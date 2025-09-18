Reacciones tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por ABC

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel por parte de ABC tras los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk provocó reacciones en el mundo del entretenimiento y la política, incluyendo al presidente Donald Trump.

El presentador Stephen Colbert, recibió la noticia el miércoles mientras grababa un episodio de su propio programa nocturno en Nueva York, informando a una sorprendida audiencia en el estudio que "Jimmy Kimmel Live!" había sido suspendido.

"Fue una mezcla de sorpresa y desconcierto", dijo Monserrat López quien estaba entre el público, recordando cómo Colbert dejó el escenario antes de regresar para decir que llamaría a Kimmel para hablar en privado.

Este verano, CBS anunció que el "Late Show" de Colbert terminaría el próximo año por razones financieras, una decisión tomada justo después de que Colbert criticara un acuerdo legal entre Trump y la empresa matriz de CBS por una historia de "60 Minutes".

Durante el monólogo de Kimmel el lunes por la noche, sugirió que el sospechoso del asesinato de Kirk podría haber sido un republicano pro-Trump.

El programa de Kimmel fue suspendido poco después de que Nexstar Communications Group anunciara planes para retirar el programa de sus 23 afiliadas de ABC a partir del miércoles. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones calificó los comentarios de Kimmel como "verdaderamente enfermizos" y dijo que su agencia tenía un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir desinformación.

No hubo comentarios inmediatos de Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026. En su comunicado anunciando la suspensión, ABC no citó una razón.

A continuación, otras reacciones notables publicadas en las redes sociales:

Trump

"Grandes noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con problemas de audiencia, está CANCELADO. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento, y peores niveles de audiencia que incluso Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC", escribió, refiriéndose a los presentadores nocturnos Jimmy Fallon y Seth Meyers. “Sus audiencias también son horribles. ¡Háganlo NBC!!! Presidente DJT”

Ni Fallon ni Meyers habían comentado públicamente sobre la publicación de Trump hasta el jueves.

El expresidente Barack Obama

"Después de años de quejarse sobre la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nivel nuevo y peligroso al amenazar rutinariamente con acciones regulatorias contra las empresas de medios a menos que silencien o despidan a reporteros y comentaristas que no les gustan. Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la Primera Enmienda fue diseñada para prevenir, y las empresas de medios necesitan comenzar a defenderse en lugar de rendirse ante ella".

Brendan Carr, presidente de la FCC

“Las televisoras locales tienen la obligación de servir al interés público. Aunque esta pueda ser una decisión sin precedentes, es importante que las televisoras se opongan a la programación de Disney que determinen que no cumple con los valores de la comunidad”.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata

"El estado bajo Donald Trump ha acumulado un escalofriante historial de restricción de la libertad de expresión, extorsión a empresas privadas y uso del peso completo de la censura gubernamental sobre los derechos de la Primera Enmienda. Esto no es una exageración. El fiscal general de Trump ha confirmado directamente que irán tras de ti por tu discurso, y ahora su presidente de la FCC ha redoblado la apuesta. Ya no es el púlpito del matón, es la presidencia de la policía del pensamiento".

Wanda Sykes, comediante

"Se suponía que iba a ir a charlar con mi amigo Jimmy Kimmel en su programa, pero como ya habrán escuchado, el programa de Jimmy Kimmel ha sido retirado indefinidamente. De manera abrupta, debido a las quejas de la administración Trump. Así que veamos. No terminó la guerra de Ucrania ni resolvió Gaza en su primera semana. Pero sí terminó con la libertad de expresión en su primer año. Oigan, para aquellos de ustedes que rezan, ahora es el momento de hacerlo. Te quiero, Jimmy".

Megyn Kelly, presentadora de podcast conservadora

"No estoy segura de quién necesita escuchar esto, pero Jimmy Kimmel salió al aire y afirmó falsamente como un hecho que el asesino de Charlie Kirk era MAGA, difamando a todo un movimiento y a Trump en particular con una vil y repugnante mentira, y en un momento en que la amenaza contra aquellos en la derecha está en su punto más alto".

Kelly fue despedida de su programa matutino de NBC en 2018 después de sugerir que estaba bien que las personas blancas usaran maquillaje de cara negra en Halloween.

Jean Smart, actriz

“Estoy horrorizada por la cancelación de Jimmy Kimmel Live. Lo que Jimmy dijo fue LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. La gente parece querer proteger la libertad de expresión solo cuando se ajusta a SU agenda. Aunque no estuve de acuerdo en ABSOLUTO con Charlie Kirk; su muerte a tiros me enfermó; y debería haber enfermado a cualquier ser humano decente. ¿Qué está pasando con nuestro país?”

Mike Birbiglia, comediante

"He pasado mucho tiempo en público y en privado defendiendo a comediantes con los que no estoy de acuerdo. Si eres un comediante y no denuncias la locura de sacar a Kimmel del aire, no te molestes en hablar más sobre la libertad de expresión".

Mark R. Levin, presentador de radio y podcast conservador

“Kimmel despedido por comentarios repugnantes sobre Kirk. ... Jimmy Kimmel es un patético incitador de odio. Debería haber sido despedido hace mucho tiempo. Mejor tarde que nunca”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.