principio. Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero cerrando de hecho el estrecho de Ormuz, un punto de tránsito por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, al amenazar a los petroleros que intentaban atravesarlo.

Exportadores de petróleo del Golfo como Kuwait e Irak recortaron la producción porque no había adónde enviar su crudo sin acceso al estrecho. La pérdida de 20 millones de barriles diarios de petróleo provocó lo que la Agencia Internacional de la Energía denomina la “mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”.

El precio del barril de crudo Brent subió un 3,4% el viernes y cerró en 105,32 dólares. Eso supone un aumento desde unos 70 dólares justo antes de que comenzara la guerra. El crudo de referencia de Estados Unidos subió un 5,5% y cerró en 99,64 dólares por barril.

“Históricamente, shocks del precio del petróleo como este han llevado a recesiones globales”, señaló Knittel.

La guerra también ha reavivado un mal recuerdo económico de los shocks petroleros de la década de 1970: la estanflación.

“Están aumentando el riesgo de una inflación más alta y un crecimiento más bajo”, advirtió Carmen Reinhart, de la Harvard Kennedy School y execonomista jefe del Banco Mundial.

Gita Gopinath, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, escribió recientemente que el crecimiento económico mundial, que antes de la guerra se esperaba que alcanzara un 3,3% este año, sería entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales menor si los precios del petróleo promediaban 85 dólares por barril en 2026.

Escasez de fertilizantes y alzas de precios perjudican a los agricultores

El golfo Pérsico representa una gran parte de las exportaciones de dos fertilizantes clave: un tercio de la urea y una cuarta parte del amoníaco. Los productores de la región disfrutan de una ventaja: acceso fácil a gas natural de bajo costo, la principal materia prima para los fertilizantes nitrogenados.

Hasta el 40% de las exportaciones mundiales de fertilizante nitrogenado pasan por el estrecho de Ormuz.

Ahora que el paso está bloqueado, los precios de la urea han subido un 50% desde la guerra y los del amoníaco 20%. Brasil, un gran productor agrícola, es especialmente vulnerable porque obtiene el 85% de sus fertilizantes de importaciones, escribió la estratega de materias primas de Alpine Macro, Kelly Xu, en un comentario. Egipto, que también es un gran productor de fertilizantes, necesita gas natural para fabricarlos y la producción flaquea cuando no consigue suficiente.

Con el tiempo, es probable que los precios más altos de los fertilizantes encarezcan los alimentos y reduzcan su disponibilidad, ya que los agricultores recortan su uso y obtienen menores cosechas. La presión sobre el suministro de alimentos golpeará con más fuerza a las familias de los países más pobres.

La guerra también ha interrumpido el suministro mundial de helio, un subproducto del gas natural y un insumo clave en la fabricación de chips, cohetes y máquinas médicas para diagnóstico por imágenes. Qatar produce helio en la instalación de Ros Laffan y abastece a un tercio del helio mundial.

Racionar gasolina y limitar el aire acondicionado

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”, dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, el 23 de marzo.

Los países más pobres serán los más golpeados y afrontarán las mayores carencias energéticas “porque serán superados en las pujas cuando compitan por el petróleo y el gas natural restantes”, explicó Lutz Kilian, director del Centro de Energía y Economía del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Asia está especialmente expuesta: más del 80% del petróleo y del GNL que pasa por el estrecho de Ormuz se dirige allí.

En Filipinas, las oficinas gubernamentales ahora abren sólo cuatro días a la semana y los burócratas deben limitar el uso del aire acondicionado a no menos de 75°F (24°C). En Tailandia, se ha indicado a los empleados públicos que usen las escaleras en lugar de los ascensores.

India es el segundo mayor importador mundial de gas licuado de petróleo, que se utiliza para cocinar. El gobierno indio está dando prioridad a los hogares sobre las empresas al asignar su suministro limitado y está absorbiendo la mayor parte de los aumentos de precios para mantener bajos los costos para las familias pobres.

Pero la escasez de GLP ha obligado a algunos restaurantes a acortar horarios, cerrar temporalmente o retirar platos como curris y fritos que requieren mucha energía.

Corea del Sur, dependiente de las importaciones de energía, está restringiendo el uso de automóviles por parte de empleados públicos y ha restablecido topes al precio del combustible que se habían eliminado en la década de 1990.

La crisis golpea a la economía vulnerable de EEUU

Estados Unidos, la mayor economía del mundo, está algo aislado.

Estados Unidos es exportador de petróleo, por lo que sus empresas energéticas pueden beneficiarse de los precios más altos. Y los precios del GNL son más bajos en Estados Unidos que en otros lugares porque sus instalaciones de licuefacción para exportación ya están operando al 100% de su capacidad. Estados Unidos no puede exportar más GNL del que ya exporta, así que el gas se queda en casa, manteniendo abundantes los suministros internos y estables los precios.

Aun así, los precios más altos de la gasolina están pesando sobre los consumidores estadounidenses, ya frustrados por el alto costo de vida. Según AAA, el precio promedio de un galón de gasolina ha subido a casi 4 dólares, desde 2,98 dólares hace un mes.

“Nada pesa más en la psique colectiva de los consumidores que tener que pagar más en el surtidor”, escribieron Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, y sus colegas en un comentario.

La economía de Estados Unidos ya mostraba señales de debilidad: de octubre a diciembre se expandió a una tasa anual de apenas un 0,7%, por debajo del vigoroso 4,4% de julio a septiembre. Los empleadores recortaron inesperadamente 92.000 empleos en febrero y añadieron apenas 9.700 al mes en 2025, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002.

Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, ha elevado al 40% las probabilidades de una recesión en Estados Unidos durante el próximo año. El riesgo cuando los tiempos son “normales” es de apenas un 15%.

La recuperación llevará tiempo

La economía mundial ha demostrado resiliencia frente a shocks repetidos: una pandemia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el resurgimiento de la inflación y las altas tasas de interés necesarias para controlarla.

Por eso había optimismo de que también podría sobreponerse al daño de la guerra con Irán. Pero esas esperanzas se están desvaneciendo a medida que continúan las amenazas a la infraestructura energética del Golfo.

“Parte del daño a las instalaciones de GNL en Qatar probablemente tardará años en repararse”, señaló Lutz Kilian, de la Fed de Dallas. También mencionó las reparaciones necesarias en refinerías de países como Kuwait y en petroleros en el Golfo que deben ser reabastecidos y cargados con combustible para barcos. “El proceso de recuperación será lento incluso en las mejores circunstancias”.

“No hay ningún beneficio económico en el conflicto con Irán”, afirmaron Zandi y sus colegas. “A estas alturas, las preguntas son cuánto tiempo más continuarán las hostilidades y cuánto daño económico causarán”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.