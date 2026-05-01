Fiscales difunden video de hombre armado irrumpiendo en cena de corresponsales en Washington

Fiscales federales de Estados Unidos difundieron un video el jueves que muestra el momento en que, según las autoridades, un hombre armado trató de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para intentar matar al presidente Donald Trump.

Jeanine Pirro, la principal fiscal federal de Washington, publicó el video en redes sociales. Señaló que muestra a Cole Tomas Allen disparándole a un agente del Servicio Secreto mientras Allen corre a través del control de seguridad hacia la gala, repleta de periodistas, funcionarios del gobierno y otras personas.

Pirro indicó que no hay indicios de que el agente haya sido alcanzado por fuego amigo.

Horas antes, Allen aceptó permanecer encarcelado mientras aguarda un juicio.

Allen no se declaró culpable ni inocente durante su breve comparecencia ante un tribunal federal, días después de que, según las autoridades, atravesó corriendo un magnetómetro en el Washington Hilton mientras sostenía un arma larga y trastocó uno de los eventos anuales de mayor perfil en la capital del país.

Allen resultó herido durante el ataque del sábado por la noche, pero no fue baleado. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, según las autoridades. Los fiscales han dicho que creen que Allen disparó su escopeta al menos una vez y que un agente del Servicio Secreto efectuó cinco disparos. Previamente no habían confirmado que la bala de Allen fuera la que impactó el chaleco del agente.

En documentos judiciales en los que solicitaron que Allen siguiera detenido, los fiscales escribieron el miércoles que él se tomó una foto en su habitación del hotel apenas minutos antes del incidente, y que llevaba una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado. En un mensaje que, según las autoridades, arroja luz sobre su motivo, Allen se refirió a sí mismo como un “asesino federal amistoso” y aludió de manera indirecta a agravios por una serie de acciones del gobierno de Trump.

Durante la breve audiencia ante la magistrada federal Moxila Upadhyaya, los abogados de Allen aceptaron que su cliente permanezca tras las rejas por ahora, después de que en un principio sostuvieron en documentos judiciales que debía ser liberado.

En una presentación judicial el miércoles, la defensa escribió que la argumentación del gobierno “se basa en inferencias extraídas sobre la intención del señor Allen que generan más preguntas que respuestas”, y señaló que los escritos de él nunca mencionaron a Trump por su nombre. La defensa dejó abierta la posibilidad de solicitar en el futuro la liberación de Allen antes del juicio.

“Por lo tanto, la evidencia del gobierno sobre el delito imputado —el intento de asesinato del presidente— está construida enteramente sobre especulación, incluso bajo la lectura más generosa de su teoría”, escribieron los abogados defensores.

Alegaron también que algunas declaraciones del secretario de Justicia interino Todd Blanche “indican que la evidencia balística recuperada es incompatible con aspectos de la teoría del gobierno, la evidencia recopilada por el gobierno y/o las declaraciones hechas por testigos”.

En respuesta, el Departamento de Justicia dijo que la evidencia muestra que Allen disparó su escopeta al menos una vez en dirección al agente del Servicio Secreto. Los investigadores en la escena del crimen recuperaron al menos un fragmento que concuerda con un perdigón, escribieron los fiscales.

“El gobierno no tiene conocimiento de evidencia física, evidencia de video digital ni declaraciones de testigos que sean incompatibles con la teoría de que el cliente de ustedes disparó su escopeta en dirección” al agente, o de que el agente “de hecho sí recibió un disparo en el pecho mientras llevaba un chaleco antibalas”, escribieron los fiscales.

Allen fue acusado el lunes de ese delito, así como de otros dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, incluido disparar un arma durante un delito violento. Enfrenta hasta cadena perpetua si es declarado culpable tan sólo del cargo de asesinato.

Allen, de 31 años, es de Torrance, California. Es un tutor con un alto nivel educativo y desarrollador aficionado de videojuegos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.