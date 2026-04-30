Trump anuncia que levantará ciertos aranceles al whisky escocés tras visita real

El presidente Donald Trump anunció el jueves que retirará ciertos aranceles al whisky escocés después de recibir esta semana en la Casa Blanca al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido.

“¡El rey y la reina lograron que hiciera algo que nadie más pudo conseguir, y prácticamente sin siquiera pedirlo!”, publicó Trump en redes sociales.

Trump señaló que la gente quería este cambio, especialmente en lo relativo a los barriles de madera utilizados para añejar el whisky. Su publicación no dejó en claro si se levantarían los aranceles a las botellas de whisky escocés o sobre los materiales utilizados para la producción de licor en ambos países.

“Eliminaré los aranceles y restricciones sobre el whisky relacionados con la capacidad de Escocia para trabajar con la Mancomunidad de Kentucky en cuanto al whisky y bourbon”, afirmó Trump.

La Casa Blanca no respondió a correos electrónicos en busca de más detalles sobre el anuncio, aunque Escocia y grupos de cabildeo de la industria interpretaron la publicación como el retiro de los aranceles al whisky escocés.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó más tarde en un comunicado que Washington otorgaría “acceso arancelario preferencial al whisky producido en Reino Unido”. El gobierno no respondió de momento a preguntas sobre si eso significaba una eliminación o una reducción de los aranceles.

Washington alcanzó en 2025 un marco de acuerdo comercial que establece un arancel del 10% a la mayoría de los bienes importados desde Reino Unidos. La Scotch Whisky Association indicó que su volumen de exportación a Estados Unidos cayó un 15% después del anuncio en abril del año pasado.

Al responder a preguntas de los reporteros en el Despacho Oval, Trump explicó que se levantaron los aranceles para mejorar específicamente el comercio de barriles entre Escocia y Kentucky, donde se produce casi todo el bourbon del mundo.

“Acabo de eliminar todas las restricciones para que Escocia y Kentucky puedan volver a hacer negocios”, expresó Trump, quien añadió que “no es un gran bebedor”.

Aun así, John Swinney, primer ministro de Escocia, interpretó la declaración del presidente como una eliminación de aranceles sobre el propio whisky escocés, asegurando que se trata de un “tremendo éxito” para su país.

“Había empleos en juego. Millones de libras de la economía escocesa se perdían cada mes”, sostuvo Swinney, al expresar su agradecimiento tanto con Trump como con el rey Carlos III.

Trump ha utilizado el alcohol como punto de presión en sus amenazas arancelarias. El año pasado, amenazó con un arancel del 200% al vino europeo que nunca llegó a concretarse.

Los países extranjeros han respondido a su vez con amenazas sobre el bourbon y otros productos estadounidenses.

Al final, la Casa Blanca eximió al corcho de los aranceles, un enorme alivio para Portugal, el principal proveedor del material utilizado para tapar botellas de vino.

Chris Swonger, presidente y director ejecutivo del Distilled Spirits Council en Estados Unidos, también interpretó la publicación de Trump como la eliminación del arancel del 10% al whisky procedente de Reino Unido.

“Aplaudimos al presidente Trump por trabajar para restablecer un modelo probado de comercio justo de cero por cero entre nuestras dos naciones”, señaló Swonger en un comunicado. “Esta medida fortalece los lazos transatlánticos, aporta muy necesaria certidumbre a nuestra industria y permite que los productores de licores en ambos lados del Atlántico crezcan, inviertan y respalden empleos en un momento crítico”.

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La periodista de Associated Press Jill Lawless colaboró con este despacho desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.