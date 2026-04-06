Tormentas han causado la muerte de 110 personas en Afganistán en los últimos 12 días

El número de muertos por el clima extremo que ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en muchas partes de Afganistán aumentó a por lo menos 110, informaron las autoridades el lunes, mientras que otras siete personas se reportan como no localizadas, Se prevén más lluvias intensas.

Las tormentas y las fuertes precipitaciones comenzaron en todo Afganistán hace unos 12 días y afectaron a la mayoría de las 34 provincias del país. Tan sólo en las últimas 24 horas, 11 personas murieron y seis resultaron heridas, indicó la Autoridad de Gestión de Desastres. Se reportó la desaparición de siete personas en incidentes separados; se cree que todas fueron arrastradas por las crecidas.

En total, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los rayos han causado 110 muertos y 160 heridos en los últimos 12 días, señaló la autoridad, mientras que 958 viviendas han quedado completamente destruidas y otras 4.155 han sufrido daños parciales.

El Ministerio de Defensa informó el lunes que utilizó un helicóptero para evacuar a dos personas y ponerlas a salvo después de que quedaran varadas por las aguas en la provincia occidental de Herat.

Más de 325 kilómetros (200 millas) de carreteras han sido destruidos, mientras que negocios, tierras agrícolas, canales de riego y pozos de agua dulce también han resultado dañados, lo que afecta a 6.122 familias, indicó la autoridad. Agregó que las cifras son preliminares.

Las autoridades emitieron alertas meteorológicas para el martes para casi todo el país, y advirtieron a la población que se mantenga alejada de ríos y zonas propensas a inundaciones.

También este año, fuertes nevadas e inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en diversas partes del país.

Dos autopistas principales han permanecido cerradas durante días debido a deslizamientos de tierra e inundaciones, lo que ha obligado a los viajeros a tomar rutas largas y sinuosas para llegar a sus destinos. La autopista de Kabul a Jalalabad —la principal vía que conecta la capital con la frontera con Pakistán y las provincias afganas del este— está cerrada desde el jueves pasado, mientras que la carretera que sale de Jalalabad, la principal ciudad del este de Afganistán, y se dirige hacia el noreste a las provincias de Kunar y Nuristán está cerrada desde el domingo debido a la caída de rocas.

La nieve y las lluvias intensas suelen provocar inundaciones repentinas que matan a decenas, o incluso a cientos, de personas en Afganistán. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

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La periodista de The Associated Press Elena Becatoros, en Kabul, Afganistán, contribuyó a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.