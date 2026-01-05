El Vaticano celebra un Año Santo exitoso con 33 millones de peregrinos

El Vaticano dio el lunes un informe final de su Año Santo 2025, diciendo que más de 33 millones de peregrinos habían participado y que la única disputa real con la ciudad de Roma se refería al estilo de las fuentes construidas para el principal proyecto de obras públicas del evento.

El papa León XIV cerrará oficialmente el Año Santo el martes y clausurará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, culminando un raro Jubileo que fue abierto por un papa y cerrado por otro.

Para el Vaticano, un Año Santo es una tradición centenaria de los fieles que hacen peregrinaciones a Roma cada 25 años para visitar las tumbas de los Santos Pedro y Pablo y recibir indulgencias para el perdón de sus pecados.

Para Roma, es una oportunidad de aprovechar unos 4.000 millones de euros (4.300 millones de dólares) en fondos públicos para llevar a cabo proyectos largamente retrasados que saquen a la ciudad de años de abandono y la pongan a la altura de los estándares modernos europeos.

La participación creció tras la muerte de Francisco

El Vaticano dijo que 33.475.369 peregrinos habían participado y que Italia, Estados Unidos y España fueron las principales nacionalidades representadas.

Pero el organizador del Año Santo del Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella, reconoció que el número era solo una estimación y podría incluir conteos dobles. No hubo una disgregación entre los peregrinos del Año Santo y las cifras generales de turismo de Roma.

El Vaticano llegó a la cifra combinando el número de personas que se registraron oficialmente para los eventos del Jubileo, contadores de multitudes voluntarios en las basílicas del área de Roma y cámaras de circuito cerrado de televisión en la Basílica de San Pedro, que registraron alrededor de 25.000 a 30.000 personas al día cruzando el umbral de la Puerta Santa.

Asumiendo ese número cada día del año pasado, alrededor de 10 millones de peregrinos habrían cruzado la Puerta Santa. Los funcionarios dijeron que nunca imaginaron más, dada su capacidad limitada y que los peregrinos habrían visitado Puertas Santas en otras basílicas de Roma.

El número oficial superó los 31,7 millones de personas originalmente pronosticados por un estudio realizado por la Universidad Roma Tre.

El Vaticano indicó que registró un aumento constante en la participación tras la muerte del papa Francisco en abril y la elección de León, una transición que hizo de este Año Santo solo el segundo en la historia en ser abierto por un papa y cerrado por otro. En 1700, el papa Inocencio XII abrió el Jubileo y el papa Clemente XI lo cerró tras la muerte de Inocencio.

Una disputa sobre las fuentes

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, declaró que 110 de los 117 proyectos de obras públicas inicialmente asociados con el Jubileo habían sido completados, incluyendo el más audaz: una plaza peatonal al final del bulevar Via della Conciliazione, frente a la Basílica de San Pedro, que requirió el desvío del tráfico a un túnel subterráneo.

El diseño de la Piazza Pia, como se conoce la plaza, también vio el principal punto de desacuerdo entre Fisichella y Gualtieri sobre las dos fuentes redondas que enmarcan la vista a lo largo de la Conciliazione hacia la basílica.

A Gualtieri le gustaron las fuentes. A Fisichella no, pero tuvo que dejar de lado sus preferencias porque la plaza está en suelo italiano.

“Este fue probablemente el único punto en el que tuvimos que decir, riendo y sonriendo, que no estábamos completamente de acuerdo”, señaló Fisichella. “A él le gustaron esas dos fuentes, a mí me gustaron otras, pero tuve que ceder”.

Fisichella apuntó que no creía que las fuentes de piedra contemporáneas se adaptaran a una plaza que mira hacia el esplendor barroco de la Basílica de San Pedro y a lo largo de la arquitectura de la era fascista de la Via della Conciliazione, que fue creada al arrasar un vecindario para el Jubileo de 1950.

Un año después, Fisichella se ha acostumbrado a ellas, pero aún no las ama.

“Siempre pensé que parecían baños de pies”, sostuvo.

Una larga historia de Jubileos y obras públicas

La relación de Roma con los Jubileos se remonta a 1300, cuando el papa Bonifacio VIII inauguró el primer Año Santo en lo que los historiadores dicen que marcó la designación definitiva de Roma como el centro del cristianismo.

Incluso entonces, el número de peregrinos fue tan significativo que Dante se refirió a ellos en su “Infierno”.

Los proyectos masivos de obras públicas han acompañado durante mucho tiempo a los Años Santos, incluyendo la creación de la Capilla Sixtina, encargada por el papa Sixto IV para el Jubileo de 1475, y el gran garaje del Vaticano, para el Jubileo de 2000 bajo el papa Juan Pablo II.

León ya ha anunciado que el próximo Jubileo será en 2033, para conmemorar lo que los cristianos creen que fue la muerte y resurrección de Cristo en el año 33 d.C.

