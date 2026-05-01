Acuerdo comercial UE-Mercosur entra en vigor provisionalmente, aviva esperanza y temores de millones

El esperado acuerdo comercial entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea entró en vigor el viernes, al menos de forma provisional. La iniciativa crea un mercado transatlántico estimado en 22 billones de dólares con 720 millones de consumidores potenciales, y algunos países esperan aumentar sus exportaciones en más de un 10% para 2038, una vez que se aplique plenamente.

El acuerdo se firmó el 17 de enero en una cumbre del grupo sudamericano. La decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promulgar provisionalmente el acuerdo, eludiendo en la práctica al Parlamento Europeo, ha sido impugnada por legisladores del bloque ante el poder judicial comunitario. El acuerdo se suspenderá si el organismo europeo falla en su contra.

“Esta es una buena noticia para las empresas de la Unión Europea de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que obtendrán valiosas nuevas oportunidades de exportación, con plena protección para los sectores sensibles”, afirmó Von der Leyen el jueves.

Se espera que Von der Leyen mantenga el viernes una videoconferencia con los líderes de los países de Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— para celebrar el acuerdo.

A principios de semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores de la iniciativa, firmó un decreto que la ratifica en su país. Señaló que es una respuesta a los aranceles unilaterales impuestos el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una reafirmación del multilateralismo.

“Nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en las relaciones cordiales entre las naciones”, manifestó Lula en un acto en la capital, Brasilia, para conmemorar el hito tras más de 25 años de negociaciones.

La semana pasada, el vicepresidente de Brasil y uno de los negociadores del acuerdo, Geraldo Alckmin, dijo en una entrevista con The Associated Press y otras agencias noticiosas que no concretar el acuerdo con Bruselas habría significado quedarse atrás mientras naciones competidoras alcanzaban otros pactos.

Brasil es, con diferencia, la mayor economía del Mercosur, con un producto interno bruto estimado en más de 2,3 billones de dólares en 2025.

Lia Valls, investigadora asociada del centro de estudios Fundacao Getulio Vargas, con sede en Río de Janeiro, coincide en que el acuerdo ofrece mejores perspectivas frente al unilateralismo.

“La Unión Europea y el Mercosur están mostrando que es posible que grandes bloques alcancen un acuerdo en este mundo en el que ese sistema multilateral se está debilitando mucho y en el que Estados Unidos claramente actúa para lograrlo", indicó Valls a AP. "Es una señal muy positiva”.

El acuerdo enfrentó la oposición de agricultores europeos y grupos ambientalistas, y se retrasó en diciembre, antes de ser remitido al máximo tribunal de la Unión Europea.

Las industrias agrícolas sudamericanas, principalmente las de carne de res, frutas y minerales, esperan un aumento de las exportaciones a Europa. Los fabricantes europeos de automóviles, las farmacéuticas y las tecnológicas también prevén abrir nuevas vías en los mercados del Mercosur.

Mientras las empresas con sede en países del Mercosur han expresado su temor a una dura competencia de sus pares europeos en las industrias de alta tecnología, los agricultores europeos han mostrado preocupación por la presión sobre los precios y por importaciones que no siguen unas normas ambientales similares.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los críticos del pacto, lleva tiempo exigiendo salvaguardas para controlar y evitar grandes perturbaciones económicas en la UE, el aumento de regulaciones en los países del Mercosur —como restricciones a los pesticidas— y más inspecciones de las importaciones en los puertos comunitarios.

El acuerdo elimina gradualmente las barreras comerciales y los aranceles en ambos bloques, pero también cuenta con cláusulas de salvaguarda económica para que los países europeos protejan algunos sectores de una competencia excesiva, como las aves de corral, la carne de res, el azúcar y las frutas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.