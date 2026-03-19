Alibaba de China busca superar $100.000 millones por inteligencia artificial y nube

El gigante tecnológico chino Alibaba Group se comprometió a fijarse el jueves el objetivo de superar los 100.000 millones de dólares en ingresos procedentes de sus negocios de inteligencia artificial y computación en la nube durante los próximos cinco años, lo que, según indicó, estaría impulsado por el auge de la demanda de IA.

El anuncio de esta ambiciosa meta se produjo mientras la empresa registraba una caída del 67% en sus ganancias en el trimestre más reciente, aun cuando el crecimiento de su negocio de nube se mantuvo sólido.

En el trimestre de octubre a diciembre, la compañía, que en los últimos años ha reorientado su enfoque hacia la nube y las tecnologías de IA, informó de un aumento de los ingresos totales del 2% interanual, hasta 284.800 millones de yuanes (41.400 millones de dólares), por debajo de las estimaciones de los analistas.

Los ingresos de su negocio de nube se dispararon un 36% en el trimestre, hasta 43.300 millones de yuanes (6.200 millones de dólares), frente a hace un año.

El director ejecutivo, Eddie Wu, afirmó durante una conferencia telefónica el jueves que Alibaba está en posición de beneficiarse del “crecimiento exponencial de la demanda de IA”. La empresa ha estado ampliando y mejorando su aplicación insignia de IA Qwen y su chatbot orientado a los consumidores, y también ofrece servicios de computación y almacenamiento en la nube a clientes comerciales.

“(Hay) un enorme y sostenido impulso de crecimiento del mercado de la IA”, manifestó Wu.

La ganancia del trimestre fue de 16.300 millones de yuanes (2.400 millones de dólares), frente a 48.900 millones de yuanes en el mismo trimestre del año pasado, en parte debido al aumento de los gastos de marketing y ventas.

La empresa con sede en Hangzhou, que comenzó en el comercio electrónico, también ha visto cómo una guerra de precios en el segmento de entrega de comida en los últimos meses ha añadido presión a su rentabilidad.

Las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos cayeron más del 7% en las operaciones del mediodía del jueves tras los resultados.

Para ayudar a impulsar las ganancias y en medio del aumento de costos y de la creciente demanda, la compañía señaló el miércoles que incrementaría los precios de algunos servicios de IA hasta en un 34%. También lanzó esta semana la herramienta de IA agentiva Wukong, como parte de una ampliación de sus productos para clientes comerciales.

Las ambiciones de IA de Alibaba también se pusieron a prueba recientemente tras el anuncio, este mes, de la salida de Lin Junyang, jefe de su división de modelos de IA Qwen. El año pasado, la empresa se comprometió a invertir al menos 380.000 millones de yuanes (53.000 millones de dólares) en tres años para avanzar su infraestructura de computación en la nube e IA.

Las empresas tecnológicas chinas han estado reforzando su competitividad frente a rivales de Estados Unidos y ampliando su dominio, especialmente después de que la startup de IA DeepSeek estremeciera toda la industria el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.