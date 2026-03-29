Crece la amenaza al transporte marítimo con la entrada de los hutíes con apoyo iraní en la guerra

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán se sumaron el sábado a la guerra de un mes en Oriente Medio y afirmaron haber lanzado dos misiles contra Israel. Unos 2.500 marines de Estados Unidos llegaron a la región. Y el gobierno de Pakistán indicó que potencias regionales planean reunirse el domingo para analizar cómo poner fin a los combates.

La guerra ha amenazado los suministros mundiales de petróleo y gas natural, ha provocado escasez de fertilizantes y ha trastocado el tráfico aéreo. El control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios. Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán, cuyos ataques de represalia han tenido como objetivo a Israel y a los estados árabes del Golfo vecinos. Más de 3.000 personas han muerto.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó el sábado países del Golfo, mientras su país ofrece ayuda defensiva con drones.

La entrada de los hutíes podría perjudicar aún más el transporte marítimo mundial si vuelven a atacar embarcaciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, frente al mar Rojo, por donde suele pasar alrededor del 12% del comercio mundial.

Podría haber un alivio limitado después de que Irán aceptara el viernes permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho tras una solicitud de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, ha dado a Irán hasta el 6 de abril para reabrir el estrecho.

Testigos en Teherán informaron de ataques intensos a última hora del sábado. El ejército de Israel había dicho antes que atacó instalaciones iraníes de producción de armas navales y que terminaría de atacar sitios esenciales de producción de armamento en “unos días”. Estados Unidos afirmó que ha atacado más de 11.000 objetivos iraníes en la guerra.

Irán disparó misiles hacia Israel, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron misiles y drones en varios países del Golfo a primera hora del domingo.

Dos ataques israelíes a primera hora del domingo en la Franja de Gaza mataron a seis palestinos, incluidos tres policías. Un ataque alcanzó un puesto de control policial y otro golpeó a un grupo de personas en la ciudad sureña de Jan Yunis, según el hospital Nasser, que recibió los cuerpos. El ejército israelí no comentó de inmediato sobre los ataques.

El ejército de Israel informó a primera hora del domingo que un soldado había muerto y otros tres resultaron heridos en combate en el sur de Líbano. La muerte elevó a cinco el total de soldados israelíes muertos allí desde que el conflicto con Hezbollah se reavivó el 2 de marzo.

La participación hutí despierta preocupación

El general de brigada hutí Yahya Saree declaró en la cadena satelital de los rebeldes Al-Masirah que lanzaron misiles hacia “sitios militares israelíes sensibles” en el sur.

Si los hutíes incrementan los ataques contra el transporte marítimo comercial, como han hecho en el pasado, eso empujaría aún más al alza los precios del petróleo y desestabilizaría “toda la seguridad marítima”, señaló Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen del International Crisis Group. “El impacto no se limitaría al mercado energético”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es crucial para los buques que se dirigen al canal de Suez a través del mar Rojo. Arabia Saudí ha estado enviando por allí millones de barriles de crudo al día porque el estrecho de Ormuz está, en la práctica, cerrado.

Los rebeldes hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones, entre noviembre de 2023 y enero de 2025. El grupo afirmó que actuó en solidaridad con los palestinos en Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás.

La más reciente implicación de los hutíes complicaría el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que llegó a Croacia el sábado para mantenimiento. Enviar el buque al mar Rojo podría atraer ataques similares a los sufridos por el USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en 2025.

Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014. Arabia Saudí lanzó una guerra contra los hutíes en nombre del gobierno yemení en el exilio en 2015 y ahora mantienen un alto el fuego inestable.

Esfuerzos diplomáticos mientras Estados Unidos refuerza el número de tropas

Pakistán dijo que Arabia Saudí, Turquía y Egipto enviarán a sus principales diplomáticos a Islamabad para conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, con llegada prevista el domingo para una visita de dos días. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que él y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvieron “amplias conversaciones” sobre las hostilidades regionales.

Pero el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le dijo por teléfono a su homólogo turco que Teherán se mostraba escéptico respecto a los recientes esfuerzos diplomáticos. Medios estatales iraníes informaron que Araghchi acusó a Estados Unidos de plantear “exigencias no razonables” y de exhibir “acciones contradictorias”.

Más tarde, el ministro de Exteriores paquistaní Ishaq Dar habló con Araghchi e instó a “poner fin a todos los ataques y hostilidades”.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, dijo que Washington entregó a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos para un posible alto el fuego, con una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y restringir el programa nuclear iraní, que es el asunto en el centro de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

Teherán rechazó la lista y presentó una propuesta de cinco puntos que incluía reparaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre la vía marítima.

Han llegado buques de Estados Unidos con alrededor de 2.500 marines entrenados en desembarcos anfibios, lo que se suma a la mayor fuerza estadounidense en la región en más de dos décadas. Al menos 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar posiciones clave y aeródromos, han recibido la orden de dirigirse a Oriente Medio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”.

Tropas de Estados Unidos heridas en una base saudí

Más de dos docenas de tropas de Estados Unidos resultaron heridas en ataques iraníes contra la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudí la semana anterior, según dos personas informadas del asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar públicamente.

Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra la base el viernes, hiriendo al menos a 15 efectivos, cinco de ellos de gravedad. La base, a unos 96 kilómetros (60 millas) de la capital saudí, Riad, fue atacada dos veces a principios de semana, incluido un ataque que hirió a 14 tropas de Estados Unidos, según las personas informadas del asunto.

Más de 300 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han resultado heridos en la guerra. Se ha informado de al menos 13 muertos.

Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Líbano, donde Israel ha iniciado una invasión en el sur mientras ataca al grupo miliciano Hezbollah, funcionarios dijeron que más de 1.100 personas han muerto en el país desde el inicio de la guerra.

En Irak, donde grupos milicianos respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

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Magdy informó desde El Cairo y Madhani desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington, Cara Anna en Lowville, Nueva York, Munir Ahmed en Islamabad y Wafaa Shurafa en Deir al Balah, Gaza, contribuyeron a este reportaje.