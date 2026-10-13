Usar la IA durante tan solo 10 minutos dificulta la realización de tareas complejas, según un estudio

Según un nuevo estudio, usar la IA durante tan solo 10 minutos reduce significativamente la capacidad de perseverar en tareas difíciles.

Diversos experimentos demostraron que las personas pierden la capacidad de concentración y de perseverar en tareas difíciles tras un breve período de tiempo utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Se trata de un hallazgo sorprendente que respalda la percepción generalizada de que depender de la IA menoscaba nuestra capacidad cognitiva, afirman los investigadores. Si nos acostumbramos a que la IA nos dé respuestas en segundos, reflexionar sobre ellas se vuelve lento e ineficiente, y se pierde la sensación de esfuerzo productivo que puede ser beneficioso, advierten.

“Creamos estos sistemas para que sean útiles, pero ¿nos están ayudando realmente?”, dijo Brian Christian, de la Universidad de California, Berkeley, quien participó en el estudio. “Paradójicamente, demostramos que a menudo nos ayudan de maneras que resultan contraproducentes”.

En el estudio, los investigadores diseñaron una serie de pruebas diferentes y reclutaron a 1222 participantes en línea. Estos participantes serían sometidos a diferentes ensayos para observar cómo el uso de una herramienta de inteligencia artificial afectaba su concentración y persistencia.

En el primero de ellos, 354 personas se dividieron en dos grupos diferentes y luego se les dieron 15 problemas básicos de fracciones. Un grupo realizó la tarea sin IA, pero a los otros se les dio acceso a ChatGPT.

Tras resolver 12 problemas, los investigadores retiraron el acceso a ChatGPT al segundo grupo. Inicialmente, habían obtenido mejores resultados que el otro grupo, pero en cuanto se eliminó la asistencia de la IA, la situación cambió drásticamente y el segundo grupo dejó de resolver las preguntas correctamente casi de inmediato.

Posteriormente, los investigadores realizaron el experimento con un grupo de 667 participantes más. Una vez más, los usuarios de IA cometían errores o se rendían por completo tras retirarles la ayuda.

Luego realizaron un experimento similar, presentando a 201 participantes una pregunta de comprensión lectora de los exámenes SAT, utilizados para el ingreso a la universidad. Una vez más, al darles acceso a la IA y luego retirárselo, evitaron que persistieran y cometieran más errores.

El artículo que describe los hallazgos, titulado ‘La asistencia de la IA reduce la persistencia y perjudica el rendimiento independiente’, está disponible en línea. Una versión preliminar circuló este año, pero ya se ha finalizado y se presentó en una conferencia la semana pasada.

Traducción de Olivia Gorsin