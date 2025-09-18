Organización altruista de George Soros busca nuevas ideas ante límites de su poder

Open Society Foundations (OSF), la organización altruista familiar del multimillonario de fondos de cobertura George Soros, ha sido consistentemente uno de los mayores financiadores de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Pero lo que eso significa ha cambiado en los últimos años, con un nuevo enfoque en abordar la desigualdad.

"Se trata de prestar atención a cómo la desigualdad es un instrumento profundamente corrosivo para la democracia", indicó Leonard Benardo, vicepresidente senior de OSF, a The Associated Press en las oficinas de la entidad en Nueva York: .

La transformación se da tras cuatro años de agitación interna, más de un año de selección de nuevos programas y un cambio generacional en su directiva. De alguna manera, el nuevo énfasis refleja el compromiso de las fundaciones de repensar y reimaginar su trabajo, con base en la propia visión de Soros de que en las sociedades abiertas, ninguna persona o institución tiene el monopolio de la verdad.

Los directivos de las fundaciones afirman que siguen comprometidos con el apoyo a partes clave del ecosistema de derechos humanos. Ahora proporcionan financiamiento a largo plazo y sin restricciones a organizaciones de derechos humanos como parte de lo que llaman "subvenciones de red". Un nuevo programa se centra en proteger a los defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos que abogan contra la destrucción ambiental.

Otra constante, dijo Benardo, es el compromiso de las fundaciones de actuar como una "filantropía política".

"George Soros y Alex Soros ven este lugar como una filantropía política, y eso significa una participación más activa en cuestiones de poder", explicó Benardo. Alex Soros, uno de los hijos de George, asumió la directiva de OSF a finales de 2022.

Las fundaciones, junto con su fundador, han atraído durante mucho tiempo la ira de mandatarios poderosos y movimientos de derecha y recientemente han sido de nuevo blanco del presidente Donald Trump y su gobierno.

Durante décadas, parecía que el movimiento de OSF por sociedades más abiertas avanzaba bien, dijo Benardo, a medida que los otrora Estados soviéticos recién independizados se inclinaban hacia alguna forma de democracia. Ahora, esa marea ha cambiado de rumbo, con el auge del autoritarismo.

"Nos ha obligado a lidiar con los límites de lo que podemos lograr y las formas en que lo hacemos", dijo Benardo.

OSF también señala que ha aumentado su apoyo a los países africanos y al Sur Global en general, pero no proporcionó cifras específicas. En 2023, el año más reciente en que aparecen datos de financiamiento en su sitio web, OSF afirmó que otorgó 125,5 millones de dólares a través de sus programas en África.

Las fundaciones no han determinado qué plan continuará en Europa, pero insisten en que no han abandonado el continente. Emily Tamkin, autora del libro "The Influence of Soros", dijo que esta no será la primera vez que OSF se aleja de Europa, si eso es lo que están haciendo. Después que un gran grupo de países de Europa Central se uniera a la Unión Europea en 2004, las fundaciones también señalaron que centrarían su enfoque en otros lugares.

"Será nuevo en el sentido de que se están alejando de Europa en un momento en que los valores que han buscado promover en Europa se encuentran claramente sobre terreno inestable", comentó Tamkin.

Conspiraciones sobre Soros eclipsan el impacto real de las fundaciones

George Soros ha tenido durante mucho tiempo la reputación de influir en eventos alrededor del mundo, a través de sus inversiones financieras, sus donaciones políticas y su filantropía. Pero los líderes de derecha también han encontrado muy conveniente culpar a Soros por cosas que no hizo, dijo Tamkin.

En agosto, Trump acusó a los Soros de financiar protestas violentas en Estados Unidos y dijo que deberían enfrentar cargos de crimen organizado.

"No vamos a permitir que estos lunáticos desgarren más a Estados Unidos", escribió Trump en TruthSocial. Renovó esa afirmación tras el asesinato de Charlie Kirk la semana pasada.

OSF catalogó las acusaciones como "escandalosas y falsas", y subrayó que su misión "es promover los derechos humanos, la justicia y los principios democráticos en casa y alrededor del mundo".

La autora y editora Anna Porter, quien entrevistó a Soros para su libro "Buying a Better World: George Soros and Billionaire Philanthropy", dijo que es útil para las personas en el poder tener un chivo expiatorio al que culpar. Pero no es realmente cierto que Soros esté secretamente fomentando el caos social.

"No hay una agenda oculta nefasta porque Soros siempre ha sido muy abierto sobre poner su dinero donde están sus ideas, que él apoya abiertamente", dijo Porter.

Muchos beneficiarios del financiamiento de OSF valoraron altamente el apoyo, que a menudo era más flexible que las subvenciones de otros financiadores. El personal de las fundaciones, que se ha reducido a 500 desde un máximo de 1.700 antes de 2021, proporcionó experiencia, conexiones y asesoramiento a los beneficiarios.

En conjunto, la reorganización interna de las fundaciones significó que el campo de los derechos humanos ya estaba en una situación inestable cuando el segundo gobierno de Trump recortó el financiamiento de ayuda exterior este año. Estados Unidos había sido durante mucho tiempo uno de los mayores financiadores de derechos humanos.

Brian Kagoro, el director general de Open Society Foundations, dijo que las fundaciones no planean intentar llenar el vacío. En cambio, las fundaciones están tratando de orientar sus programas para "asegurarse de que realmente comencemos a construir alternativas que estén más arraigadas en las economías locales y regionales, especialmente para África", indicó Kagoro.

Nuevas ideas y un enfoque en su propio aprendizaje

En esta transición, OSF ha dedicado un tiempo significativo a desarrollar nuevos programas y desde noviembre, ha publicado una nueva revista digital, The Ideas Letter. Liderada por Benardo, encarga ensayos principalmente sobre temas de economía política. Benardo dijo que fomentar la crítica y las ideas poco ortodoxas es una de las respuestas de las fundaciones a la polarización.

"Si todo en lo que te estás enfocando es en una sola banda ideológica o una forma de razonar o de abordar el mundo, creo que estás contribuyendo a una sociedad que ha sido dividida por la polarización", expresó Benardo.

Esta búsqueda de nuevas ideas continuó a través de la redefinición de sus programas, que OSF ahora llama "oportunidades". Durante más de un año, Kagoro, quien labora desde Johannesburgo, dijo que su equipo encargó investigaciones, convocó a expertos y consultó encuestas para determinar cómo deberían rediseñar su trabajo.

El personal de las fundaciones desarrolló propuestas para diferentes oportunidades, que finalmente fueron aprobadas o rechazadas por la junta. Se aprobaron tres para África, incluyendo un programa de cinco años centrado en minerales críticos y un programa de construcción de paz. Las fundaciones también dijeron que trabajarán en futuros democráticos durante ocho años en Kenia, Nigeria y Senegal.

Kagoro añadió que han cambiado su enfoque lejos de los ciclos electorales en reconocimiento del potencial de los recientes grandes movimientos liderados por jóvenes, que no están participando en partidos políticos en grandes números.

"Nos quedó claro que la idea clásica de democracia no es por lo que la gente estaba luchando, pero aún creían en sociedades que fueran más abiertas, inclusivas, participativas, en Estados que fueran más responsables", dijo Kagoro.

Ya han lanzado convocatorias de propuestas para las tres nuevas áreas de programas africanos, dijo Kagoro, y más de la mitad de las solicitudes han venido de organizaciones que serán nuevas para OSF. ___

