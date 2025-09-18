Aranceles y restricciones de importación amenazan con elevar precios de alimentos orgánicos en EEUU

El precio de la mayoría de los alimentos orgánicos podría aumentar este otoño debido a nuevas políticas y aranceles sobre el azúcar orgánica importada, lo que frustra a los fabricantes, que señales que las medidas no ayudarán a los cultivadores de azúcar y podrían llevar a algunas empresas alimentarias a cerrar.

Más del 90% del azúcar orgánica utilizada por los fabricantes en Estados Unidos es importada. El precio de ese producto aumentó en agosto cuando el gobierno del presidente Donald Trump impuso fuertes aranceles comerciales, y subirá aún más cuando los aranceles de alto nivel sobre la mayoría de las importaciones de azúcar orgánica entren en vigor el 1 de octubre.

El resultado, según la Asociación de Comercio Orgánico, es que se espera que el precio del azúcar orgánica se dispare en un promedio del 30%, aumentando los costos de producción de la mayoría de los alimentos orgánicos, desde yogur hasta galletas.

Cada año, Estados Unidos importa 1.825 toneladas (1.656 toneladas métricas) de azúcar especial porque es un requisito bajo un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero la demanda de azúcar orgánica supera con creces esa cantidad, por lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) establece una cuota anual para la cantidad de azúcar especial que se puede importar al país sin pagar aranceles.

El año pasado, la cuota fue de 231.485 toneladas (210.000 toneladas métricas), lo cual aún no fue suficiente para satisfacer la demanda. Este año, la cuota del USDA que entra en vigor el 1 de octubre será cero, y todas las importaciones de azúcar orgánica más allá del mínimo de la OMC estarán sujetas a altos aranceles fuera de cuota.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha dicho que sus restricciones a las importaciones de azúcar especial están destinadas a ayudar a la industria azucarera del país. El USDA no respondió a las consultas sobre su nueva política de azúcar.

Política sobre azúcar especial podría llevar a precios más altos

Los límites a las importaciones libres de aranceles de azúcar especial, junto con un nuevo arancel del 50% sobre Brasil, que suministra el 40% del azúcar orgánica de Estados Unidos, son especialmente difíciles porque los productos orgánicos ya son más caros que sus contrapartes convencionales. Los cultivadores deben cumplir con más requisitos para ser certificados como orgánicos, como restricciones en pesticidas y fertilizantes.

Los fabricantes en Estados Unidos dicen que comprar azúcar orgánica nacional no es una opción porque sólo hay una granja en el país que produce este cultivo especial, y convertir una granja convencional a orgánica lleva al menos tres años.

Advierten que el efecto combinado del arancel y los límites de importación puede obligarlos a subir los precios o reducir la producción.

"Es esencialmente castigar a los fabricantes nacionales por usar un ingrediente que realmente no podemos obtener a nivel nacional, y no tenemos perspectivas de obtenerlo a nivel nacional en el futuro cercano", explicó Britt Lundgren, quien supervisa los asuntos gubernamentales para el fabricante de yogur orgánico Stonyfield.

Tom Chapman, co-CEO de la Asociación de Comercio Orgánico, dijo que espera "impactos drásticos".

"El arancel de alto nivel es tan elevado que no vemos que sea una tasa de arancel absorbible, además de todos los otros aranceles que se aplicarán", dijo Chapman.

Los fabricantes de alimentos orgánicos comprarán la mayor parte del azúcar orgánica importada, aunque algo se ofrecerá en los estantes de los supermercados, donde los panaderos caseros probablemente verán un alza de precios.

EEUU no produce suficiente azúcar orgánica para satisfacer la demanda

La demanda de azúcar orgánica ya había superado las importaciones en los últimos años, pero eso no impulsó a nuevos productores nacionales, señalaron los fabricantes de alimentos orgánicos.

Además de la producción limitada, Estados Unidos también tiene un procesamiento limitado de azúcar orgánica porque los ingredientes que están certificados como orgánicos deben ser segregados de los ingredientes convencionales cuando se procesan.

Whole Earth Brands, una empresa que vende una variedad de edulcorantes, anticipa un aumento del 100% en los costos del azúcar orgánica, según el presidente de la empresa, Nigel Willerton.

"Suministramos a todos los principales supermercados en Estados Unidos y tiendas de alimentos naturistas. Veremos que nuestros precios aumentarán considerablemente. No hay nada que podamos evitar allí", dijo.

Cuánto cambiarán los precios depende de cuánto azúcar se use en el producto. Por ejemplo, los edulcorantes que se hacen casi en su totalidad de azúcar orgánico probablemente verán mayores aumentos de precios que los productos lácteos, donde el azúcar orgánica no es el ingrediente principal.

Costos más altos del azúcar pueden causar cierre de empresas

Muchos fabricantes de alimentos orgánicos son operaciones más pequeñas, por lo que son más vulnerables a los aumentos en los costos de insumos, dijo Willerton. Algunos de ellos pueden no tener los márgenes para absorber el costo, y no pueden reemplazar los sustitutos del azúcar orgánica porque requerirá reformulación del producto.

"Tenemos muchas pequeñas empresas involucradas en este negocio", dijo Willerton. "Estas pequeñas empresas premium que producen estos productos literalmente se encontrarán fuera del mercado por los precios".

El gobierno de Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo un papel destacado en la producción de azúcar con políticas para establecer precios mínimos y programas de préstamos generosos.

Aun así, Chapman dijo que no entiende qué está tratando de lograr el USDA con sus restricciones.

"Cuando miramos los anuncios del USDA, hablaban de la reducción del azúcar nacional y el cierre de molinos", dijo. "Sólo hay un molino. Estaban en operación antes y están en operación ahora".

Florida Crystals Corporation, el único productor de azúcar orgánica en Estados Unidos, suministra el 8% del mercado de azúcar orgánica del país, frente al 2% de hace una década.

Marianne Martinez, portavoz de la empresa, dijo que la nueva política de azúcar especial del USDA "es alentadora y podría resultar en un aumento en la producción de azúcar de caña orgánica cultivada y molida en Estados Unidos si se convierte en una política a largo plazo".

El USDA no ha anunciado ninguna otra iniciativa para apoyar a los cultivadores orgánicos por el momento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.