Trabajadores de astillero naval aprueban contrato y termina huelga de una semana

Cientos de empleados de uno de los mayores contratistas de construcción naval de la Marina de Estados Unidos votaron el sábado a favor de un acuerdo contractual con Bath Iron Works, poniendo fin a una huelga de una semana.

Los miembros de la Bath Marine Draftsmen’s Association ratificaron un nuevo convenio colectivo de cuatro años que entra en vigor de inmediato, informó el astillero. Esto ocurrió después de una reunión sindical de varias horas en las instalaciones de una escuela secundaria.

“Esperamos con interés volver a trabajar juntos para entregar a tiempo los barcos de la Marina y proteger a nuestra nación y a nuestras familias”, afirmó Bath Iron Works en un comunicado.

El astillero y el sindicato negociaron durante tres semanas sin resolver sus diferencias antes que comenzara la huelga el lunes pasado, dijo el portavoz de Bath Iron Works, David Hench.

Hench había señalado previamente que el astillero, que ha construido barcos para la Marina durante más de un siglo, “propuso una serie de opciones históricas de salarios y prestaciones” para acercar posiciones entre el sindicato y la empresa.

El sindicato Bath Marine Draftsmen’s Association está afiliado a United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, comúnmente conocido como la UAW, y es uno de los sindicatos más grandes del país. Los miembros de la BMDA en Bath Iron Works trabajan como diseñadores, técnicos de ensayos no destructivos, auxiliares técnicos, técnicos de laboratorio e ingenieros asociados, detalló el sindicato.

Representantes de la AFL-CIO de Maine confirmaron la votación de ratificación mediante mensajes de texto a The Associated Press.

La sección local del sindicato sostuvo que, aunque no se alcanzaron todos sus objetivos, el acuerdo incluye mejoras que representan una victoria para los trabajadores. No dio detalles específicos del convenio.

“Establecer no sólo una mejor base contractual para la próxima negociación, sino también desarrollar una membresía comprometida y motivada; que ahora cuenta con esta experiencia para aplicarla en cualquier negociación u actividad de organización futura”, expresó en un comunicado.

La huelga comenzó varias semanas después de una visita destinada a elevar la moral, en la que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó la necesidad de impulsar la fabricación para la defensa. También tuvo lugar durante el esfuerzo bélico de Estados Unidos en Irán.

Bath Iron Works es un importante constructor naval para la Marina y en 2023 recibió un contrato plurianual para fabricar varios destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Funcionarios de la Marina califican al Arleigh Burke como la “columna vertebral de la flota de superficie de la Marina” y el año pasado ejercieron una opción para añadir un destructor adicional al contrato.

La empresa no respondió a preguntas sobre si la huelga ralentizó la producción.

La Marina aceptó la entrega del futuro USS Harvey C. Barnum, Jr., de la clase Arleigh Burke, el año pasado, y está previsto que sea puesto en servicio el próximo mes, indicó Hench.

El astillero había señalado en su sitio web que el personal asalariado, los subcontratistas y otros empleados que optaran por ir a trabajar podrían ser utilizados para continuar las operaciones comerciales durante la huelga. La plantilla total del astillero es de unas 6.800 personas, dijo Hench.

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Las periodistas de The Associated Press Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, y Amy Taxin en Santa Ana, California, contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.