China y Surcorea prometen fortalecer lazos ante aumento de tensiones en la región

Los presidentes de China y Corea del Sur se comprometieron el lunes a impulsar el comercio y salvaguardar la estabilidad regional, durante una visita a Beijing del mandatario surcoreano que estuvo ensombrecida por las recientes pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung se reunió con su homólogo chino Xi Jinping como parte de su viaje de cuatro días a China --su primera visita desde que asumió el cargo en junio.

Al recibir a Lee en el Gran Salón del Pueblo, el presidente chino destacó las “importantes responsabilidades de ambos países en el mantenimiento de la paz regional y la promoción del desarrollo global”, según un resumen de su reunión transmitido por la CCTV estatal.

Lee habló sobre abrir “un nuevo capítulo en el desarrollo de las relaciones entre Corea del Sur y China” durante “tiempos de cambio”.

“Los dos países deben hacer contribuciones conjuntas para promover la paz, que es la base para la prosperidad y el crecimiento”, afirmó Lee.

La visita se produce al tiempo que China busca consolidar el apoyo regional a medida que aumentan las tensiones con Japón. Las relaciones entre Beijing y Seúl han fluctuado en los últimos años debido a los pasos que tomaron gobiernos anteriores conservadores surcoreanos para priorizar a Estados Unidos y Japón sobre China, y permitir que Estados Unidos instale un sistema de defensa antimisiles en su territorio. Lee, un liberal, ha prometido mejorar los lazos con Beijing, al tiempo que fortalece las relaciones con Washington y Tokio.

Lanzamiento norcoreano de misiles

Pocas horas antes de la llegada de Lee a China, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar, incluidos, según informó, misiles hipersónicos, que están diseñados para viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido y son muy difíciles de detectar e interceptar. Los expertos extranjeros dudan que Corea del Norte haya desarrollado un arma hipersónica funcional.

Durante la cumbre, los dos países acordaron continuar explorando formas creativas para aliviar las tensiones en la península de Corea y confirmaron la determinación de China de desempeñar “un papel constructivo” en los esfuerzos por promover la paz, informó el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, en una rueda de prensa.

China es un aliado importante de Corea del Norte y le proporciona un sustento económico. En años anteriores, China, junto con Rusia, ha bloqueado repetidamente los intentos de Estados Unidos y otros de endurecer las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.

Las pruebas de misiles se produjeron cuando Pyongyang criticaba un ataque de Estados Unidos a Venezuela que incluyó la destitución del presidente Nicolás Maduro.

Corea del Norte, que durante mucho tiempo ha temido que Estados Unidos pueda buscar un cambio de gobierno en Pyongyang, criticó el ataque como una violación salvaje de la soberanía de Venezuela y un ejemplo de la “naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”.

China también había condenado el ataque estadounidense que, subrayó, viola el derecho internacional y amenaza la paz en América Latina.

Fricciones entre China y Japón

La visita de Lee también coincidió, de manera más amplia, con el aumento de tensiones entre China y Japón por los recientes comentarios del nuevo mandatario japonés de que Tokio podría intervenir en un posible ataque chino a Taiwán, la isla democrática que China reclama como propia.

La semana pasada, China realizó ejercicios militares a gran escala alrededor de la isla durante dos días para advertir contra las fuerzas separatistas y de “interferencia externa”.

En su reunión con Lee, Xi mencionó la rivalidad histórica de China y Corea del Sur contra Japón, instando a los dos países a “unir fuerzas para defender los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y salvaguardar la paz y la estabilidad en el noreste de Asia”.

Con respecto a la cooperación militar de Corea del Sur con Estados Unidos, Lee dijo durante una entrevista con CCTV antes de su viaje que no debería significar que las relaciones entre Corea del Sur y China deban avanzar hacia la confrontación.

Agregó que su visita a China tenía como objetivo “minimizar o eliminar malentendidos o contradicciones pasadas (y) elevar y desarrollar las relaciones entre Corea del Sur y China a una nueva etapa”.

Lazos bilaterales

China y Corea del Sur mantienen sólidos lazos comerciales, con un comercio bilateral que alcanzaron aproximadamente los 273.000 millones de dólares en 2024.

Durante su reunión, Xi y Lee supervisaron la firma de 15 acuerdos de cooperación en áreas como tecnología, comercio, transporte y protección ambiental, informó CCTV.

Más temprano el lunes, Lee había asistido a un foro empresarial en Beijing con representantes de importantes empresas surcoreanas y chinas, incluidas Samsung, Hyundai, LG y Alibaba Group.

En esa reunión, Lee y el viceprimer ministro chino He Lifeng supervisaron la firma de acuerdos en áreas como bienes de consumo, agricultura, biotecnología y entretenimiento.

Hyung-jin Kim contribuyó a este despacho desde Seúl, Corea del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.