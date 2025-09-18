Toyota y Hyundai retiran más de 1,1 millones de vehículos por fallos en cinturones y pantallas

Toyota y Hyundai están retirando del mercado un total combinado de 1,1 millones de vehículos debido a problemas con las pantallas del panel de instrumentos y los cinturones de seguridad, informaron el jueves los reguladores automotrices de Estados Unidos.

Toyota está retirando 591.377 automóviles porque la pantalla del panel de instrumentos puede fallar y no mostrar al conductor información crítica, incluyendo la velocidad del vehículo, el sistema de frenos y las luces de advertencia de presión de los neumáticos, lo que podría llevar a un accidente y lesiones.

Los modelos incluidos en el retiro de Toyota son los Venza, RAV 4 Prime, RAV 4, GR Corolla y Crown de 2023-2024; Lexus TX y LS y Toyota Tacoma y Grand Highlander de 2024-2025; Lexus RX, Toyota Crown Signia, Camry, RAV 4 híbrido enchufable y cuatro Runner de 2025.

Los concesionarios actualizarán el software del panel de instrumentos para los vehículos no híbridos enchufables sin costo alguno. Para los híbridos enchufables, los concesionarios reemplazarán la pantalla del panel o actualizarán el software, también sin costo alguno.

Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Toyota al 1-800-331-4331. Los números de Toyota para este retiro son 25TB08 y 25TA08. Los números de Lexus para este retiro son 25LB05 y 25LA05.

El retiro de Hyundai incluye 568.580 SUVs Palisade en los que las hebillas de los cinturones de seguridad pueden no engancharse y no sujetar adecuadamente a los pasajeros en un accidente, aumentando la posibilidad de lesiones.

Hasta que se realice una solución, se aconseja a los pasajeros insertar el cinturón firmemente en la hebilla con un movimiento rápido y directo, tirando del cinturón para asegurarse de que esté completamente asegurado. Los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán las hebillas según sea necesario, sin costo alguno.

Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Hyundai al 1-855-371-9460. El número de Hyundai para este retiro es 283. Los propietarios pueden buscar su número de identificación del vehículo, o VIN, en NHTSA.gov.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.