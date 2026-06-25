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Otro repunte de acciones vinculadas a la IA impulsa alza de mercados

MERCADOS MUNDIALES
MERCADOS MUNDIALES (AP)

Otro giro en la montaña rusa de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial está impulsando al alza el mercado de Estados Unidos.

El S&P 500 subía 0,6% a primera hora del jueves para recortar su pérdida de la semana, mientras el promedio industrial Dow Jones avanzaba 294 puntos y el compuesto Nasdaq sumaba 0,7%.

Micron Technology se disparó 18% después de que la empresa de chips informara de ganancias e ingresos mucho más sólidos en el último trimestre de lo que anticipaban los analistas y ofreciera un pronóstico de crecimiento superior a lo esperado.

Las acciones también se beneficiaron de la moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda. Retrocedieron después de que los precios del petróleo bajaran y de que informes mostraran que la inflación se está comportando prácticamente como se esperaba.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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