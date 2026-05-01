Rancho en Tennessee busca demostrar los beneficios del pastoreo bajo paneles solares

Desde lejos, la pequeña granja solar del centro de Tennessee se parece a otras que ahora salpican el Estados Unidos rural, con fila tras fila de paneles negros que absorben los rayos del sol para generar electricidad.

Pero debajo de esos paneles hay un pastizal frondoso en lugar de grava, el cual disfruta un pequeño rebaño de ganado que pasa los días mordisqueando hierba y descansando a la sombra.

Silicon Ranch, propietaria de la granja de 16 hectáreas (40 acres) en Christiana, a las afueras de Nashville, cree que el pastoreo de ganado vacuno es la próxima frontera de la llamada agrovoltaica, que hasta ahora se ha centrado sobre todo en el cultivo de cosechas o el pastoreo de ovejas bajo los paneles.

La empresa solar presentó el proyecto esta semana, y el próximo año se dedicará a trabajar para demostrarles a los agricultores que el ganado de mayor tamaño también puede prosperar en instalaciones solares. Si tiene éxito, dicen sus defensores, eso podría impulsar nuevos proyectos para satisfacer la creciente demanda de electricidad derivada de la rápida expansión de los centros de datos, sin contribuir a las emisiones de carbono que calientan el planeta, y ayudar a los ganaderos a conservar sus tierras y su forma de sustento.

“La energía solar es una de las herramientas más poderosas que tenemos para reducir emisiones y ... es competitiva en costos frente a los combustibles fósiles”, expresó Taylor Bacon, alumna de doctorado en la Universidad Estatal de Colorado, que ha estudiado los desenlaces ecológicos en sitios solares con pastoreo. “Creo que estamos empezando a ver suficiente investigación que muestra que, cuando se hace bien, el uso del suelo puede ser más una oportunidad que una desventaja”.

Hacer espacio para el ganado

Aunque en Estados Unidos hay muchas más vacas que ovejas, su tamaño plantea retos en los sitios solares, donde es necesario proteger los equipos costosos y a los animales, que pueden pesar más de media tonelada.

A menudo los paneles solares giran hasta ángulos casi verticales para captar los rayos del sol, lo que deja poco espacio debajo para el ganado, y simplemente el incrementar la altura de los paneles sobre el suelo resulta demasiado costoso por la cantidad de acero que requiere. Por eso, Silicon Ranch elevó un poco los paneles, pero también desarrolló un software que los trabajadores activan para colocarlos casi en posición horizontal cuando el ganado está pastando, dándole a los animales espacio para deambular, explicó Nick de Vries, director de tecnología de la empresa.

Los trabajadores rotan el ganado —actualmente 10 vacas y sus terneros— entre corrales cada pocos días, de modo que los paneles en la parte del sitio que no está bajo pastoreo operen con normalidad, generando un suministro de aproximadamente 5 megavatios de electricidad para Middle Tennessee Electric, una cooperativa eléctrica rural.

La esperanza es que, con el tiempo, la tecnología sea adoptada de manera más amplia, señalaron directivos de la empresa.

“Sabemos que funciona”, sostuvo De Vries. “Pero es necesario demostrárselo a otras personas”.

¿Cuáles son los beneficios para los agricultores?

Para las empresas solares, por lo general es más fácil desarrollar tierras agrícolas que otros tipos de emplazamientos. Pero habrá que convencer a muchos agricultores — y comunidades — de que el pastoreo en instalaciones solares los beneficiará, debido a prácticas pasadas que destruyeron la capa superficial del suelo e inutilizaron tierras de producción de forma permanente.

“Para muchos actores del sector agrícola, resulta ofensivo ver tierras de cultivo de alta calidad en las que se clasifican y apilan las cosechas, cuando eso es el legado de una familia agricultora”, comentó Ethan Winter, director nacional de energía solar inteligente en American Farmland Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger las tierras agrícolas.

Pero ve potencial en las alianzas de pastoreo solar para ayudar a los agricultores a mantener sus tierras en producción y obtener ingresos adicionales en una época en que cada vez es más difícil ganar dinero sólo con la agricultura y la ganadería.

“La agricultura está en una situación realmente difícil en este momento”, en parte por las guerras comerciales, los extremos climáticos, el aumento de los costos y la presión para vender, explicó Winter. “Así que quizá este sea nuestro momento para ayudar a los estados a cubrir sus necesidades energéticas y hacerlo de una manera que esté brindando nuevas oportunidades a los agricultores”.

Silicon Ranch tendrá este año casi 6.000 hectáreas (15.000 acres) de pastizales en pastoreo —principalmente con ovejas— desde que inició sus operaciones hace cinco años, y trabaja con ganaderos, agricultores, investigadores universitarios y otros para adoptar mejores prácticas que mantengan sanos los suelos y los animales.

Lo que están encontrando es que el pastizal bajo los paneles solares retiene más humedad, lo que lo hace más tolerante a la sequía, indicó Anna Clare Monlezun, ganadera y científica de ecosistemas de pastizales que trabaja en el proyecto de Tennessee. Pastar a la sombra hace que los animales sean menos propensos al estrés por calor, lo que les permite ganar peso y beber menos agua.

“Hay más beneficios mutuos que desventajas”, expresó.

Las ovejas ya han demostrado ser una buena opción para los sitios solares, con más de 52.000 hectáreas (130.000 acres) pastados hasta 2024, una cifra que sin duda ha aumentado, señaló Kevin Richardson, director sénior de la American Solar Grazing Association, una organización sin fines de lucro que promueve el pastoreo bajo paneles solares.

Pero en el caso del ganado vacuno, el sector todavía debe superar retos de diseño de los sitios y poder incrementar las operaciones, al tiempo que desarrolla incentivos económicos adecuados para los ganaderos, explicó Richardson.

“Una vez que tengamos eso, creo que veremos más sitios solares que usan ganado o pastoreo multiespecies con ovejas y ganado”, añadió.

Con frecuencia los agricultores ganan aproximadamente 1.000 dólares por acre al arrendar sus tierras para energía solar, fácilmente 10 veces más de lo que históricamente obtenían con la agricultura tradicional, dijo Winter, de Farmland Trust. Eso puede ayudarles a diversificar operaciones, reducir deudas y comprar más tierra.

“Creo que empezarán a escuchar más interés de agricultores que en estos momentos se encuentran contra una grave pared financiera y buscan oportunidades de diversificación de ingresos que mantengan la tierra en producción”, apuntó Winter. “Necesitamos y queremos aumentar la capacidad energética de Estados Unidos, pero no a costa de nuestras mejores tierras agrícolas ni a costa de los medios de sustento agrícolas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.